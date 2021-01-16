Спальные капсулы помогают бездомным не замерзнуть ночью фото 🔊 Воспроизвести Бездомный по имени Беньямин после ночи, проведенной в капсуле



С наступлением холодов в немецком городе Ульме вновь установили такие капсулы для бездомных, в которых можно укрыться ночью от холода и непогоды - без регистрации и формальностей, передает



Ульм • "Ульмские гнезда" ("Ulmer Nester") - так называется пилотный проект, стартовавший в немецком городе Ульме в земле Баден-Вюртемберг прошлой зимой. Тогда здесь в парке на площади Карлсплатц установили две спальные капсулы, созданные совместно местными фирмами по заказу городских властей. С наступлением холодов в немецком городе Ульме вновь установили такие капсулы для бездомных, в которых можно укрыться ночью от холода и непогоды - без регистрации и формальностей, передает DW Ульм • "Ульмские гнезда" ("Ulmer Nester") - так называется пилотный проект, стартовавший в немецком городе Ульме в земле Баден-Вюртемберг прошлой зимой. Тогда здесь в парке на площади Карлсплатц установили две спальные капсулы, созданные совместно местными фирмами по заказу городских властей.



"Ульмские гнезда". Фотографии







Капсулы собраны из дерева и жести, запираются изнутри, оснащены солнечными панелями, от которых питаются вентилятор для подачи воздуха снаружи, лампочки и сенсоры, передающие данные на мобильные телефоны сотрудников городского социального ведомства. Обогрева в капсулах нет, но воздух поступает через теплообменник, то есть температура внутри может быть выше, чем снаружи. Однако в случае сильных заморозков все же может опускаться до опасного уровня.



Социальные службы предлагают помощь



Как раз эти данные, а также сведения о концентрации углекислого газа получают соцработники - для принятия срочных мер в случае угрозы. Если кто-то ночует в капсуле, утром они прибывают на место, чтобы обсудить дальнейшую помощь, предложить варианты размещения в общежитии для бездомных и так далее. Для постоянного ночлега капсулы не предназначены.







Как сообщает информационное агентство dpa, эксплуатация обходится городскому бюджету примерно в 5700 евро в год. На разработку и создание было потрачено 35 тысяч евро. Интерес к прототипам уже проявили власти многих других городов, но запуск серийного производства пока не планируется. Для этого надо будет вместо дерева подобрать другие материалы - для большей стабильности, а также удобства уборки и обработки. Предназначены они для бездомных - дают возможность зимой укрыться ночью от холода и непогоды, переночевать без регистрации и прочих формальностей. Первыми результатами в Ульме остались довольны. Прошлой весной капсулы, как и планировалось, демонтировали, затем улучшили и доработали и сейчас вновь вернули в парк на ближайшие холодные месяцы."Ульмские гнезда". ФотографииКапсулы собраны из дерева и жести, запираются изнутри, оснащены солнечными панелями, от которых питаются вентилятор для подачи воздуха снаружи, лампочки и сенсоры, передающие данные на мобильные телефоны сотрудников городского социального ведомства. Обогрева в капсулах нет, но воздух поступает через теплообменник, то есть температура внутри может быть выше, чем снаружи. Однако в случае сильных заморозков все же может опускаться до опасного уровня.Как раз эти данные, а также сведения о концентрации углекислого газа получают соцработники - для принятия срочных мер в случае угрозы. Если кто-то ночует в капсуле, утром они прибывают на место, чтобы обсудить дальнейшую помощь, предложить варианты размещения в общежитии для бездомных и так далее. Для постоянного ночлега капсулы не предназначены.Как сообщает информационное агентство dpa, эксплуатация обходится городскому бюджету примерно в 5700 евро в год. На разработку и создание было потрачено 35 тысяч евро. Интерес к прототипам уже проявили власти многих других городов, но запуск серийного производства пока не планируется. Для этого надо будет вместо дерева подобрать другие материалы - для большей стабильности, а также удобства уборки и обработки. dw.com Категории: общество, технологии, в Европе Ключевые слова: Германия, капсулы, бездомные, ночлежки — статья прочитана 179 раз Комментарии