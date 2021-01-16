От жизни землян могут начать отнимать секунды 🔊 Воспроизвести



Ученые не исключают возможности иногда сокращать продолжительность года на секунду в связи с ускорением вращения Земли, поскольку световые сутки начали опережать ход измеряемого по атомным часам всемирного времени, рассказали



"Последние десятилетия "вращательные" сутки были длиннее атомных. Поэтому приходилось в среднем раз в полтора года добавлять дополнительную секунду в шкалу времени UTC (Всемирное координированное время). Однако в последние четыре года продолжительность суток UT1 (шкала времени, определяемая вращением Земли) почти сравнялась с продолжительностью атомных суток и введение дополнительной секунды в шкалу времени UTC не потребовалось. Если ускорение вращения Земли и дальше продолжится в том же темпе, то может оказаться, что секунду нужно будет не добавлять в шкалу UTC, а отнимать", — сказали РИА Новости в институте. Ученые не исключают возможности иногда сокращать продолжительность года на секунду в связи с ускорением вращения Земли, поскольку световые сутки начали опережать ход измеряемого по атомным часам всемирного времени, рассказали РИА Новости во Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений, в составе которого работает государственная служба времени, частоты и определения параметров вращения Земли."Последние десятилетия "вращательные" сутки были длиннее атомных. Поэтому приходилось в среднем раз в полтора года добавлять дополнительную секунду в шкалу времени UTC (Всемирное координированное время). Однако в последние четыре года продолжительность суток UT1 (шкала времени, определяемая вращением Земли) почти сравнялась с продолжительностью атомных суток и введение дополнительной секунды в шкалу времени UTC не потребовалось. Если ускорение вращения Земли и дальше продолжится в том же темпе, то может оказаться, что секунду нужно будет не добавлять в шкалу UTC, а отнимать", — сказали РИА Новости в институте. Так ученые прокомментировали информацию ряда СМИ о том, что в связи с ускорением вращения Земли в 2020 году зафиксировано сразу 28 самых быстрых дней в истории наблюдений (с 1960 года), а 19 июля день оказался короче обычного на рекордные 1,4 миллисекунды. Наступивший год, как предполагается, будет еще короче.



С 1972 года во всемирное время в разные годы было добавлено суммарно 27 секунд, чтобы нагнать световой день. Первый раз "скачущую" секунду добавили 1 июля 1972 года, а последний — в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года. РИА Новости Категории: история, образование Ключевые слова: космос, время, планета, вращение — статья прочитана 79 раз Комментарии