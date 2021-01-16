Загрузка... Озоновая дыра над Антарктикой закрылась 🔊 Воспроизвести © Chris Larsen/NASA via AP



Она закрылась в конце декабря, что произошло значительно позже, чем обычно, сообщила официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нюллис, сообщает



Озоновая дыра над Антарктикой, достигшая осенью 2020 года самых больших за последние годы размеров, закрылась в конце декабря. Об этом сообщила в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нюллис.



"Эта озоновая дыра над Антарктикой была одной из самых больших и глубоких, и, безусловно, самой долгоживущей из известных. Она закрылась в конце декабря, что произошло значительно позже, чем обычно", - сказала Нюллис. Она закрылась в конце декабря, что произошло значительно позже, чем обычно, сообщила официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нюллис, сообщает ТАСС Озоновая дыра над Антарктикой, достигшая осенью 2020 года самых больших за последние годы размеров, закрылась в конце декабря. Об этом сообщила в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нюллис."Эта озоновая дыра над Антарктикой была одной из самых больших и глубоких, и, безусловно, самой долгоживущей из известных. Она закрылась в конце декабря, что произошло значительно позже, чем обычно", - сказала Нюллис. ВМО, являющаяся специализированным учреждением ООН, отмечает в своем информационном бюллетене, что в 2020 году озоновая дыра над Антарктикой "быстро росла с середины августа и достигла 20 сентября пиковых значений в 24,8 млн кв. км". Она была "самой продолжительной, одной из самых обширных и глубоких с момента начала мониторинга озонового слоя 40 лет назад". Это было обусловлено "сильным, стабильным и холодным полярным вихрем и очень низкими температурами в стратосфере".



Такие же метеорологические факторы способствовали появлению "рекордной озоновой дыры над Арктикой в 2020 году", пояснили в ВМО. Специалисты напомнили, что в 2019 году озоновая дыра над Антарктикой была "необычно маленькой и непродолжительной".



Озоновый слой, расположенный в стратосфере на расстоянии от 10 до 40 км над поверхностью Земли, представляет собой газовую оболочку, которая защищает планету от вредного воздействия исходящего от Солнца ультрафиолетового излучения. Загрузка... ТАСС Категории: общество, в мире, образование Ключевые слова: опасность, Антарктида, дыра, озоновый слой — статья прочитана 115 раз Комментарии