Конец нефтяной эпохи: создан автомобиль, который работает на соленой воде — 920 л.с. и меньше 3 сек. до ″сотни″

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Европейская компания NanoFlowcell разработала и изготовила опытный образец первого в мире электрического автомобиля на специальных топливных элементах, который использует в качестве топлива солёную воду, сообщает



В настоящее время автомобилю Quant e-Sportlimousine официально разрешено передвигаться по дорогам общего назначения в Германии, а компания NanoFlowcell уже получила соответствующее разрешение и готовится к проведению масштабных дорожных испытаний своего детища. Европейская компания NanoFlowcell разработала и изготовила опытный образец первого в мире электрического автомобиля на специальных топливных элементах, который использует в качестве топлива солёную воду, сообщает lime.energy со ссылкой на FB News Post.В настоящее время автомобилю Quant e-Sportlimousine официально разрешено передвигаться по дорогам общего назначения в Германии, а компания NanoFlowcell уже получила соответствующее разрешение и готовится к проведению масштабных дорожных испытаний своего детища.



Согласно имеющейся информации, автомобиль Quant e-Sportlimousine может разгоняться до 100 километров в час за 2,8 секунды.



На одной заправке ингредиентами для приготовления солёной воды автомобиль способен пройти до 600 километров.



Загрузка… Под термином «солёная вода» подразумевается совсем не та вода, которую можно взять из моря или океана. В специальном реакторе автомобиля готовятся два раствора солей различных металлов, выступающие в качестве электролита, которые по отдельности подаются в топливные элементы.







На поверхности катализаторов этих топливных элементов происходит череда сложных электрохимических превращений, в результате которых и вырабатывается электричество. Это электричество вырабатывается постоянно и поступает на хранение в суперконденсатор с малым током утечки и большой электрической ёмкости, а уже оттуда энергия расходуется на приведение в движение четырёх электродвигателей.



Нунсио ла Веччия из компании NanoFlowcell объясняет:«Путь преобразований от опытного образца до серийного автомобиля, которому разрешено передвигаться по дорогам во всём мире, очень тяжёл и долог. Наша компания, несмотря на то, что она сейчас является очень маленькой компанией, твёрдо намерена пройти этот путь от начала до конца, позволив разработанной нами технологии в будущем работать на благо всего человечества. А сейчас мы находимся только в самом начале нашего пути».



Автомобиль экологически чрезвычайно чист. Он не использует ни драгоценных металлов, ни редкоземельных элементов.



Ячейка содержит главным образом воду в качестве вещества-носителя, металлические соли и кристаллические структуры. Все эти компоненты можно объединять, использовать и утилизировать без ущерба для окружающей среды.



Электрохимические технологии и топливные элементы были разработаны специалистами компании NanoFlowcell совместно со специалистами компании Bosch Engineering.



А в самом ближайшем будущем компания NanoFlowcell планирует изготовить ещё четыре опытных образца автомобилей Quant e-Sportlimousine, которые примут участие в программе испытаний. Ожидается, что в ходе программы электрохимические технологии будут доработаны до коммерческого уровня. Согласно имеющейся информации, автомобиль Quant e-Sportlimousine может разгоняться до 100 километров в час за 2,8 секунды.На одной заправке ингредиентами для приготовления солёной воды автомобиль способен пройти до 600 километров.Загрузка… Под термином «солёная вода» подразумевается совсем не та вода, которую можно взять из моря или океана. В специальном реакторе автомобиля готовятся два раствора солей различных металлов, выступающие в качестве электролита, которые по отдельности подаются в топливные элементы.На поверхности катализаторов этих топливных элементов происходит череда сложных электрохимических превращений, в результате которых и вырабатывается электричество. Это электричество вырабатывается постоянно и поступает на хранение в суперконденсатор с малым током утечки и большой электрической ёмкости, а уже оттуда энергия расходуется на приведение в движение четырёх электродвигателей.Нунсио ла Веччия из компании NanoFlowcell объясняет:«Путь преобразований от опытного образца до серийного автомобиля, которому разрешено передвигаться по дорогам во всём мире, очень тяжёл и долог. Наша компания, несмотря на то, что она сейчас является очень маленькой компанией, твёрдо намерена пройти этот путь от начала до конца, позволив разработанной нами технологии в будущем работать на благо всего человечества. А сейчас мы находимся только в самом начале нашего пути».Автомобиль экологически чрезвычайно чист. Он не использует ни драгоценных металлов, ни редкоземельных элементов.Ячейка содержит главным образом воду в качестве вещества-носителя, металлические соли и кристаллические структуры. Все эти компоненты можно объединять, использовать и утилизировать без ущерба для окружающей среды.Электрохимические технологии и топливные элементы были разработаны специалистами компании NanoFlowcell совместно со специалистами компании Bosch Engineering.А в самом ближайшем будущем компания NanoFlowcell планирует изготовить ещё четыре опытных образца автомобилей Quant e-Sportlimousine, которые примут участие в программе испытаний. Ожидается, что в ходе программы электрохимические технологии будут доработаны до коммерческого уровня. Загрузка... lime.energy Категории: экономика, авто, в мире, технологии Ключевые слова: разработки, топливо, автомобили — статья прочитана 188 раз Комментарии