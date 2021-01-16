Загрузка... Круче Tesla? Создатели AliЕxpress показали собственный электромобиль 🔊 Воспроизвести Фото © twitter.com / GregKable



Эксперты отмечают, что авто получилось более технологичным, чем американское.



Китайский IT-гигант Alibaba совместно с автоконцерном SAIC Motor представили собственный автомобиль. Как сообщает



Сообщается, что потенциальные покупатели могут выбрать модель седана с аккумуляторами на 93 или 115 кВт*ч. За один час АКБ будет заряжаться на 10,5 кВт*ч, которых будет достаточно для коротких поездок примерно на 70–80 километров. Вместо приборной панели внутри автомобиля установлен дисплей диагональю 39 дюймов. Опциональный автопилот совместной разработки с Nvidia будет доступен сразу после старта продаж. За его работу будет отвечать специальный процессорный модуль Nvidia Xavier, собирающий информацию с 15 камер и 12 ультразвуковых и миллиметровых радаров. Эксперты отмечают, что авто получилось более технологичным, чем американское.Китайский IT-гигант Alibaba совместно с автоконцерном SAIC Motor представили собственный автомобиль. Как сообщает ЛАЙФ со ссылкой на агентство Nikkei, автомобиль будет продаваться под брендом IM (Intelligence in Motion). Четырёхдверный седан поддерживает беспроводную быструю подзарядку батарей, а процессоры для электрокара поставляет американская компания Nvidia. После полной зарядки электромобиль может проехать до 1 тыс. километров.Сообщается, что потенциальные покупатели могут выбрать модель седана с аккумуляторами на 93 или 115 кВт*ч. За один час АКБ будет заряжаться на 10,5 кВт*ч, которых будет достаточно для коротких поездок примерно на 70–80 километров. Вместо приборной панели внутри автомобиля установлен дисплей диагональю 39 дюймов. Опциональный автопилот совместной разработки с Nvidia будет доступен сразу после старта продаж. За его работу будет отвечать специальный процессорный модуль Nvidia Xavier, собирающий информацию с 15 камер и 12 ультразвуковых и миллиметровых радаров. В 2023 году на базе седана может появиться полноразмерный кроссовер с батареей аналогичной ёмкости и более продвинутым автопилотом. Макет автомобиля с увеличенным клиренсом также показали на презентации. Точная стоимость седана пока не раскрывается. Загрузка... life.ru Категории: авто, в мире, технологии Ключевые слова: инвестиции, электромобили, разработки — статья прочитана 166 раз Комментарии