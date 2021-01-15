Минторг США признал Россию враждебным государством

Министерство торговли США выпустило внутреннее постановление, в котором признало враждебными правительства России, Китая, Ирана, КНДР, Кубу и венесуэльского лидера Николаса Мадуро, говорится в заявлении на сайте американского ведомства, передает РИА Новости.
Постановление позволяет Минторгу ужесточить контроль за сделками в сфере информационных технологий.
"Постановление обеспечит устойчивость в цепочку поставок информационных и коммуникационных технологий нашей страны и веру в нее", — сказано в заявлении.
Ранее бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США ужесточило экспортный контроль над американскими технологиями, чтобы они не попали в руки иностранных военных и разведчиков, в частности, "Китая, Кубы, России и Венесуэлы, а также поддерживающих терроризм стран". Кроме того, усиливается контроль над технологиями, которые могут использоваться в программах создания оружия массового поражения и средств его доставки.
Новые правила затрагивают не только поставки, но и сервисное обслуживание, ремонт и совершенствование. В частности, ограничения коснутся компонентов химического и биологического оружия, ракетных систем, беспилотных летательных аппаратов. Они вступают в силу 16 марта 2021 года.
В свою очередь, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил РИА Новости, что ужесточение экспортного контроля над американскими технологиями не повлияет на работу Минобороны России и разведслужб страны, так как эти ведомства и так их не использовали.
В свою очередь, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил РИА Новости, что ужесточение экспортного контроля над американскими технологиями не повлияет на работу Минобороны России и разведслужб страны, так как эти ведомства и так их не использовали.