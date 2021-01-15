Минторг США признал Россию враждебным государством 🔊 Воспроизвести



Министерство торговли США выпустило внутреннее постановление, в котором признало враждебными правительства России, Китая, Ирана, КНДР, Кубу и венесуэльского лидера Николаса Мадуро, говорится в заявлении на сайте американского ведомства, передает



Постановление позволяет Минторгу ужесточить контроль за сделками в сфере информационных технологий.



"Постановление обеспечит устойчивость в цепочку поставок информационных и коммуникационных технологий нашей страны и веру в нее", — сказано в заявлении.



Ранее бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США ужесточило экспортный контроль над американскими технологиями, чтобы они не попали в руки иностранных военных и разведчиков, в частности, "Китая, Кубы, России и Венесуэлы, а также поддерживающих терроризм стран". Кроме того, усиливается контроль над технологиями, которые могут использоваться в программах создания оружия массового поражения и средств его доставки. Министерство торговли США выпустило внутреннее постановление, в котором признало враждебными правительства России, Китая, Ирана, КНДР, Кубу и венесуэльского лидера Николаса Мадуро, говорится в заявлении на сайте американского ведомства, передает РИА Новости Постановление позволяет Минторгу ужесточить контроль за сделками в сфере информационных технологий."Постановление обеспечит устойчивость в цепочку поставок информационных и коммуникационных технологий нашей страны и веру в нее", — сказано в заявлении.Ранее бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США ужесточило экспортный контроль над американскими технологиями, чтобы они не попали в руки иностранных военных и разведчиков, в частности, "Китая, Кубы, России и Венесуэлы, а также поддерживающих терроризм стран". Кроме того, усиливается контроль над технологиями, которые могут использоваться в программах создания оружия массового поражения и средств его доставки. Новые правила затрагивают не только поставки, но и сервисное обслуживание, ремонт и совершенствование. В частности, ограничения коснутся компонентов химического и биологического оружия, ракетных систем, беспилотных летательных аппаратов. Они вступают в силу 16 марта 2021 года.



В свою очередь, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил РИА Новости, что ужесточение экспортного контроля над американскими технологиями не повлияет на работу Минобороны России и разведслужб страны, так как эти ведомства и так их не использовали. РИА Новости Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, санкции — статья прочитана 163 раза Комментарии