Приведет ли американская перестройка к развалу США

Джо Байден объявил о том, что Америку ждет перестройка: In 10 day, we move forward and rebuild – together, написал он. То есть как только Байден въедет в Белый дом, «мы будем двигаться вперед и перестраиваться – вместе». Понятно, что будущий президент не мог употребить термин perestroika, вошедший в английский язык после того, как почти 35 лет назад, весной 1986 года, Горбачев провозгласил перестройку для СССР. Генсек не имел в виду перестройку Союза как такового – речь шла об улучшении социализма через экономические и политические реформы. Но главным итогом перестройки, как процесса, стала не просто ликвидация социалистического строя, но и крах огромной державы, распавшейся на 15 официальных и еще несколько неофициальных кусков. Джо Байден объявил о том, что Америку ждет перестройка: In 10 day, we move forward and rebuild – together, написал он. То есть как только Байден въедет в Белый дом, «мы будем двигаться вперед и перестраиваться – вместе». Понятно, что будущий президент не мог употребить термин perestroika, вошедший в английский язык после того, как почти 35 лет назад, весной 1986 года, Горбачев провозгласил перестройку для СССР. Генсек не имел в виду перестройку Союза как такового – речь шла об улучшении социализма через экономические и политические реформы. Но главным итогом перестройки, как процесса, стала не просто ликвидация социалистического строя, но и крах огромной державы, распавшейся на 15 официальных и еще несколько неофициальных кусков.



На самом деле, тут все зависит от угла зрения и ожиданий. Если брать весьма условные параллели с нашим 1991-м, то как раз сейчас перестройка в США уже завершается. Да, потому что главным американским перестройщиком был Дональд Трамп – он пришел к власти не просто с лозунгом «Сделаем Америку великой снова», но в результате глубочайшего кризиса доверия американцев к своим политическим элитам и недовольства состоянием дел в США. Растущие социальные, национальные, идеологические и политические противоречия, отрыв элиты от народа, на фоне падения влияния США в мире – вот что привело к власти Трампа. Никогда не занимавшийся до этого политикой бизнесмен призвал перестроить Америку (в том числе и буквально – отремонтировав ветшающую инфраструктуру), вернуть ей былое величие и гордость за нее у народа – как Горбачев призывал вернуться к ленинским нормам и социалистической демократии.



И неважно, какими на самом деле были «ленинские нормы» и «настоящая советская власть» – как и то, насколько счастливой и успешной для всех была Америка белых протестантов. И то, и другое к моменту «перестройки» давно уже кануло в Лету – но призыв вернуться к истокам и идеалам был призван вдохнуть новую жизнь в пребывавшее в кризисе общество и государство. Трамп хотел осушить «вашингтонское болото», то есть надпартийный союз бюрократов и бизнеса, правящий в США – а Горбачев провел масштабнейшую чистку элит, подорвавшую управляемость страной. В отличие от Горбачева, у Трампа не получилось обновить элиты – что связано в том числе и с совершенно другим устройством власти в США. Но означает ли это, что американская перестройка закончилась с избранием Байдена и «штурмом Капитолия»? Или она только начинается – причем вовсе не та, которую обещает Байден.



Америке, как и СССР в 1985-м, действительно очень нужны перемены – вот только какие именно? Перед СССР в 1985-м не стоял вопрос выживания – одна из двух сверхдержав переживала непростые времена, но могла существовать без перемен еще долгие годы. Реформы были нужны для преодоления стагнации, затухания энергии жизни и придания «ускорения» развитию – и СССР, если бы ему больше повезло с лидером, мог провести успешные реформы, причем не только китайского типа (сочетание власти марксистской партии с госкапитализмом), но и сохранявшие основу социалистического уклада. Но некомпетентность и отсутствие стратегического видения у Горбачева привели к худшему из сценариев – последствия которого мы переживаем до сих пор, и даже РФ, остову СССР, было очень сложно выбраться из-под обвала.



А в США сейчас о необходимости изменений говорят все – и дело вовсе не в том, что у них свобода слова, а в СССР было формальное единомыслие. Нет, просто никто в США не доволен состоянием дел в стране – однако причины недовольства и, соответственно, цели перестройки, диаметрально противоположные.



Трамписты, то есть националисты, недовольны постепенным уничтожением старой, настоящей Америки – а либерально-демократическая, космополитическая часть элит недовольна слишком медленным ее умиранием. Националистам нужно американское государство для американского народа, преимущественно белого и христианского – а космополитам нужны новые США, в которых многорасовое мультикультурное население, разделенное на различные меньшинства (США изначально страна меньшинств, но белых – европейских и протестантских), не отвлекает элиты от построения глобального миропорядка. Более того – служит своеобразной моделью того, как должен быть устроен весь остальной мир: сначала западный, европейский, а потом и весь остальной. Поэтому сейчас в Америке будет усиливаться борьба между двумя проектами перестройки – национальной и интернациональной, космополитической. Какая из них имеет шансы на победу? И, самое главное, успех какой из перестроек отвечает нашим, русским, национальным интересам?



Вся логика истории и направление развития западной цивилизации вроде бы говорят о том, что у националистов нет шансов победить – хотя бы потому, что они проигрывают демографически. Победа космополитов – это лишь вопрос времени, но тут как раз тот случай, когда время имеет значение.



Потому что если националистам (с Трампом в 2024-м или без Трампа в 2028-м) удастся взять реванш и продолжить (а точнее – по-настоящему запустить) свою перестройку, то они могут и изменить ход истории. Штаты будут с каждым годом слабеть на мировой арене – и атлантические наднациональные элиты могут в какой-то момент сделать свою основную ставку уже не на них, а на Европу. Собственно говоря, Штаты для них не имеют какого-то человеческого, личного измерения – и если там почва начинает уходить из-под ног, то можно вернуться к истокам, сделав Новый Свет младшим партнером Старого. Тогда США оставят в покое, предоставив их самим себе – относительно в покое, конечно, но атлантический проект тогда уже не будет зависеть от судьбы США.



Этот сценарий не слишком вероятен – но сбрасывать его со счетов не стоит. Куда вероятней, что в случае начала реальной националистической перестройки Штаты просто расколются – то есть на их месте возникнет два или больше государств, одно из которых останется местом базирования наднациональных элит и строителем глобалистского проекта, а второе замкнется в себе, то есть превратится просто в сильное национальное государство.



Впрочем, к такому же результату может привести и победа космополитической перестройки – если демократы возьмут на ближайшее десятилетие не просто власть, но и леволиберальный курс «цифровой диктатуры», оставшиеся в обреченном политическом (а оно наступает раньше демографического) меньшинстве «белые националисты» пойдут на раскол США. В этом случае, правда, национальные полу-США окажутся меньше и слабее.



Получается, что успех обоих вариантов перестройки ведет США к расколу? Да – но в этом нет ничего удивительного. США изначально были абсолютно искусственным образованием – и даже их короткий, по историческим меркам, период мирового лидерства и претензий на мировое господство ничего не меняет. Да, за почти 250-летнюю историю США у элит получалось дважды преодолевать очень сложные кризисы – в 60-е годы XIX века и в 30-е годы XX века – и сохранить страну. Начиная с конца 60-х они, с перерывами, пытались перестроить нынешнюю Америку – но противоречия в ней лишь нарастали. Сейчас уже требуется хирургическое вмешательство – жесткая и однозначная политика перестройки.



Вот только какой? Ведь ни у тех, кто хочет сохранить разрушаемое, ни у тех, кто хочет построить «новую человеческую общность», нет однозначного преимущества над противником – и значит, весы могут качнуться в любую сторону. В любом случае равновесия, столь нужного сейчас для взявшего реванш истеблишмента, не будет. Поэтому нам, исходя из наших национальных интересов, при всех симпатиях к националистам, остается пожелать Америке только одного – любой перестройки, главное, чтобы с ускорением.



Автор: Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости» для издания ВЗГЛЯД vz.ru