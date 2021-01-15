Катюша вместо гимна России 🔊 Воспроизвести



Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила исполкому ОКР в ближайшие два года использовать композицию «Катюша» вместо гимна России на Олимпиаде, сообщила глава комиссии, олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая.



«Мы обсудили музыкальные сопровождения для наших спортсменов на ближайшие два года. Мы остановились на варианте «Катюша», – передает ее слова



«По музыкальному сопровождению было несколько вариантов, даже самые современные. Но мы остановились большим количеством голосов на «Катюше». Другие варианты вы можете лично спросить у членов комиссии. «Катюша» – это коллективное мнение», – отметила глава комиссии. Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила исполкому ОКР в ближайшие два года использовать композицию «Катюша» вместо гимна России на Олимпиаде, сообщила глава комиссии, олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая.«Мы обсудили музыкальные сопровождения для наших спортсменов на ближайшие два года. Мы остановились на варианте «Катюша», – передает ее слова ВЗГЛЯД со ссылкой на РИА «Новости».«По музыкальному сопровождению было несколько вариантов, даже самые современные. Но мы остановились большим количеством голосов на «Катюше». Другие варианты вы можете лично спросить у членов комиссии. «Катюша» – это коллективное мнение», – отметила глава комиссии. Народный артист РСФСР Лев Лещенко предлагал вместо гимна на Олимпийских играх в Токио исполнять патриотическую песню, например «Катюшу» композитора Матвея Блантера и поэта Михаила Исаковского.



Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказывал, что вместо гимна России на Олимпиаде может быть использована русская народная песня.



Напомним, в декабре CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады. vz.ru Категории: в мире, спорт, общество, политика Ключевые слова: песня, гимн, спортсмены, Катюша — статья прочитана 190 раз Комментарии