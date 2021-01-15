Минкульт Литвы сожалеет в связи с субсидиями организаторам концертов российских певцов 🔊 Воспроизвести



Вице-министр культуры, бывшая руководитель Литовского совета по культуре Дайна Урбанавичене сожалеет в связи с ситуацией, когда субсидии за несостоявшиеся или перенесенные мероприятия были выделена компаниям, которые планировали концерта российских исполнителей Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского.



Вице-министр говорит, что при распределении субсидий учитывались только экономические и юридические аспекты.



"Я искренне сожалею в связи со сложившейся ситуацией. Когда я работала председателем Литовского совета по культуре (ЛСК), при распределении субсидий организаторам мероприятий культуры и искусства, в соответствии с указанными в условиях программы требованиями, учитывались только экономические и юридические аспекты", - говорится в присланном вице-министром комментарии для BNS. Вице-министр культуры, бывшая руководитель Литовского совета по культуре Дайна Урбанавичене сожалеет в связи с ситуацией, когда субсидии за несостоявшиеся или перенесенные мероприятия были выделена компаниям, которые планировали концерта российских исполнителей Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского.Вице-министр говорит, что при распределении субсидий учитывались только экономические и юридические аспекты."Я искренне сожалею в связи со сложившейся ситуацией. Когда я работала председателем Литовского совета по культуре (ЛСК), при распределении субсидий организаторам мероприятий культуры и искусства, в соответствии с указанными в условиях программы требованиями, учитывались только экономические и юридические аспекты", - говорится в присланном вице-министром комментарии для BNS. "Могу сказать, что в этом контексте мысли и действия упомянутых исполнителей идут вразрез с ценностями ЛСК и литовского общества и в конкурсах совета, то есть в тех рамках финансирования, в которых дается экспертная оценка, (такие мероприятия - ред.) финансироваться не будут", - сказала Д. Урбанавичене.



Она собирается предложить, чтобы давалась экспертная оценка и при предоставлении государственной помощи бизнесу в связи с пандемией.



"Моя сегодняшняя позиция позволяет предложить решения, которые обеспечат соблюдение ценностных установок в таких ситуациях и будут включать экспертную оценку при предоставлении государственной помощи бизнесу. Необходимые формальности не должны и не могут затмить качественное и ценностное основание", - сказала вице-министр.



Министр культуры Симонас Кайрис говорит, что оценивает ситуацию, как афронт, однако подчеркивает, что субсидии были выделены "из-за порочного прежнего порядка субсидирования".



Министр обещает обеспечить, чтобы теперь давалась оценка и качеству, художественной ценности, а решения основывались на заключениях экспертов.



"Этот горький урок я также хотел бы использовать и как повод глубже посмотреть на давно существующую проблему. Уже не первый раз в общественном пространстве возникают инциденты или сомнения относительно концертов исполнителей пропутинских взглядов", - написал С. Кайрис.



"Мы инициируем соответствующие решения в масштабе всего государства в отношении таких исполнителей. Одновременно нас ждет еще одна задача - последовательное воспитание вкуса у общества и обеспечение максимальной доступности качественного контента", - утверждает он.



ЛСК в конце ноября прошлого года выделил субсидию на сумму почти 13,7 тыс. евро компании Bravo events, которая понесла убытки из-за отмены концертов Ф. Киркорова.



Субсидия в размере почти 17 тыс. была выделена и компании Mon voyage, которая понесла убытки из-за несостоявшихся концертов М. Шуфутинского.



Минкульт также информировал BNS, что попросил ЛСК предоставить подробную информацию о всем ходе выполнения программы субсидирования.



Возмущение тем, что субсидии были выделены организаторам концертов Ф. Киркорова и М. Шуфутинского, в четверг выразил общественный деятель и шоумен Андрюс Тапинас.



"Ф. Киркоров еще в сентябре снялся в клипе в поддержку (Александра) Лукашенко, в октябре назвал Крым самым любимым место в России, поздравлял самого замечательного президента с днем рождения. Король шансона бандюг М. Шуфутинский тоже не раз выступал в оккупированном Крыму", - написал А. Тапинас.



По его словам, концерты Ф. Киркорова и М. Шуфутинского перенесены на этот год. BNS Категории: экономика, культура, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: экономика, граница, компенсации, контроль, минкультуры, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 197 раз Комментарии