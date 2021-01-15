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Несколько привитых вакциной Pfizer в доме престарелых в ФРГ заразились коронавирусом
Представитель администрации города Хаген отметила, что иммунитет к COVID-19 формируется лишь спустя 7-10 дней после первой прививки, передает ТАСС.
Несколько человек в доме престарелых в городе Хаген (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) заразились коронавирусом, несмотря на то, что им была сделана прививка. Об этом сообщила в среду газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung.
Представитель администрации города заявила изданию, что иммунитет к COVID-19 формируется лишь спустя 7-10 дней после первой прививки. Всего необходимы две инъекции вакцины, разработанной консорциумом BioNTech - Pfizer. "За это время можно заразиться", - отметила она.
В Германия кампания по вакцинации официально началась 27 декабря, хотя первая прививка была сделана 26 декабря. До конца 2020 года ФРГ получила более 1,3 млн доз вакцины BioNTech - Pfizer, в течение 2021 года власти страны рассчитывают получить еще 130 млн доз препарата от BioNTec - Pfizer и компании Modernа.
ТАСС
Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Европе
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