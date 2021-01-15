Несколько привитых вакциной Pfizer в доме престарелых в ФРГ заразились коронавирусом 🔊 Воспроизвести



Представитель администрации города Хаген отметила, что иммунитет к COVID-19 формируется лишь спустя 7-10 дней после первой прививки, передает



Несколько человек в доме престарелых в городе Хаген (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) заразились коронавирусом, несмотря на то, что им была сделана прививка. Об этом сообщила в среду газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung.



Представитель администрации города заявила изданию, что иммунитет к COVID-19 формируется лишь спустя 7-10 дней после первой прививки. Всего необходимы две инъекции вакцины, разработанной консорциумом BioNTech - Pfizer. "За это время можно заразиться", - отметила она.



В Германия кампания по вакцинации официально началась 27 декабря, хотя первая прививка была сделана 26 декабря. До конца 2020 года ФРГ получила более 1,3 млн доз вакцины BioNTech - Pfizer, в течение 2021 года власти страны рассчитывают получить еще 130 млн доз препарата от BioNTec - Pfizer и компании Modernа. Представитель администрации города Хаген отметила, что иммунитет к COVID-19 формируется лишь спустя 7-10 дней после первой прививки, передает ТАСС Несколько человек в доме престарелых в городе Хаген (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) заразились коронавирусом, несмотря на то, что им была сделана прививка. Об этом сообщила в среду газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung.Представитель администрации города заявила изданию, что иммунитет к COVID-19 формируется лишь спустя 7-10 дней после первой прививки. Всего необходимы две инъекции вакцины, разработанной консорциумом BioNTech - Pfizer. "За это время можно заразиться", - отметила она.В Германия кампания по вакцинации официально началась 27 декабря, хотя первая прививка была сделана 26 декабря. До конца 2020 года ФРГ получила более 1,3 млн доз вакцины BioNTech - Pfizer, в течение 2021 года власти страны рассчитывают получить еще 130 млн доз препарата от BioNTec - Pfizer и компании Modernа. ТАСС Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Европе Ключевые слова: Германия, вакцина, США, испытание, пожилые, коронавирус, Pfizer — статья прочитана 208 раз Комментарии