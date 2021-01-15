В Италии начался мегапроцесс над мафией: 300 подсудимых 🔊 Воспроизвести Комплекс для слушаний в Ламеции-Терме



Среди более 300 подсудимых, подозреваемых в членстве в мафиозной группировке "Ндрангета", - бывшие чиновники, политики, бизнесмены и полицейские, сообщает



Один из самых масштабных процессов по делу мафиозной группировки начался в Италии. Об этом сообщило в среду, 13 января, агентство ANSA. Суд над предполагаемыми представителями "Ндрангеты" и их возможными сообщниками стартовал в Калабрии на юге страны. На скамье подсудимых, в общей сложности - свыше 300 человек. Им вменяется в вину членство в преступном синдикате, убийства, незаконное владение оружием, наркоторговля и вымогательство. Среди более 300 подсудимых, подозреваемых в членстве в мафиозной группировке "Ндрангета", - бывшие чиновники, политики, бизнесмены и полицейские, сообщает DW Один из самых масштабных процессов по делу мафиозной группировки начался в Италии. Об этом сообщило в среду, 13 января, агентство ANSA. Суд над предполагаемыми представителями "Ндрангеты" и их возможными сообщниками стартовал в Калабрии на юге страны. На скамье подсудимых, в общей сложности - свыше 300 человек. Им вменяется в вину членство в преступном синдикате, убийства, незаконное владение оружием, наркоторговля и вымогательство. В числе обвиняемых есть бывшие политики, чиновники, бизнесмены и полицейские. Как ожидается, со свидетельскими показаниями выступят порядка 900 человек, включая бывших членов "Ндрангеты", которые готовы нарушить негласный "кодекс чести", предполагающий отказ от сотрудничества с государством.



Для процесса открыли специальный комплекс



В городе Ламеция-Терме, где проходит процесс, выстроен специальный комплекс. Там могут разместиться порядка 1000 человек при соблюдении необходимых мер дистанцирования в условиях пандемии. Ряд показаний будет заслушан также и в формате видеоконференций.



"Ндрангета" - одна из наиболее влиятельных современных мафиозных группировок в Италии. Она занимается торговлей оружием, людьми и наркотиками, имеет многомиллиардные обороты. В 2016 году ее членов уже обвиняли в махинациях в строительном бизнесе и при операциях с недвижимостью на севере Италии после двух разрушительных землетрясений в 2012 году. dw.com Категории: чп и криминал, в Европе Ключевые слова: суд, Италия, мафия — статья прочитана 148 раз Комментарии