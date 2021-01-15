Нью-Йорк намерен разорвать контракты с Дональдом Трампом 🔊 Воспроизвести Дональд Трамп



Городские власти не желают иметь дела с компаниями, глава которых, по их мнению, замешан в криминальной деятельности. Президента США Трампа обвиняют в подстрекательстве к штурму здания Конгресса, сообщает



Городские власти Нью-Йорка, после штурма здания Конгресса США сторонниками Дональда Трампа, намерены прекратить деловые отношения с уходящим президентом. "В контрактах ясно прописано, что у нас есть право разорвать контракт, если предприятие, руководство какого-либо предприятия, замешано в криминальной деятельности. Подстрекательство к восстанию против правительства США, очевидно, является, криминальной деятельностью", - заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в интервью телеканалу MSNBC в среду, 13 января. Городские власти не желают иметь дела с компаниями, глава которых, по их мнению, замешан в криминальной деятельности. Президента США Трампа обвиняют в подстрекательстве к штурму здания Конгресса, сообщает DW Городские власти Нью-Йорка, после штурма здания Конгресса США сторонниками Дональда Трампа, намерены прекратить деловые отношения с уходящим президентом. "В контрактах ясно прописано, что у нас есть право разорвать контракт, если предприятие, руководство какого-либо предприятия, замешано в криминальной деятельности. Подстрекательство к восстанию против правительства США, очевидно, является, криминальной деятельностью", - заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в интервью телеканалу MSNBC в среду, 13 января. Деловая империя Трампа зиждется на сотнях различных контрактов. С Нью-Йорком у президента США есть контракты об эксплуатации карусели, двух ледовых катков и площадки для гольфа, которые ежегодно приносят компаниям Трампа около 17 млн долларов. Дональд Трамп получил известность благодаря операциям с недвижимостью в Нью-Йорке. Значительная часть либерального мегаполиса, однако, уже давно относится к уходящему президенту негативно.



Власти Нью-Йорка объявили о пересмотре контрактов с Трампом после того, как подстрекаемая президентом толпа 6 января штурмовала здание Капитолия в Вашингтоне. В результате беспорядков тогда погибли пять человек. Юридически вина Трампа в случившемся, однако, пока не доказана. dw.com Категории: в мире, чп и криминал, общество, политика Ключевые слова: бизнес, Нью-Йорк, импичмент, Ьрамп — статья прочитана 169 раз Комментарии