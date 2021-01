СМИ: член Конгресса США намерена инициировать импичмент Байдена в его первый рабочий день 🔊 Воспроизвести Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин © Erin Schaff/The New York Times via AP, Pool



Республиканка Марджори Тейлор Грин не уточнила, какие именно обвинения она собирается выдвинуть в отношении избранного президента



Новый член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) заявила в среду о намерении внести на рассмотрение Конгресса проект резолюции об импичменте Джозефа Байдена в первый же его рабочий день на посту президента Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Hill. "От имени американского народа я бы хотела объявить, [что] мы должны удостовериться в том, что наши лидеры являются ответственными. Мы не можем иметь президента Соединенных Штатов, готового злоупотребить президентскими полномочиями и который может быть легко подкуплен иностранными правительствами, китайскими энергетическими компаниями, украинскими энергетическими компаниями, поэтому 21 января я прибегну к статьям об импичменте в отношении Джо Байдена", - цитирует издание заявление Грин ведущему телеканала Newsmax Грегори Келли.



Грин, как отметила газета, не уточнила, какие именно обвинения она собирается выдвинуть в отношении избранного президента для обоснования своей инициативы, но в ходе интервью она упомянула "украинские связи" Байдена в бытность его вице-президентом США.



В феврале прошлого года на Украине было открыто уголовное дело о возможном вмешательстве Байдена в работу экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина, но вскоре оно было закрыто, как и дело о покушении на бывшего украинского генпрокурора. Попытку отравления Шокин связывал с расследованием деятельности украинской газовой компании Burisma, в руководство которой входил сын бывшего вице-президента Хантер Байден.



В ходе предвыборной кампании в США представители администрации действующего президента Дональда Трампа пытались отыскать на Украине компромат на Байдена и вывести его из гонки за президентский пост. Тогда же со стороны сторонников Трампа высказывались и предположения о наличии неких "деловых интересов" Байдена в Китае, но все эти утверждения не получили подтверждения и не помешали последнему победить на выборах. 20 января состоится инаугурация Байдена, и он официально станет президентом США.



46-летняя Грин избрана в Конгресс на прошедших 3 ноября в стране всеобщих выборах. Она является активным сторонником действующего президента, который как-то назвал ее "восходящей звездой" Республиканской партии. ТАСС