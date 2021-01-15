ЕСПЧ отклонил ряд обвинений Украины против России по Крыму 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Константин Михальчевский



Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) счел недоказанными ряд обвинений Украины против России по событиям в Крыму, в том числе в убийствах мирных граждан, задержания и запугиваниях журналистов, заявили в Минюсте РФ, сообщает



ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против России из-за вхождения Крыма в состав РФ и продолжит ее рассмотрение, говорится в пресс-релизе Страсбургского суда.



"ЕСПЧ также сделал вывод о недоказанности целого ряда обвинений, выдвинутых украинскими властями против Российской Федерации, в том числе о якобы имевших место случаях убийства мирных граждан, безосновательного задержания и запугивания иностранных журналистов, незаконного изъятия имущества украинских военнослужащих, дискриминации этнических украинцев, политически мотивированного уголовного преследования проукраински настроенных лиц, отказов в регистрации религиозных и иных организаций", - говорится в сообщении пресс-службы Минюста. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) счел недоказанными ряд обвинений Украины против России по событиям в Крыму, в том числе в убийствах мирных граждан, задержания и запугиваниях журналистов, заявили в Минюсте РФ, сообщает РИА Новости ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против России из-за вхождения Крыма в состав РФ и продолжит ее рассмотрение, говорится в пресс-релизе Страсбургского суда."ЕСПЧ также сделал вывод о недоказанности целого ряда обвинений, выдвинутых украинскими властями против Российской Федерации, в том числе о якобы имевших место случаях убийства мирных граждан, безосновательного задержания и запугивания иностранных журналистов, незаконного изъятия имущества украинских военнослужащих, дискриминации этнических украинцев, политически мотивированного уголовного преследования проукраински настроенных лиц, отказов в регистрации религиозных и иных организаций", - говорится в сообщении пресс-службы Минюста. В министерстве отмечают, что ЕСПЧ этим промежуточным решением подтвердил свои процессуальные полномочия по дальнейшему рассмотрению дела, в рамках которого будет дана правовая оценка претензиям украинской стороны по различным обстоятельствам, связанным с событиями в Крыму 2014-2015 годах. РИА Новости Категории: в Европе, чп и криминал, политика Ключевые слова: ЕСПЧ, Крым, Право, присоединение, аннексия — статья прочитана 75 раз Комментарии