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ЕСПЧ отклонил ряд обвинений Украины против России по Крыму

© РИА Новости / Константин Михальчевский


Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) счел недоказанными ряд обвинений Украины против России по событиям в Крыму, в том числе в убийствах мирных граждан, задержания и запугиваниях журналистов, заявили в Минюсте РФ, сообщает РИА Новости.

ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против России из-за вхождения Крыма в состав РФ и продолжит ее рассмотрение, говорится в пресс-релизе Страсбургского суда.

"ЕСПЧ также сделал вывод о недоказанности целого ряда обвинений, выдвинутых украинскими властями против Российской Федерации, в том числе о якобы имевших место случаях убийства мирных граждан, безосновательного задержания и запугивания иностранных журналистов, незаконного изъятия имущества украинских военнослужащих, дискриминации этнических украинцев, политически мотивированного уголовного преследования проукраински настроенных лиц, отказов в регистрации религиозных и иных организаций", - говорится в сообщении пресс-службы Минюста.
В министерстве отмечают, что ЕСПЧ этим промежуточным решением подтвердил свои процессуальные полномочия по дальнейшему рассмотрению дела, в рамках которого будет дана правовая оценка претензиям украинской стороны по различным обстоятельствам, связанным с событиями в Крыму 2014-2015 годах.
РИА Новости
Категории: в Европе, чп и криминал, политика
Ключевые слова: ЕСПЧ, Крым, Право, присоединение, аннексия
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добавлена сегодня, 15 января, 08:00

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