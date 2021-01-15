Сейм Литвы назначил судьями КС А. Норкунаса и Г. Ластаускене, А. Кабишайтис не прошел 🔊 Воспроизвести



Сейм Литвы в четверг назначил двух новых судей Конституционного суда (КС), кандидатура главы Департамента права канцелярии сейма Андрюса Кабишайтиса отклонена.



За назначение А. Кабишайтиса в КС проголосовали 59 членов сейма, против были 49, 19 воздержались.



За адвоката Гедре Ластаускене проголосовали 72 члена сейма, против было 24, 31 парламентарий воздержался.



Судья Верховного суда Литвы Альгис Норкунас получил поддержку 64 членов сейма, против его кандидатуры были 35 парламентариев, 28 воздержались.



Кандидатуру А. Кабишайтиса в судьи КС предложила председатель сейма Виктория Чмилите-Нильсен, кандидатуру Г. Ластаускене - президент Гитанас Науседа, А. Норкунаса - временная глава Верховного суда Литвы Сигита Руденайте.



Первое голосование по кандидатурам в КС в сейме состоялось в апреле прошлого года. Тогда поддержки не получили все три предложенные юриста. Помимо кандидатур Г. Ластаускене и А. Норкунаса была отклонена и кандидатура бывшего канцлера КС Ингриды Данелене.



Конституция предусматривает, что состав ЕС каждые три года обновляется на одну треть. В составе КС девять судей, назначаемых на девять лет и всего на один срок полномочий.



Сроки полномочий председателя КС Дайнюса Жалимаса и судей Гедиминаса Месониса и Витаса Милюса истекли 19 марта. Они исполняют обязанности до назначения новых судей.



Судей КС назначает и освобождает от должности сейм. Сейм Литвы в четверг назначил двух новых судей Конституционного суда (КС), кандидатура главы Департамента права канцелярии сейма Андрюса Кабишайтиса отклонена.За назначение А. Кабишайтиса в КС проголосовали 59 членов сейма, против были 49, 19 воздержались.За адвоката Гедре Ластаускене проголосовали 72 члена сейма, против было 24, 31 парламентарий воздержался.Судья Верховного суда Литвы Альгис Норкунас получил поддержку 64 членов сейма, против его кандидатуры были 35 парламентариев, 28 воздержались.Кандидатуру А. Кабишайтиса в судьи КС предложила председатель сейма Виктория Чмилите-Нильсен, кандидатуру Г. Ластаускене - президент Гитанас Науседа, А. Норкунаса - временная глава Верховного суда Литвы Сигита Руденайте.Первое голосование по кандидатурам в КС в сейме состоялось в апреле прошлого года. Тогда поддержки не получили все три предложенные юриста. Помимо кандидатур Г. Ластаускене и А. Норкунаса была отклонена и кандидатура бывшего канцлера КС Ингриды Данелене.Конституция предусматривает, что состав ЕС каждые три года обновляется на одну треть. В составе КС девять судей, назначаемых на девять лет и всего на один срок полномочий.Сроки полномочий председателя КС Дайнюса Жалимаса и судей Гедиминаса Месониса и Витаса Милюса истекли 19 марта. Они исполняют обязанности до назначения новых судей.Судей КС назначает и освобождает от должности сейм. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: суд, конституция, Спикер, кандидат, судьи, назначенние География: Литва — статья прочитана 165 раз Комментарии