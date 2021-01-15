В Литве - первое судебное дело из-за ограничений по коронавирусу 🔊 Воспроизвести Иллюстрация: aik.lt







Сегодня, 14-го января, Вильнюсский окружной административный суд в письменном порядке рассмотрел жалобу компании по оказанию стоматологических и косметических услуг „Aukštaitijos implantologijos klinika“ относительно запрета на оказание услуг, введенных во время карантина. Решение по этому делу будет объявлено 4 февраля.



Представитель суда Аудрис Кутрявичюс сообщил новостному порталу Представитель суда Аудрис Кутрявичюс сообщил новостному порталу Lrytas.lt , что это пока единственная жалоба, касающаяся карантинных ограничений, а от исхода дела могут зависеть действия других предприятий, пострадавших от карантинных ограничений. По словам адвоката клиники Нериюса Заляцкаса, в то время правительство превысило свои полномочия, закрывая предприятия, поэтому компания требует компенсации в размере 70 тысяч евро из-за потери доходов и понесенных расходов.



"Запрет на предоставление определенных услуг предприятиям, в данном случае стоматологических и косметических услуг, был незаконным, поскольку тогдашнее правительство не имело таких полномочий. Такие полномочия даже не были предусмотрены законом. Позже, несколько недель спустя, Сейм внес поправки в законы - они предоставили правительству право вводить запреты на деятельность, потому что до той поры правительство могло оговаривать только определенные условия работы - допустим, нужно носить маски, держаться на расстоянии», - пояснил порталу Lrytas.lt Н. Заляцкас.



На его взгляд, нарушений даже больше: адвокат считает, внесенные Сеймом поправки в законы противоречат Конституции.



По словам Н. Заляцкаса, ответчиком в этом деле выступает министерство здравоохранения, руководство которого утверждало, что во время первого карантина нужно было принимать срочные решения. Минздрав между тем замечает, что компаниям, оказывающим одонтологические услуги, по сути, не запрещалось работать.



«Деятельность была запрещена, было сделано только небольшое исключение - за исключением оказания неотложной медицинской помощи. (...) Это было бы то же самое, что сказать, что кафе не может работать, но может покормить умирающего от голода. Те, кто умирает от голода, придут поесть, но людей будет не так много, как обычно", - сравнил адвокат. Инф. «Обзора» Категории: политика, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: суд, запрет, карантин, Aukštaitijos implantologijos klinika, одонтологический — статья прочитана 184 раза Комментарии