23 человека умерли в Норвегии после прививки вакциной Pfizer 🔊 Воспроизвести © REUTERS / Lucy Nicholson



В Норвегии скончались 23 человека, которых привили вакциной от американской компании Pfizer и немецкого стартапа BioNTech, сообщает



Все летальные исходы зафиксировали среди пожилых людей старше 80 лет с ослабленным иммунитетом.



"Эти случаи не вызывают особой тревоги. Совершенно очевидно, что эта вакцина имеет очень небольшой фактор риска, за небольшим исключением, когда речь идет о пациентах старшего возраста с ослабленным здоровьем", — приводит телекомпания NRK слова представителя агентства Стейнара Мадсена.



Чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, Институт национального здравоохранения несколько изменил рекомендации для вакцинации пациентов старшего возраста, страдающих серьезными заболеваниями.



"Обычные побочные действия могли способствовать более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний", — уточнили в ведомстве.



Вакцинация от коронавируса в Норвегии препаратом, разработанным BioNTech (распространением занимается Pfizer), началась 27 декабря, первыми прививки получили постояльцы домов престарелых в Осло. На сегодня в королевстве вакцинировали 25 тысяч человек. В Норвегии скончались 23 человека, которых привили вакциной от американской компании Pfizer и немецкого стартапа BioNTech, сообщает РИА Новости со ссылкой на норвежское агентство лекарственных средств.Все летальные исходы зафиксировали среди пожилых людей старше 80 лет с ослабленным иммунитетом."Эти случаи не вызывают особой тревоги. Совершенно очевидно, что эта вакцина имеет очень небольшой фактор риска, за небольшим исключением, когда речь идет о пациентах старшего возраста с ослабленным здоровьем", — приводит телекомпания NRK слова представителя агентства Стейнара Мадсена.Чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, Институт национального здравоохранения несколько изменил рекомендации для вакцинации пациентов старшего возраста, страдающих серьезными заболеваниями."Обычные побочные действия могли способствовать более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний", — уточнили в ведомстве.Вакцинация от коронавируса в Норвегии препаратом, разработанным BioNTech (распространением занимается Pfizer), началась 27 декабря, первыми прививки получили постояльцы домов престарелых в Осло. На сегодня в королевстве вакцинировали 25 тысяч человек. РИА Новости Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Европе Ключевые слова: вакцина, США, смерть, Норвегия, вакцинация, испытание, пожилые, коронавирус, Pfizer — статья прочитана 457 раз Комментарии