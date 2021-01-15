Увольняющиеся работники санатория Belorus получат единовременные выплаты 🔊 Воспроизвести © Photo : Facebook / Elena Ramanauskiene



После того, как к действующему в Друскининкай белорусскому государственному предприятию Belorus ("Беларусь") были применены санкции Евросоюза (ЕС), увольняющиеся с него работники смогут получить единовременную целевую выплату.



Такое решение в четверг принял сейм. За это решение проголосовали 107 членов сейма, один воздержался.



На такую выплату смогут претендовать те работники санатория, которые были приняты на работу до конца прошлого года, а увольняются с нее в этом году. Ее смогут получить и те, кто уволен по инициативе работодателя, и те, кто увольняется по собственному желанию, и расторгнувшие трудовой договор по соглашению сторон.



Выплата субсидий санаторию будет прекращена. После того, как к действующему в Друскининкай белорусскому государственному предприятию Belorus ("Беларусь") были применены санкции Евросоюза (ЕС), увольняющиеся с него работники смогут получить единовременную целевую выплату.Такое решение в четверг принял сейм. За это решение проголосовали 107 членов сейма, один воздержался.На такую выплату смогут претендовать те работники санатория, которые были приняты на работу до конца прошлого года, а увольняются с нее в этом году. Ее смогут получить и те, кто уволен по инициативе работодателя, и те, кто увольняется по собственному желанию, и расторгнувшие трудовой договор по соглашению сторон.Выплата субсидий санаторию будет прекращена.



Размер выплаты составит 77,58% двух месячных зарплат, но не более 2890 евро или двух средних зарплат в стране.



Размер выплаты для работников, которые не проработали 12 месяцев, составит средний показатель доходов за проработанное время. Но и эта выплата не сможет превышать 2890 евро.



Из почти 400 работников санатория 350 человек - граждане Литвы.



Случай с санаторием Belorus - первый в истории Литвы случай, когда в отношении действующего в стране предприятия применены международные санкции. После их применения в середине декабря банк Swedbank заморозил счета санатория.



По данным Реестрового центра, санаторий Belorus принадлежит Управлению делами Президента Республики Беларусь. Его возглавляет Виктор Шейман.



ЕС в конце 2019 года ввел санкции для Главного хозйственного управления, которое подчинается непосредственно Управлению делами Президента Республики Беларусь.



Сам В. Шейман включен в санкционные списки ЕС более десяти лет назад.



Swedbank не детализирует, на каком точно основании было принято решение о замораживании счетов санатория.



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Парламент постановил, что литовским компаниям, подпадающим под санкции ЕС, субсидии за простой не выплачиваются, сообщает



Парламент постановил, что литовским компаниям, подпадающим под санкции ЕС, субсидии за простой не выплачиваются. За это внесение изменений в закон о занятости проголосовали 76 депутатов, шесть были против, а 21 парламентарий воздержался.



Сейм также запретил другие способы поддержки компаний, которые подпадут под санкции. Они не будут получать поддержку для трудоустройства, средства для создания рабочих мест или трудоустройство по договору подмастерья.



Также установлено, что право на выплату имеет лицо, уволенное работодателем, зарегистрированным в юрисдикции Литвы, подпадающего под санкции ЕС, или лицо, чей работодатель подпадает под санкции ЕС, и у которого дата окончания государственного социального страхования внесена в Регистр в порядке, установленном правлением Фонда долгосрочных пособий по трудоустройству. Санкционное пособие для указанных лиц, выплачивается из Фонда долгосрочного пособия по трудоустройству не позднее чем до 31 декабря 2021 года.



Работнику, имеющему право на санкционированное пособие, должна быть предоставлена выплата в размере 77,58 процента от его среднемесячного заработка.



Поправки к закону о гарантиях неплатежеспособности работодателей и долгосрочном пособии по трудоустройству были приняты 107 членами Сейма, никто не был против, а один депутат воздержался.



Случай с санаторием Belorus – первый в истории Литвы, когда к действующей в стране компании применяются международные санкции.



Ситуация с санаторием Belorus



Ранее Swedbank заморозил счета санатория Belorus в Друскининкае из-за вступления в силу третьего пакета санкций ЕС против белорусских властей, в результате чего сотрудники остались без зарплаты. Потеряв зарплату, многие из них лишились единственного источника доходов.



Власти Литвы назначили сотрудникам санатория выходное пособие в размере зарплаты за два месяца.



Банк Литвы начал делать выплаты сотрудникам учреждения после того, как стало возможным перевести им декабрьские зарплаты.



Сотрудники санатория провели акцию протеста, требуя сохранения рабочих мест, а не выплаты компенсаций, однако никаких вариантов решения проблемы от властей не последовало. Работники напомнили, что 400 безработных – это 400 голодных семей и 68 бездомных.



Мэр Друскининкая Ричардас Малинаускас выразил сомнения в том, что Swedbank принял самостоятельное решение о введении санкций в отношении санатория. Он напомнил, что в первую очередь пострадали простые граждане и их семьи, которые лишаются дохода.



Большинство членов городского совета Друскининкая обратились к президенту Литвы Гитанасу Науседе, председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, еврокомиссару Виргиниюсу Синкявичюсу, Министерству иностранных дел и комитетам Сейма с просьбой помочь разрешить ситуацию с санаторием и сохранить деятельность учреждения и рабочие места для сотрудников. Деньги будут выплачены в течение 20 рабочих дней со дня увольнения. Выплату придется вернуть, если санаторий заключит с работником новый трудовой договор в течение трех месяцев после увольнения.Размер выплаты составит 77,58% двух месячных зарплат, но не более 2890 евро или двух средних зарплат в стране.Размер выплаты для работников, которые не проработали 12 месяцев, составит средний показатель доходов за проработанное время. Но и эта выплата не сможет превышать 2890 евро.Из почти 400 работников санатория 350 человек - граждане Литвы.Случай с санаторием Belorus - первый в истории Литвы случай, когда в отношении действующего в стране предприятия применены международные санкции. После их применения в середине декабря банк Swedbank заморозил счета санатория.По данным Реестрового центра, санаторий Belorus принадлежит Управлению делами Президента Республики Беларусь. Его возглавляет Виктор Шейман.ЕС в конце 2019 года ввел санкции для Главного хозйственного управления, которое подчинается непосредственно Управлению делами Президента Республики Беларусь.Сам В. Шейман включен в санкционные списки ЕС более десяти лет назад.Swedbank не детализирует, на каком точно основании было принято решение о замораживании счетов санатория.* * *Парламент постановил, что литовским компаниям, подпадающим под санкции ЕС, субсидии за простой не выплачиваются, сообщает Sputnik Литва . Сейм Литвы решил не выплачивать субсидии санаторию Belorus ("Беларусь") в Друскининкае, который пострадал из-за санкций Евросоюза против белорусских властей. Решение было принято в четверг.Парламент постановил, что литовским компаниям, подпадающим под санкции ЕС, субсидии за простой не выплачиваются. За это внесение изменений в закон о занятости проголосовали 76 депутатов, шесть были против, а 21 парламентарий воздержался.Сейм также запретил другие способы поддержки компаний, которые подпадут под санкции. Они не будут получать поддержку для трудоустройства, средства для создания рабочих мест или трудоустройство по договору подмастерья.Также установлено, что право на выплату имеет лицо, уволенное работодателем, зарегистрированным в юрисдикции Литвы, подпадающего под санкции ЕС, или лицо, чей работодатель подпадает под санкции ЕС, и у которого дата окончания государственного социального страхования внесена в Регистр в порядке, установленном правлением Фонда долгосрочных пособий по трудоустройству. Санкционное пособие для указанных лиц, выплачивается из Фонда долгосрочного пособия по трудоустройству не позднее чем до 31 декабря 2021 года.Работнику, имеющему право на санкционированное пособие, должна быть предоставлена выплата в размере 77,58 процента от его среднемесячного заработка.Поправки к закону о гарантиях неплатежеспособности работодателей и долгосрочном пособии по трудоустройству были приняты 107 членами Сейма, никто не был против, а один депутат воздержался.Случай с санаторием Belorus – первый в истории Литвы, когда к действующей в стране компании применяются международные санкции.Ранее Swedbank заморозил счета санатория Belorus в Друскининкае из-за вступления в силу третьего пакета санкций ЕС против белорусских властей, в результате чего сотрудники остались без зарплаты. Потеряв зарплату, многие из них лишились единственного источника доходов.Власти Литвы назначили сотрудникам санатория выходное пособие в размере зарплаты за два месяца.Банк Литвы начал делать выплаты сотрудникам учреждения после того, как стало возможным перевести им декабрьские зарплаты.Сотрудники санатория провели акцию протеста, требуя сохранения рабочих мест, а не выплаты компенсаций, однако никаких вариантов решения проблемы от властей не последовало. Работники напомнили, что 400 безработных – это 400 голодных семей и 68 бездомных.Мэр Друскининкая Ричардас Малинаускас выразил сомнения в том, что Swedbank принял самостоятельное решение о введении санкций в отношении санатория. Он напомнил, что в первую очередь пострадали простые граждане и их семьи, которые лишаются дохода.Большинство членов городского совета Друскининкая обратились к президенту Литвы Гитанасу Науседе, председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, еврокомиссару Виргиниюсу Синкявичюсу, Министерству иностранных дел и комитетам Сейма с просьбой помочь разрешить ситуацию с санаторием и сохранить деятельность учреждения и рабочие места для сотрудников. lt.sputniknews.ru BNS Категории: экономика, политика, общество Ключевые слова: санкции, МИД, санаторий, банк, Swedbank, КИД, минсоцзащиты География: Литва, Друскининкай — статья прочитана 198 раз Комментарии