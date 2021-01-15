Рене Фазель отказался отменять проведение чемпионата мира по хоккею в Минске 🔊 Воспроизвести







Международная федерация хоккея (IIHF) не намерена отказываться от проведения чемпионата мира-2021 в Минске, независимо от политической обстановки в Белоруссии. Об этом в понедельник, 11 января, заявил президент IIHF Рене Фазель.



«Основным вариантом остаётся проведение чемпионата мира в Минске и Риге в 2021 году. В настоящее время другие варианты не рассматриваются», — подчеркнул Фазель.



Он также отметил, что руководство Белоруссии, по его мнению, готово к диалогу с оппозицией, а спорт всегда объединяет людей.



«У нас есть контракт с Федерацией хоккея Белоруссии. Провести чемпионат мира — наш долг. Представьте, если мы сейчас отменяем чемпионат мира в Белоруссии: это что-то изменит в стране? Конечно же, нет», — добавил Фазель. «Основным вариантом остаётся проведение чемпионата мира в Минске и Риге в 2021 году. В настоящее время другие варианты не рассматриваются», — подчеркнул Фазель.Он также отметил, что руководство Белоруссии, по его мнению, готово к диалогу с оппозицией, а спорт всегда объединяет людей.«У нас есть контракт с Федерацией хоккея Белоруссии. Провести чемпионат мира — наш долг. Представьте, если мы сейчас отменяем чемпионат мира в Белоруссии: это что-то изменит в стране? Конечно же, нет», — добавил Фазель.



В тот же день лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала национальные хоккейные федерации бойкотировать проведение чемпионата мира в Минске.



В ответ федерации хоккея Дании и Словакии направили в штаб—квартиру IIHF предложение провести ЧМ в их странах, а президент федерации хоккея Финляндии Харри Нуммела и вовсе заявил, что сборная его страны не примет участие в турнире, если он будет проводиться на территории Белоруссии.



Таким образом, сегодняшнее заявление Рене Фазеля можно считать официальной реакцией Международной федерации хоккея на эти демарши.



Тем не менее, окончательное решение по проведению ЧМ-2021 будет принято на специальном заседании IIHF, которое состоится в конце января. Напомним, что в понедельник, 11 января, президент IIHF посетил Минск, где провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, целью которых было обсуждение ситуации вокруг проведения чемпионата мира по хоккею, который должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня этого года, сообщает vecherka-spb.ru. В тот же день лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала национальные хоккейные федерации бойкотировать проведение чемпионата мира в Минске.В ответ федерации хоккея Дании и Словакии направили в штаб—квартиру IIHF предложение провести ЧМ в их странах, а президент федерации хоккея Финляндии Харри Нуммела и вовсе заявил, что сборная его страны не примет участие в турнире, если он будет проводиться на территории Белоруссии.Таким образом, сегодняшнее заявление Рене Фазеля можно считать официальной реакцией Международной федерации хоккея на эти демарши.Тем не менее, окончательное решение по проведению ЧМ-2021 будет принято на специальном заседании IIHF, которое состоится в конце января. Категории: спорт Ключевые слова: Белоруссия, Латвия, чемпионат мира по хоккею, Тихановская География: Белоруссия, Минск — статья прочитана 210 раз Комментарии