Министра здравоохранения Литвы очень беспокоят новые мутации вируса 🔊 Воспроизвести



Новые мутации коронавируса вызывают большое беспокойство, поэтому возможности смягчения карантинных условий нужно оценивать очень ответственно, говорит литовский министр здравоохранения Арунас Дулькис.



"Нас очень беспокоят мутации вируса, которые сигнализируют, что мы боремся с одним, но (неизвестно) что ждет нас с этими мутациями, будут ли эти вакцины или тесты (...) способны встретить новые испытания", - сказал А. Дулькис в четверг во время дистанционной встречи с оппозиционными фракциями Сейма.



По его словам, относиться к сочетанию вакцинации с карантинными ограничениями "нужно очень ответственно, смотреть, когда какие меры ослабить, и сочетать их, комбинировать".



"Мы видим комбинированную стратегию, очень четко виден опыт соседних стран, которые резко ужесточили (условия), но как только они расслаблялись и отпускали, но не применяли другие меры, сразу - возвращение во второй, третий карантин", - сказал А. Дулькис. "Нас очень беспокоят мутации вируса, которые сигнализируют, что мы боремся с одним, но (неизвестно) что ждет нас с этими мутациями, будут ли эти вакцины или тесты (...) способны встретить новые испытания", - сказал А. Дулькис в четверг во время дистанционной встречи с оппозиционными фракциями Сейма.По его словам, относиться к сочетанию вакцинации с карантинными ограничениями "нужно очень ответственно, смотреть, когда какие меры ослабить, и сочетать их, комбинировать"."Мы видим комбинированную стратегию, очень четко виден опыт соседних стран, которые резко ужесточили (условия), но как только они расслаблялись и отпускали, но не применяли другие меры, сразу - возвращение во второй, третий карантин", - сказал А. Дулькис.



Примечательно, что появление "британского" штамма никто не ставит в вину Великобритании, а вот с обвинениями в адрес Китая представители многих ведущих государств не скромничали.



У стран Евросоюза вызывает беспокойство распространение новой мутации коронавируса, начавшееся в Великобритании. Медицинские эксперты предварительно утверждают, что распространяющаяся сейчас "британская" мутация и обнаруженная в Южной Африке еще одна мутация более заразны.Примечательно, что появление "британского" штамма никто не ставит в вину Великобритании, а вот с обвинениями в адрес Китая представители многих ведущих государств не скромничали. инф."Обзор", BNS Категории: общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 168 раз Комментарии