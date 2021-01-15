С. Тихановская: в проблемах работников санатория Belorus виноват А. Лукашенко 🔊 Воспроизвести eimin.lrv.lt



Ответственность за трудности работников действующего в Друскининкай белорусского государственного санатория Belorus ("Беларусь"), к которому были применены санкции Евросоюза (ЕС), ложится прежде всего на режим Александра Лукашенко, говорит лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.



"Вы находитесь в Литве и будьте уверены, что правительство Литвы позаботится о вас в этот трудный период. Но вы также должны понять, что это прежде всего ответственность правительства Беларуси, что вы в такой ситуации. Вы не должны обвинять Литву в этой ситуации, вы можете обвинять А. Лукашенко, это его вина и нежелание уходить", - сказала на пресс-конференции С. Тихановская после встречи с министром экономики Литвы Аушрине Армонайте. Ответственность за трудности работников действующего в Друскининкай белорусского государственного санатория Belorus ("Беларусь"), к которому были применены санкции Евросоюза (ЕС), ложится прежде всего на режим Александра Лукашенко, говорит лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская."Вы находитесь в Литве и будьте уверены, что правительство Литвы позаботится о вас в этот трудный период. Но вы также должны понять, что это прежде всего ответственность правительства Беларуси, что вы в такой ситуации. Вы не должны обвинять Литву в этой ситуации, вы можете обвинять А. Лукашенко, это его вина и нежелание уходить", - сказала на пресс-конференции С. Тихановская после встречи с министром экономики Литвы Аушрине Армонайте. Swedbank в декабре заморозил счета санатория. Пайщиком санатория является Управление делами президента Республики Беларусь.



Представители литовских властей обещают целевые выплаты для тех работников санатория, которые решат уволиться.



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На встрече с министром экономики Литвы Аушрине Армонайте лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в четверг призвала Евросоюз (ЕС) ввести адресные экономические санкции для государственных предприятий Беларуси, которые поддерживают режим Александра Лукашенко.



"Мы просим об адресных экономических санкциях для государственных компаний, которые являются кошельками этого режима", - сказала С. Тихановская на совместной пресс-конференции с А. Армонайте.



Проживающая сейчас в Литве экс-кандидат на выборах президента Беларуси сказала, что белорусы поддерживают такое экономическое давление, потому что сейчас в любом случае страдают от преследований режима.



"Белорусы постоянно просят нас попросить Европу увеличить давление на экономику, потому что это один из лучших способов вынудить режим уйти, это самый короткий путь. Потому что люди страдают в любом случае. Людей преследуют и унижают в тюрьмах и на заводах", - сказала С. Тихановская.



А. Армонайте сказала, что Литва готова присоединиться к экономическому давлению на белорусский режим, однако отметила, что санкции подробно не обсуждались. Ни одна из политиков не назвала на пресс-конференции конкретные предприятия.



ЕС в декабре впервые ввел некоторые санкции для предприятий белорусского режима.



Белорусский завод удобрений "Беларуськалий", играющий важную роль в работе Клайпедского порта, сейчас не значится в санкционном списке ЕС.



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Уход белорусских компаний информационных технологий (ИТ) в Литву и другие соседние страны оказывает давление на режим Александра Лукашенко, говорит лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.



Однако она уверяет, что предприятия, которые сейчас уходят из Беларуси, вернутся домой, как только "все изменится".



"Это большое давление на режим, он понимаеи, что так налоги уходят в другие страны", - сказала С. Тихановская журналистам после встречи с министром экономики Литвы Аушрине Армонайте.



"Эти компании ИТ бегут из-за режима. Они вернутся с удовольствием, когда все в Беларуси изменится. Они не хотят работать за рубежом, они хотят приносить пользу Беларуси", - добавила она.



Чтобы упросить перевод белорусских компаний в Литву, Министерство экономики Литвы вносит в парламент соответствующие изменения к законам.



Представители кабмина надеются, что поправки к законам Об инвестициях и О занятости будут рассмотрена на весенней сессии сейма.



Как сказала А. Армонайте, в случае принятия этих изменений получить временный вид на жительство в Литве белорусам, которые приезжают работать, будет намного легче.



"Получить временный вид на жительство в Литве можно будет намного проще, практически автоматически - после того, как инвестор зарегистрируется и подпишет соглашение в Литве", - сказала в четверг министр.



Во вносимых министерством предложениях предусмотрено, что упрощенным переводом работников смогут воспользоваться те белорусские предприятия, которые подпишут договоры инвестиций с правительством Литвы и обяжутся инвестировать как минимум 1,5 млн евро.



Они также должны будут создать не менее 20 рабочих мест и платить зарплату в размере как минимум 1,5 средней зарплаты конкретного самоуправления.



С августа прошлого года, когда в Беларуси начались массовые протесты против авторитарного лидера Александра Лукашенко, в Литву перебралось не одно белорусское предприятие.



Среди них - созданный белорусами в США гигант ИТ Epam Systems, создатель популярной игры World of Tanks - компания Wargaming, предприятие, разрабатывающее мобильное предложение для женского здоровья Flo Health, компании по созданию программного обеспечения Coherent Solutions и Godel Technologies.



По данным агентства по развитию зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje, сейчас более белорусских 60 предприятий переводит или думают о переводе своей деятельности в Литву. BNS Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: выборы, санкции, евросоюз, Лукашенко, убежище, розыск, протесты, активисты, Тихановская — статья прочитана 329 раз Комментарии