Демограф: в свете ограничений ожидались перемены, но миграция в Литве осталась высокой 🔊 Воспроизвести



Глава Центра демографических исследований Университета им Витаутаса Великого Домантас Ясилёнис заявил, что в контексте карантинных ограничений и "Брекзита" ожидались существенные перемены в миграции Литвы, однако показатели эмиграции, хоть и снизились, все же остаются высокими.



"В контексте этих всех ограничений мы ожидали больших и существенных перемен, но, как мы видим, эти цифры остались достаточно большими", – сказал демограф журналистам в четверг.



Д. Ясилёнис утверждает, что на эмиграцию повлияла и неопределенность, связанная с "Брекзитом".



По данным Департамента статистики, в прошлом году в Литву иммигрировали 43,1 тыс. человек, что на 3 тыс. или на 7,5% больше, чем в 2019 году.



На жительство в Литву вернулись 20,8 тыс. литовских граждан, что на 2 % больше, чем в предыдущий год. Вернувшиеся в прошлом году составляли почти половину (48,3%) всех иммигрантов. "В контексте этих всех ограничений мы ожидали больших и существенных перемен, но, как мы видим, эти цифры остались достаточно большими", – сказал демограф журналистам в четверг.Д. Ясилёнис утверждает, что на эмиграцию повлияла и неопределенность, связанная с "Брекзитом".По данным Департамента статистики, в прошлом году в Литву иммигрировали 43,1 тыс. человек, что на 3 тыс. или на 7,5% больше, чем в 2019 году.На жительство в Литву вернулись 20,8 тыс. литовских граждан, что на 2 % больше, чем в предыдущий год. Вернувшиеся в прошлом году составляли почти половину (48,3%) всех иммигрантов. В страну также прибыли 22,3 тыс. иностранцев: это на 2,6 тысячи, или на 13,2% больше, чем в 2019 году. Основная часть – 9,3 тыс. или 41,8% их были гражданами Украины, также прибыли 7,3 тыс. (32,7%) граждан Беларуси, 1 тыс. (4,4%) граждан России.



Количество иммигрировавших белорусских граждан, по сравнению с 2019 годом выросло в 1,1 раза (то есть политические события прошлого года не сказали на темпах "белорусского" прироста), украинский – на 5%, российских же – сократилось на 3,2%.



Между тем, эмиграция сократилась: в прошлом году отбыли 23,1 тыс. постоянных жителей страны – на 6,2 тыс. или на 21,2% меньше, чем в 2019 году.



6 тыс. (26,2%) эмигрантов отправились в Соединенное Королевство, 3,8 тыс. (16,6%) – на Украину, 2,1 тыс. (9,1%) – в Беларусь, 1,8 тыс. (7,7%) – в Германию, 1,7 тыс. (7,3%) – в Норвегию.



Количество эмигрировавших в Соединенное Королевство, по сравнению с 2019 годом, сократилось на 4,1 тыс. (40,3%), в Германию – на 0,8 тыс. (на 31,1 %), в Норвегию – на 0,7 тыс. (на 28,9%). Выросла эмиграция в Украину - на 1,6 тыс. (в 1,7 раза), в Беларусь – на 1 тыс. (в 1,9 раза). инф."Обзор", BNS Категории: экономика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: работа, Европа, мигранты — статья прочитана 216 раз Комментарии