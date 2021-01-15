Сейм Литвы: деньги за несостоявшиеся поездки должны быть возвращены за 14 дней 🔊 Воспроизвести



Поскольку Еврокомиссия еще раз предупредила Литву по поводу нарушения прав путешественников, сейм Литвы сократил с 90 до 14 дней срок, в течение которого турагентства должны вернуть средства за поездки, не состоявшиеся не по вине путешественника.



Четырнадцатидневный срок будет исчисляться с середины февраля. Это означает, что средства за поездки, которые не состоялись по причине пандемии в прошлом или в этом году, должны быть возвращены в начале марта.



За такие поправки к Гражданскому кодексу проголосовали 119 членов сейма, один воздержался.



Глава Литовской палаты туризма Жидре Гавелене сообщила BNS, что перенос этого срока до середины февраля крайне важен.



"Надеемся, что этого времени будет достаточно для того, чтобы в туристический сектор поступили субсидии в рамках первого средства помощи, или хотя бы была затронута вторая мера помощи, выделенная наиболее пострадавшим секторам, оборот которых упал более чем на 50-70%", – отметила она BNS.



Ранее Ж. Гавелене сообщила BNS, что с клиентами рассчитались не все турпоператоры. По ее данным, еще не возвращено около 3 млн евро. Среди не рассчитавшихся – крупные туроператоры.



Один из крупнейших туроператоров в Балтийских странах Novaturas на этой неделе договорился о предоставлении льготного государственного кредита на сумму более чем в 1 млн евро для расчетов за несостоявшиеся поездки. Поскольку Еврокомиссия еще раз предупредила Литву по поводу нарушения прав путешественников, сейм Литвы сократил с 90 до 14 дней срок, в течение которого турагентства должны вернуть средства за поездки, не состоявшиеся не по вине путешественника.Четырнадцатидневный срок будет исчисляться с середины февраля. Это означает, что средства за поездки, которые не состоялись по причине пандемии в прошлом или в этом году, должны быть возвращены в начале марта.За такие поправки к Гражданскому кодексу проголосовали 119 членов сейма, один воздержался.Глава Литовской палаты туризма Жидре Гавелене сообщила BNS, что перенос этого срока до середины февраля крайне важен."Надеемся, что этого времени будет достаточно для того, чтобы в туристический сектор поступили субсидии в рамках первого средства помощи, или хотя бы была затронута вторая мера помощи, выделенная наиболее пострадавшим секторам, оборот которых упал более чем на 50-70%", – отметила она BNS.Ранее Ж. Гавелене сообщила BNS, что с клиентами рассчитались не все турпоператоры. По ее данным, еще не возвращено около 3 млн евро. Среди не рассчитавшихся – крупные туроператоры.Один из крупнейших туроператоров в Балтийских странах Novaturas на этой неделе договорился о предоставлении льготного государственного кредита на сумму более чем в 1 млн евро для расчетов за несостоявшиеся поездки. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: оплата, путешествия, возврат, карантин, туры География: Литва — статья прочитана 168 раз Комментарии