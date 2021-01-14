Пандемия изменила платежные привычки жителей Литвы – опрос 🔊 Воспроизвести



Один из четырех жителей Литвы по причине пандемии коронавируса чаще пользовался не наличными деньгами – по этой причине выросло не только число платежных карточек, но и расчетов мобильными телефонами, свидетельствуют данные опроса.



По данным опроса, выполненного по заказу Банка Литвы (Центробанка, ЦБ), в прошлом году 97% респондентов, обладавших счетами, владели и платежными карточками (в 2019 году – 95%), это составило 86% (в 2019 году – 84%) всех жителей.



По словам старшего экономиста отдела политики рыночной инфраструктуры ЦБ Эвалдаса Карчаускиса, пандемия ускорила популярность инновационных методов оплаты. Это обусловило и повышение лимита бесконтактных расчетов в июне с 25 до 50 евро.



"Все же, радикальных перемен в повседневных платежных привычках населения не было, и это медленно меняющаяся вещь. Более того, в ситуации неуверенности, для части людей было важно иметь и наличные деньги", – отметил в пресс-релизе представитель ЦБ. Один из четырех жителей Литвы по причине пандемии коронавируса чаще пользовался не наличными деньгами – по этой причине выросло не только число платежных карточек, но и расчетов мобильными телефонами, свидетельствуют данные опроса.По данным опроса, выполненного по заказу Банка Литвы (Центробанка, ЦБ), в прошлом году 97% респондентов, обладавших счетами, владели и платежными карточками (в 2019 году – 95%), это составило 86% (в 2019 году – 84%) всех жителей.По словам старшего экономиста отдела политики рыночной инфраструктуры ЦБ Эвалдаса Карчаускиса, пандемия ускорила популярность инновационных методов оплаты. Это обусловило и повышение лимита бесконтактных расчетов в июне с 25 до 50 евро."Все же, радикальных перемен в повседневных платежных привычках населения не было, и это медленно меняющаяся вещь. Более того, в ситуации неуверенности, для части людей было важно иметь и наличные деньги", – отметил в пресс-релизе представитель ЦБ. В прошлом году платежная карточка с функцией бесконтактных платежей была у 79% респондентов (в 2019 году – у 65%). Мобильными приложениями пользовались 54% опрошенных (в 2019 году – 41%), в 11% мест торговли (в 2019-ом – в 8%).



Наличные деньги все еще находятся на важном месте – таким способом рассчитываются 29% опрошенных (в 2019 году – 34%).



Репрезентативный опрос по заказу БЛ в сентябре 2020 года провела компания рыночных и социологических исследований Spinter tyrimai, опросившая 1014 жителей. Категории: экономика, общество Ключевые слова: опрос, платежи, карантик География: Литва — статья прочитана 109 раз Комментарии