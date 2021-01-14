Эксперты предлагают прививать жителей Литвы старше 70 лет 🔊 Воспроизвести фото: lrt.lt



Правительственные эксперты предлагают начать вакцинировать от коронавируса жителей 70-ти лет и старше, а также больных онкозаболеваниями, аутоиммунными болезнями.



Как сообщил Кабмин, в среду на заседании Независимого совещательного совета экспертов был уточнен список дальнейших приоритетов вакцинации, а также рекомендации по процессу вакцинации.



Совещательный совет также рекомендует начать вакцинацию лиц, страдающих от онкологических и аутоиммунных заболеваний, которые получают химиотерапию, иммуномодулирующее и иммуноподавляющее лечение, радиотерапию, а также лицам с врожденным и приобретенным иммунодефицитом.



Эксперты также предлагают в ближайшее время добиться объема ежедневных вакцинаций хотя бы в размере 7 тыс. прививок.



Реестровому центру рекомендовано срочно упростить регистрацию вакцинации и анализов, создать систему для регистрации вакцинированных.



Спустя две недели после второй дозы вакцинации экспертный совет предлагает провести аудит вакцинации учреждений здравоохранения и опеки.



По данным Департамента статистики, в Литве первую дозу вакцины от COVID-19 уже получил 31,5 тыс. лиц, входящих в группы приоритетных: медики, пациенты высокого риска, работники и пациенты учреждений опеки, домов престарелых, волонтеры. Правительственные эксперты предлагают начать вакцинировать от коронавируса жителей 70-ти лет и старше, а также больных онкозаболеваниями, аутоиммунными болезнями.Как сообщил Кабмин, в среду на заседании Независимого совещательного совета экспертов был уточнен список дальнейших приоритетов вакцинации, а также рекомендации по процессу вакцинации.Совещательный совет также рекомендует начать вакцинацию лиц, страдающих от онкологических и аутоиммунных заболеваний, которые получают химиотерапию, иммуномодулирующее и иммуноподавляющее лечение, радиотерапию, а также лицам с врожденным и приобретенным иммунодефицитом.Эксперты также предлагают в ближайшее время добиться объема ежедневных вакцинаций хотя бы в размере 7 тыс. прививок.Реестровому центру рекомендовано срочно упростить регистрацию вакцинации и анализов, создать систему для регистрации вакцинированных.Спустя две недели после второй дозы вакцинации экспертный совет предлагает провести аудит вакцинации учреждений здравоохранения и опеки.По данным Департамента статистики, в Литве первую дозу вакцины от COVID-19 уже получил 31,5 тыс. лиц, входящих в группы приоритетных: медики, пациенты высокого риска, работники и пациенты учреждений опеки, домов престарелых, волонтеры. BNS Категории: здоровье, общество Ключевые слова: президент, вакцина, вакцинация, престарелые, пожилые География: Литва — статья прочитана 139 раз Комментарии