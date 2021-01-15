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«Миллион роз»: 85 лет Раймонду Паулсу

Композитор и председатель Государственного комитета Латвийской ССР по культуре Раймонд Паулс с участниками детского хора «Кукушечка», 1989 год. Е. Матвеев/РИА «Новости»




Латвийский композитор Раймонд Паулс родился 12 января 1936 года в Риге в семье стеклодува и вышивальщицы жемчугом.

Будущий композитор с ранних лет занимался музыкой — после детского сада при музыкальном институте он поступил в школу при Латвийской консерватории. В 1958 году окончил музыкальную академию им. Я. Витола. В это же время Паулс часто выступал в составе эстрадных оркестров, играл джаз в ресторанах и писал музыку для театров. В 1964 году он занял должность художественного руководителя Рижского эстрадного оркестра Латвийской филармонии. В 1974 году его ансамбль «Модо» стал лауреатом Всесоюзного конкурса эстрадных артистов.
В 1979 года Паулс стал художественным руководителем музыкальных коллективов Латвийского телевидения и радио. В 1981 году прошел его первый авторский вечер в Москве, который вела певица Алла Пугачева. После этого Паулс стал чаще выступать в столице СССР, тексты на его музыку начали сочинять поэты Андрей Вознесенский, Михаил Танич, Илья Резник. Его песни «Миллион алых роз», «Маэстро», «Вернисаж», «Притяженье любви» становились всесоюзными хитами в исполнении Пугачевой, Валерия Леонтьева, Лаймы Вайкуле и других артистов. В 1986 году Паулс выступил с инициативой проведения первого музыкального конкурса «Юрмала». В 2002 году он вместе с композитором Игорем Крутым возродил фестиваль под названием «Новая волна».

В 2016 году Латвийское телевидение провело конкурс молодых талантов в честь 80-летнего юбилея композитора. В качестве награды победители могли выступить в специальных выпусках телепрограммы, где звучала только музыка Паулса.
Gazeta.ru
Категории: культура
Ключевые слова: Раймонд Паулс
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добавлена вчера, 14 января, 20:00

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