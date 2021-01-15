Запретные слова 🔊 Воспроизвести Российский спортивный телеканал «Матч ТВ» ввёл новые правила для комментаторов



Фото: РИА Новости



На федеральном спортивном канале переворот – в эфире теперь нельзя будет употреблять ряд англицизмов. Журналист Станислав Гридасов в своём телеграм-канале сообщил, что это прямой указ Алексея Миллера: мол, руководителю «Газпрома» уж очень не нравятся иностранные слова в телетрансляции.



В 2016 году речь комментаторов и корреспондентов канала уже чистили – тогда запретили «доброе время суток», «голевую феерию», «оплеуху», «матч за шесть очков» и другие «штампы».



«Язык является хранителем нашего русского опыта», – как-то сказал Миллер. «Не люблю искусственных англицизмов в русском языке», – также говорил он, сообщает На федеральном спортивном канале переворот – в эфире теперь нельзя будет употреблять ряд англицизмов. Журналист Станислав Гридасов в своём телеграм-канале сообщил, что это прямой указ Алексея Миллера: мол, руководителю «Газпрома» уж очень не нравятся иностранные слова в телетрансляции.В 2016 году речь комментаторов и корреспондентов канала уже чистили – тогда запретили «доброе время суток», «голевую феерию», «оплеуху», «матч за шесть очков» и другие «штампы».«Язык является хранителем нашего русского опыта», – как-то сказал Миллер. «Не люблю искусственных англицизмов в русском языке», – также говорил он, сообщает championat.com.



Тина Канделаки посвятила нашумевшей новости несколько постов в своём телеграм-канале. Первый – переделанная песня «Поэзия» группы «Полюса».







Ни ноу-тач-пасс,



Ни голеадора,



Ни корнера, бэка, ни (что там?) лонг-болла.







Ассист на стенд-бае,



Мидфилдер и лузер.



Да-да, андердог и тим-спирит — обуза.







Ни каппер, ни кипер,



Ни ростер, ни скиллз.



Не стоит нам лайкать сей скользкий карниз.







«Такая тема! Врубайся, страна!



Люди хотят поэзии, н-на.



По-по-поэзии, н-на.



И в конце добавила: «Русский язык – наше всё».



Чуть позже она



«Идея наша была проста: прямые эфиры и спортивные трансляции смотрит аудитория 4+, и в наших силах сделать так, чтобы они быстрее начали говорить языком Моргенштерна. А точнее, чтобы они так говорить не начали (во всяком случае, точно не с нашей помощью), – написала Канделаки. – Ирина Львовна и стала соавтором проекта нашумевшей уже таблички. И если вы — посреди твиттероцида и прочих серьёзных цензур — всерьёз запереживали за гласность, то задумайтесь, какое отношение к ней имеет, например, слово «кавер-шэдоу»? Никакого».



В интервью Sport24 при этом она сказала, что этот список лишь рекомендация, а не требование: «Если в контексте того или иного эпизода логично рассказать о самом англицизме — никаких ограничений, разумеется, нет».



Ну а теперь минутка филологии. Англицизм – это заимствование слов из английского в любой другой язык (логично). Но если посмотреть на список, там будет ряд слов, которые сложно отнести к англицизмам в силу их происхождения.



Арбитр – из лат. arbiter: наблюдатель, свидетель. В английском языке такого слова для обозначения судьи нет: они говорят referee. В русский язык слово «арбитр» пришло предположительно в XVIII веке.



Бомбардир – из нем. bombardieren или франц. bombardier. Но да, на английском пишется так же, как и на французском, – bombardier.



Катеначчо – от итал. catenaccio.



Либеро – от итал. libero.



Рабона – от исп. rabo «хвост».



Ротация – от лат. rotatio «вращение».



Скудетто – от итал. scudetto «маленький щит».



Финт – от итал. finta «притворство».



Фланг – от франц. flanc «сторона».



Экстра – от лат. «вне».



Амплуа – от франц. emploi «роль».



Бисиклета – от порт. bicicleta, а туда из франц. bicyclette «велосипед».



Латераль – от лат. lateralis «боковой».



Реджиста – от итал. regista «режиссёр».



Тиффози (кстати, устаревшее написание слова, сейчас употребляется написание с одной «ф») – от итал. tifosi, болельщики, фанаты.



Треквартиста – от итал. trequartista «три четверти». Используется для обозначения атакующего полузащитника.



Фантазиста – от итал. fantasista. Плеймейкер или же атакующий полузащитник, отвечающий за креатив.



Голеадор ­­– от исп. goleador «бомбардир»



Многие из этих слов заменить можно, а вот некоторые из тех, что запретили, – сложновато. Давайте попробуем вместе.



– «Ковер-шэдоу»: скорее всего, речь о cover shadow – приёме в прессинге. Варианты?



– «Пивоте»: на испанском el pivote (читается как «эль пивоте») «опорный полузащитник», также в баскетболе есть приём «пивот».



– «Терафлекс»: скорее всего, речь о покрытии волейбольных площадок. Идей, как заменить это слово, нет – разве что просто его не употреблять.



– «Свипер»: свободный защитник или человек, который «свипует» в кёрлинге. И если в первом случае замену найти просто, то как быть во втором?



– «Ок»: «хорошо»? «отлично»? «замётано»?



– «Чемпионшип»: это же название!



– «Тренинг»: тренировка? Но это тоже заимствованное слово…



– «Андердог»: аутсайдер? Нет. Тёмная лошадка? Штамп!



Пишите ваши варианты, предлагает



И ещё немного снобизма: в русский язык, как и в английский, многое пришло из других языков, часть общего – из латыни и древнегреческого. Зачастую употребляя те или иные слова, мы не знаем, что десятки лет назад они пришли к нам из другого языка. Если уж на то пошло, то слово «матч» тоже заимствованное. Иронично, что как раз с английского. Тина Канделаки посвятила нашумевшей новости несколько постов в своём телеграм-канале. Первый – переделанная песня «Поэзия» группы «Полюса».И в конце добавила: «Русский язык – наше всё».Чуть позже она написала , что для «работы над языком» канал приглашал в качестве эксперта Ирину Голову, доцента кафедры иностранных языков Института языкознания РАН.«Идея наша была проста: прямые эфиры и спортивные трансляции смотрит аудитория 4+, и в наших силах сделать так, чтобы они быстрее начали говорить языком Моргенштерна. А точнее, чтобы они так говорить не начали (во всяком случае, точно не с нашей помощью), – написала Канделаки. – Ирина Львовна и стала соавтором проекта нашумевшей уже таблички. И если вы — посреди твиттероцида и прочих серьёзных цензур — всерьёз запереживали за гласность, то задумайтесь, какое отношение к ней имеет, например, слово «кавер-шэдоу»? Никакого».В интервью Sport24 при этом она сказала, что этот список лишь рекомендация, а не требование: «Если в контексте того или иного эпизода логично рассказать о самом англицизме — никаких ограничений, разумеется, нет».Ну а теперь минутка филологии. Англицизм – это заимствование слов из английского в любой другой язык (логично). Но если посмотреть на список, там будет ряд слов, которые сложно отнести к англицизмам в силу их происхождения.Арбитр –В русский язык слово «арбитр» пришло предположительно в XVIII веке.– из нем. bombardieren или франц. bombardier. Но да, на английском пишется так же, как и на французском, – bombardier.– от итал. catenaccio.– от итал. libero.– от исп. rabo «хвост».– от лат. rotatio «вращение».– от итал. scudetto «маленький щит».– от итал. finta «притворство».– от франц. flanc «сторона».– от лат. «вне».– от франц. emploi «роль».– от порт. bicicleta, а туда из франц. bicyclette «велосипед».– от лат. lateralis «боковой».– от итал. regista «режиссёр».(кстати, устаревшее написание слова, сейчас употребляется написание с одной «ф») – от итал. tifosi, болельщики, фанаты.– от итал. trequartista «три четверти». Используется для обозначения атакующего полузащитника.– от итал. fantasista. Плеймейкер или же атакующий полузащитник, отвечающий за креатив.­­– от исп. goleador «бомбардир»Многие из этих слов заменить можно, а вот некоторые из тех, что запретили, – сложновато. Давайте попробуем вместе.– «Ковер-шэдоу»: скорее всего, речь о cover shadow – приёме в прессинге. Варианты?– «Пивоте»: на испанском el pivote (читается как «эль пивоте») «опорный полузащитник», также в баскетболе есть приём «пивот».– «Терафлекс»: скорее всего, речь о покрытии волейбольных площадок. Идей, как заменить это слово, нет – разве что просто его не употреблять.– «Свипер»: свободный защитник или человек, который «свипует» в кёрлинге. И если в первом случае замену найти просто, то как быть во втором?– «Ок»: «хорошо»? «отлично»? «замётано»?– «Чемпионшип»: это же название!– «Тренинг»: тренировка? Но это тоже заимствованное слово…– «Андердог»: аутсайдер? Нет. Тёмная лошадка? Штамп!Пишите ваши варианты, предлагает championat.com. И ещё немного снобизма: в русский язык, как и в английский, многое пришло из других языков, часть общего – из латыни и древнегреческого. Зачастую употребляя те или иные слова, мы не знаем, что десятки лет назад они пришли к нам из другого языка. Если уж на то пошло, то слово «матч» тоже заимствованное. Иронично, что как раз с английского. Категории: общество, спорт, в России Ключевые слова: русский язык, Спорт, англицизм, штамп — статья прочитана 188 раз Комментарии