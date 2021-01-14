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Читайте в свежем номере «Обзора»!





Сегодня, 14-го января 2021-го, появился в продаже свежий номер "Обзора", в котором, как всегда, представлена самая разнообразная информация, касающаяся как жизни в Литве, так и о наиболее важных событиях за её пределами.

* Многих жителей Литвы интересует вопрос: по каким критериям литовские власти выбирают наиболее важные для себя дела? Очередной повод задуматься над ответом на этот вопрос - в передовице.

* Народный политолог тётя Вера официально объявила о зарождении нового направления в науке - политическая филология.

* Вильнюсские власти спешат порадовать горожан: литовская столица с честью выдержала испытание пандемией, яркое подтверждение этому - городской бюджет не похудеет. А куда пойдут деньги налогоплательщиков в 2021-м году, читайте на 3-й странице. Кстати, там же ценная информация для тех, кто вернулся в Литву из стран, сильно "побитых" коронавирусом, а также для их соседей.
* Начало каждого календарного года - это замечательный повод для прогнозов. Итак, на сколько подорожают в этом году услуги и продукты?

* Конечно же, и рассказ о необычных днях американского Капитолия.

* Самые невероятные места на планете: рассказ о них - на 9-й стр.

* «Кабачок «13 стульев» в эту субботу отметит 55 лет своего первого появления на телеэкранах.

* А вы знаете, сколько шагов в день нужно проходить, чтобы польза для вашего здоровья, для вашего сердца?

* А насколько вы осведомлены о важности и особенностях артериального давления?

* "Головоломная газета" - во всей красе! В прямом и переносном смысле.

* В связи с продолжающейся пандемией Covid-19 работодатели, работники, малоимущие граждане, родители в случае вынужденного ухода дома за малолетними детьми или детьми с ограниченными возможностями, по-прежнему смогут пользоваться предпринимаемыми государством мерами поддержки. Подробности - на 15-й стр.

* Борис Грачевский признался, что не он является отцом "ребёнка".

* А вы заметили, что в "Обзоре" в новом году не только все страницы стали полноцветными, но и количество телепрограмм возросло до 40?

* Корреспондент "Обзора" Анна Тураносова-Абрас на своём личном примере рассказывает, что испытывают люди, пережившие инсульт.
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: газета, "Обзор", свежий номер
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добавлена сегодня, 14 января, 11:40

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