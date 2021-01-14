«Двойное русское испытание» 🔊 Воспроизвести Фото: euroleague.net







Под таким заголовком одна из литовских газет опубликовала статью перед играми каунасского «Жальгириса» в Москве и Санкт-Петербурге.



Понятное дело, что русским такое испытание для баскетболистов из Литвы можно назвать с большой натяжкой, поскольку и в ЦСКА, и в «Зените» ведущие роли исполняют легионеры, но всё же!..



В первом поединке - с лидером регулярного чемпионата Евролиги – сразу же получил чувствительный удар – 0:8 уже на первых минутах матча. Но тут же болельщики «Жальгириса» получили возможность ещё раз убедиться в том, что тренеры в каунасском клубе меняются, но боевой дух, решимость всегда биться до конца у литовского чемпиона присутствует всегда. Понятное дело, что русским такое испытание для баскетболистов из Литвы можно назвать с большой натяжкой, поскольку и в ЦСКА, и в «Зените» ведущие роли исполняют легионеры, но всё же!..В первом поединке - с лидером регулярного чемпионата Евролиги – сразу же получил чувствительный удар – 0:8 уже на первых минутах матча. Но тут же болельщики «Жальгириса» получили возможность ещё раз убедиться в том, что тренеры в каунасском клубе меняются, но боевой дух, решимость всегда биться до конца у литовского чемпиона присутствует всегда.



Но на протяжении всей встречи было такое ощущение, что достаточно армейцам хотя бы слегка отпустить вожжи, как гости выровняют игру, а то и выйдут вперёд.



А вот в матче «Химок» и «Барселоны», к слову, такого ощущения возможной вариативности не было, хотя и там долгое время счёт был почти равный. Но всё те же подборы ясно говорили, что вчистую проигрывая борьбу под щитом, нельзя рассчитывать на победу (19 – у «Химок», 40 – у «Барселоны). Однако, в российских СМИ радуются хотя бы тому, что у "Химок" всё больше проблесков высококачественной игры...



В пятницу «Жальгирис» играет в Питере.



Баскетбол. Евролига сезона 2020/2021



Регулярный чемпионат



19-й тур



«Химки» (Россия) – «Барселона» (Испания) – 75:87 (26:26, 22:28, 12:19, 15:14)



«Химки»: А.Швед (23 очка + 6 передач).



«Анадолу Эфес» (Турция) – «Альба» (Германия) – 84:76 (18:18, 18:26, 26:9, 22:23).



«Фенербахче» (Турция) – «Баскония» (Испания) – 96:76 (28:18, 23:23, 24:15, 21:20)



«Фенербахче»: Н. де Коло (27), Э.Улановас (5),



«Баскония»: Р.Гедрайтис (8), Т.Седекерскис (8).



«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Олимпиакос» (Греция) – 87:89 ОТ (18:13, 22:20, 15:19, 18:21, 14:16)



«Маккаби»: С.Уилбекин (25),



«Олимпиакос»: К.Слукас (21 + 11 передач).







«Олимпия Милан» (Италия) – «Валенсия» (Испания) – 95:80 (21:20, 33:16, 22:24, 19:20)



«Милан»: Л.Датоме (27 + 6 подборов).



ЦСКА (Россия) – «Жальгирис» (Литва) – 83:73 (18:11, 27:21, 15:20, 23:21)



ЦСКА: М.Джеймс (21 + 5 передач),



«Жальгирис»: М.Григонис (16), Т.Уолкап (14 + 5 передач), Н.Хэйес (11), Л.Лекавичюс (11).







«Бавария» (Германия) – «Зенит» (Россия) – 82:80 (13:19, 19:21, 24:16, 26:24)



«Зенит»: А.Гудайтис (22 + 6 подборов).



«Панатинаикос» (Греция) – «Асвел» (Франция) – 88:71 (26:21, 20:21, 25:18, 18:11)



«Панатинаикос»: Н.Недович (33 + 5 подборов + 6 передач).







Матч «Реал Мадрид» (Испания) – «Црвена Звезда» (Сербия) отложен из-за плохих погодных условий в Мадриде, из-за чего гости не смогли прилететь в испанскую столицу.



Турнирное положение: 1. ЦСКА – 15 побед после 19 матчей, 2. «Барселона» – 13 (19), 3. «Реал Мадрид» - 12 (18), 4. «Бавария» – 12 (19), 5. «Зенит» – 11 (17), 6. «Олимпия Милан» - 11 (18), 7. «Жальгирис» – 11 (19), 8. «Олимпиакос» – 10 (18), 9. «Анадолу Эфес» - 10 (19), 10. «Валенсия» – 10 (19), 11. «Фенербахче» – 9 (19), 12. «Баскония» – 9 (19), 13. «Маккаби» – 8 (19), 14. «Альба» - 7 (19), 15. «Панатинаикос» - 6 (18), 16. «Црвена Звезда» – 6 (18), 17. «Асвел» – 5 (18), 18. «Химки» - 2 (19).



Да, практически весь матч московские армейцы вели с разницей примерно в 10 очков и закономерно выиграли. Впрочем, если посмотреть хотя бы на такой показатель, как подборы (43 – у ЦСКА, 22 – у «Жальгириса»), трудно ожидать иного исхода.Но на протяжении всей встречи было такое ощущение, что достаточно армейцам хотя бы слегка отпустить вожжи, как гости выровняют игру, а то и выйдут вперёд.А вот в матче «Химок» и «Барселоны», к слову, такого ощущения возможной вариативности не было, хотя и там долгое время счёт был почти равный. Но всё те же подборы ясно говорили, что вчистую проигрывая борьбу под щитом, нельзя рассчитывать на победу (19 – у «Химок», 40 – у «Барселоны). Однако, в российских СМИ радуются хотя бы тому, что у "Химок" всё больше проблесков высококачественной игры...В пятницу «Жальгирис» играет в Питере.«Химки» (Россия) – «Барселона» (Испания) – 75:87 (26:26, 22:28, 12:19, 15:14)А.Швед (23 очка + 6 передач).«Анадолу Эфес» (Турция) – «Альба» (Германия) – 84:76 (18:18, 18:26, 26:9, 22:23).«Фенербахче» (Турция) – «Баскония» (Испания) – 96:76 (28:18, 23:23, 24:15, 21:20)Н. де Коло (27), Э.Улановас (5),«Баскония»: Р.Гедрайтис (8), Т.Седекерскис (8).«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Олимпиакос» (Греция) – 87:89 ОТ (18:13, 22:20, 15:19, 18:21, 14:16)С.Уилбекин (25),К.Слукас (21 + 11 передач).«Олимпия Милан» (Италия) – «Валенсия» (Испания) – 95:80 (21:20, 33:16, 22:24, 19:20)Л.Датоме (27 + 6 подборов).ЦСКА (Россия) – «Жальгирис» (Литва) – 83:73 (18:11, 27:21, 15:20, 23:21)М.Джеймс (21 + 5 передач),М.Григонис (16), Т.Уолкап (14 + 5 передач), Н.Хэйес (11), Л.Лекавичюс (11).«Бавария» (Германия) – «Зенит» (Россия) – 82:80 (13:19, 19:21, 24:16, 26:24)«Зенит»: А.Гудайтис (22 + 6 подборов).«Панатинаикос» (Греция) – «Асвел» (Франция) – 88:71 (26:21, 20:21, 25:18, 18:11)«Панатинаикос»: Н.Недович (33 + 5 подборов + 6 передач).Матч «Реал Мадрид» (Испания) – «Црвена Звезда» (Сербия) отложен из-за плохих погодных условий в Мадриде, из-за чего гости не смогли прилететь в испанскую столицу.1. ЦСКА – 15 побед после 19 матчей, 2. «Барселона» – 13 (19), 3. «Реал Мадрид» - 12 (18), 4. «Бавария» – 12 (19), 5. «Зенит» – 11 (17), 6. «Олимпия Милан» - 11 (18), 7. «Жальгирис» – 11 (19), 8. «Олимпиакос» – 10 (18), 9. «Анадолу Эфес» - 10 (19), 10. «Валенсия» – 10 (19), 11. «Фенербахче» – 9 (19), 12. «Баскония» – 9 (19), 13. «Маккаби» – 8 (19), 14. «Альба» - 7 (19), 15. «Панатинаикос» - 6 (18), 16. «Црвена Звезда» – 6 (18), 17. «Асвел» – 5 (18), 18. «Химки» - 2 (19). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол, Евролига, "Жальгирис", Результаты, результаты матчей, "Зенит", "Химки" География: Россия, Москва — статья прочитана 206 раз Комментарии