«Двойное русское испытание»

Под таким заголовком одна из литовских газет опубликовала статью перед играми каунасского «Жальгириса» в Москве и Санкт-Петербурге.
Понятное дело, что русским такое испытание для баскетболистов из Литвы можно назвать с большой натяжкой, поскольку и в ЦСКА, и в «Зените» ведущие роли исполняют легионеры, но всё же!..
В первом поединке - с лидером регулярного чемпионата Евролиги – сразу же получил чувствительный удар – 0:8 уже на первых минутах матча. Но тут же болельщики «Жальгириса» получили возможность ещё раз убедиться в том, что тренеры в каунасском клубе меняются, но боевой дух, решимость всегда биться до конца у литовского чемпиона присутствует всегда.
Да, практически весь матч московские армейцы вели с разницей примерно в 10 очков и закономерно выиграли. Впрочем, если посмотреть хотя бы на такой показатель, как подборы (43 – у ЦСКА, 22 – у «Жальгириса»), трудно ожидать иного исхода.
Но на протяжении всей встречи было такое ощущение, что достаточно армейцам хотя бы слегка отпустить вожжи, как гости выровняют игру, а то и выйдут вперёд.
А вот в матче «Химок» и «Барселоны», к слову, такого ощущения возможной вариативности не было, хотя и там долгое время счёт был почти равный. Но всё те же подборы ясно говорили, что вчистую проигрывая борьбу под щитом, нельзя рассчитывать на победу (19 – у «Химок», 40 – у «Барселоны). Однако, в российских СМИ радуются хотя бы тому, что у "Химок" всё больше проблесков высококачественной игры...
В пятницу «Жальгирис» играет в Питере.
«Химки» (Россия) – «Барселона» (Испания) – 75:87 (26:26, 22:28, 12:19, 15:14)
«Химки»: А.Швед (23 очка + 6 передач).
«Анадолу Эфес» (Турция) – «Альба» (Германия) – 84:76 (18:18, 18:26, 26:9, 22:23).
«Фенербахче» (Турция) – «Баскония» (Испания) – 96:76 (28:18, 23:23, 24:15, 21:20)
«Фенербахче»: Н. де Коло (27), Э.Улановас (5),
«Баскония»: Р.Гедрайтис (8), Т.Седекерскис (8).
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Олимпиакос» (Греция) – 87:89 ОТ (18:13, 22:20, 15:19, 18:21, 14:16)
«Маккаби»: С.Уилбекин (25),
«Олимпиакос»: К.Слукас (21 + 11 передач).
«Олимпия Милан» (Италия) – «Валенсия» (Испания) – 95:80 (21:20, 33:16, 22:24, 19:20)
«Милан»: Л.Датоме (27 + 6 подборов).
ЦСКА (Россия) – «Жальгирис» (Литва) – 83:73 (18:11, 27:21, 15:20, 23:21)
ЦСКА: М.Джеймс (21 + 5 передач),
«Жальгирис»: М.Григонис (16), Т.Уолкап (14 + 5 передач), Н.Хэйес (11), Л.Лекавичюс (11).
«Бавария» (Германия) – «Зенит» (Россия) – 82:80 (13:19, 19:21, 24:16, 26:24)
«Зенит»: А.Гудайтис (22 + 6 подборов).
«Панатинаикос» (Греция) – «Асвел» (Франция) – 88:71 (26:21, 20:21, 25:18, 18:11)
«Панатинаикос»: Н.Недович (33 + 5 подборов + 6 передач).
Матч «Реал Мадрид» (Испания) – «Црвена Звезда» (Сербия) отложен из-за плохих погодных условий в Мадриде, из-за чего гости не смогли прилететь в испанскую столицу.
Турнирное положение: 1. ЦСКА – 15 побед после 19 матчей, 2. «Барселона» – 13 (19), 3. «Реал Мадрид» - 12 (18), 4. «Бавария» – 12 (19), 5. «Зенит» – 11 (17), 6. «Олимпия Милан» - 11 (18), 7. «Жальгирис» – 11 (19), 8. «Олимпиакос» – 10 (18), 9. «Анадолу Эфес» - 10 (19), 10. «Валенсия» – 10 (19), 11. «Фенербахче» – 9 (19), 12. «Баскония» – 9 (19), 13. «Маккаби» – 8 (19), 14. «Альба» - 7 (19), 15. «Панатинаикос» - 6 (18), 16. «Црвена Звезда» – 6 (18), 17. «Асвел» – 5 (18), 18. «Химки» - 2 (19).
Но на протяжении всей встречи было такое ощущение, что достаточно армейцам хотя бы слегка отпустить вожжи, как гости выровняют игру, а то и выйдут вперёд.
А вот в матче «Химок» и «Барселоны», к слову, такого ощущения возможной вариативности не было, хотя и там долгое время счёт был почти равный. Но всё те же подборы ясно говорили, что вчистую проигрывая борьбу под щитом, нельзя рассчитывать на победу (19 – у «Химок», 40 – у «Барселоны). Однако, в российских СМИ радуются хотя бы тому, что у "Химок" всё больше проблесков высококачественной игры...
В пятницу «Жальгирис» играет в Питере.
Баскетбол. Евролига сезона 2020/2021
Регулярный чемпионат
19-й тур
«Химки» (Россия) – «Барселона» (Испания) – 75:87 (26:26, 22:28, 12:19, 15:14)
«Химки»: А.Швед (23 очка + 6 передач).
«Анадолу Эфес» (Турция) – «Альба» (Германия) – 84:76 (18:18, 18:26, 26:9, 22:23).
«Фенербахче» (Турция) – «Баскония» (Испания) – 96:76 (28:18, 23:23, 24:15, 21:20)
«Фенербахче»: Н. де Коло (27), Э.Улановас (5),
«Баскония»: Р.Гедрайтис (8), Т.Седекерскис (8).
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Олимпиакос» (Греция) – 87:89 ОТ (18:13, 22:20, 15:19, 18:21, 14:16)
«Маккаби»: С.Уилбекин (25),
«Олимпиакос»: К.Слукас (21 + 11 передач).
«Олимпия Милан» (Италия) – «Валенсия» (Испания) – 95:80 (21:20, 33:16, 22:24, 19:20)
«Милан»: Л.Датоме (27 + 6 подборов).
ЦСКА (Россия) – «Жальгирис» (Литва) – 83:73 (18:11, 27:21, 15:20, 23:21)
ЦСКА: М.Джеймс (21 + 5 передач),
«Жальгирис»: М.Григонис (16), Т.Уолкап (14 + 5 передач), Н.Хэйес (11), Л.Лекавичюс (11).
«Бавария» (Германия) – «Зенит» (Россия) – 82:80 (13:19, 19:21, 24:16, 26:24)
«Зенит»: А.Гудайтис (22 + 6 подборов).
«Панатинаикос» (Греция) – «Асвел» (Франция) – 88:71 (26:21, 20:21, 25:18, 18:11)
«Панатинаикос»: Н.Недович (33 + 5 подборов + 6 передач).
Матч «Реал Мадрид» (Испания) – «Црвена Звезда» (Сербия) отложен из-за плохих погодных условий в Мадриде, из-за чего гости не смогли прилететь в испанскую столицу.
Турнирное положение: 1. ЦСКА – 15 побед после 19 матчей, 2. «Барселона» – 13 (19), 3. «Реал Мадрид» - 12 (18), 4. «Бавария» – 12 (19), 5. «Зенит» – 11 (17), 6. «Олимпия Милан» - 11 (18), 7. «Жальгирис» – 11 (19), 8. «Олимпиакос» – 10 (18), 9. «Анадолу Эфес» - 10 (19), 10. «Валенсия» – 10 (19), 11. «Фенербахче» – 9 (19), 12. «Баскония» – 9 (19), 13. «Маккаби» – 8 (19), 14. «Альба» - 7 (19), 15. «Панатинаикос» - 6 (18), 16. «Црвена Звезда» – 6 (18), 17. «Асвел» – 5 (18), 18. «Химки» - 2 (19).