В. Успасских извинился перед либералами в ЕП за гомофобские комментарии 🔊 Воспроизвести Европарламентарий Виктор Успасских



В среду председатель литовской Партии труда Виктор Успасских принес извинения за гомофобские комментарии во фракции либералов Европарламента, однако одновременно заявил, что его слова трактовались превратно, и он не хотел оскорблять из общины ЛГБТ.



"Я приношу искренние извинение за то, что мои слова, возможно слишком грубые или использованные недостаточно осторожно, но вырванные из контекста, вызвали недопонимание, горесть и ажиотаж", – говорится в письме В. Успасских, копией которого располагает BNS.



Обращаясь к коллегам по фракции Renew Europe, В. Успасских пообещал в будущем "более внимательно формулировать свои речи".



В письме на английском языке на двух страницах В. Успасских заверил, что в Литве на него часто необоснованно нападают политические оппоненты и его оскорбляют по причине его русского происхождения, поэтому он страдает от русофобских настроений. Он отметил, что замечания, вызывавшие возмущение, были адресованы только оскорбляющим его людям, а не всей общине ЛГБТ. В среду председатель литовской Партии труда Виктор Успасских принес извинения за гомофобские комментарии во фракции либералов Европарламента, однако одновременно заявил, что его слова трактовались превратно, и он не хотел оскорблять из общины ЛГБТ."Я приношу искренние извинение за то, что мои слова, возможно слишком грубые или использованные недостаточно осторожно, но вырванные из контекста, вызвали недопонимание, горесть и ажиотаж", – говорится в письме В. Успасских, копией которого располагает BNS.Обращаясь к коллегам по фракции Renew Europe, В. Успасских пообещал в будущем "более внимательно формулировать свои речи".В письме на английском языке на двух страницах В. Успасских заверил, что в Литве на него часто необоснованно нападают политические оппоненты и его оскорбляют по причине его русского происхождения, поэтому он страдает от русофобских настроений. Он отметил, что замечания, вызывавшие возмущение, были адресованы только оскорбляющим его людям, а не всей общине ЛГБТ. Угроза исключения из фракции



Глава либеральной фракции ЕП и некоторые коллеги по фракции, потребовавшие несколько недель назад от В. Успасских объяснений и извинений, призвали его покинуть эту политическую группу.



В письме, адресованном В. Успасских, председатель политической группы Renew Europe, румынский политики Дачан Чолош заявил, что содержание видеозаписи, опубликованной депутатом, совершенно неприемлемо, полно ненависти и откровенной гомофобии.



"Я предоставлю вам возможность объяснить свое повеление, но обязан потребовать, чтобы вы отозвали эти гомофобские замечания и извинились как перед обществом, так и перед своими коллегами в группе Renew Europe за боль, которую принесли", – написал Д. Чолош в письме, копию которого также получило агентство новостей BNS.



Лидер фракции также отметил, что ждет объяснений и извинений до полудня четверга. По словам Д. Чолоша, объяснения В. Успасских члены фракции оценят в следующий понедельник, 18 января.



Д. Чолош утверждает, что если объяснения не поступят, или члены фракции сочтут их неудовлетворительными, будет проведено голосование об исключении В. Успасских из группы.



Так глава фракции реагировал на прямую видеотрансляцию в воскресенье в социальной сети "Фейсбук", где В. Успасских ненадлежащим образом отзывался о представителях сексуальных меньшинств, называя их "педиками" и "извращенцами".



"Сегодня в некоторых государствах Европы даже опасно говорить о том, что ты представитель естественной ориентации. Я не хочу, чтобы мои высказывания, передачи комментировали всякие педики, поэтому это вообще-то не для них передача. Я говорю о педиках, извращенцах, тех, кому жизнь так дала, это не их вина, что есть какое-то такое влечение, что он ощущает себя как женщина в одежде мужчины. Большинство таких людей не рекламируются, но к тем, кто прячут свой член под юбкой и выходят на улицу, крича, что они педики, извращенцы, точно нельзя терпимо относиться", – сказал В. Успасских в трансляции, опубликованной в воскресенье.



В. Успасских: искренне сожалению



В своем письме в среду В. Успасских заверил, что его реплики были адресованы только оскорбившим его людям, но не всей общине ЛГБТ.



"Эта резкая реплика, которую вы видели на моей странице в "Фейсбуке", предназначалась только людям, которые меня оскорбили, а не кому-то другому", – заверил он.



Он отметил, что видео его речи может создать ложное впечатление, поскольку из него не ясна интонация.



"В этом контексте я не имел в виду геев, лесбиянок или других представителей общины ЛГБТ. Я конкретно указывал, что не имею в виду людей, для которых естественна и от рождения дана другая ориентация, а говорю о тех, кто громко кричит и живет извращенной жизнью. Мое высказывание следует слушать в прямой речи, а не читать его субтитры. Когда пишешь можно правильно высказать мысли даже при нехватке языковых знаний, всегда можно исправиться. Между тем, в живой речи многое можно выразить интонациями и посредством невербальной коммуникации, и это не отразится в субтитрах", – утверждает В. Успасских.



"На самом деле я не являются специалистом в этой терминологии; возможно использованное слово было не совсем точным и слишком грубым. Я искреннее сожалею, что информация была предоставлена вам, коллегам из моей группы, и в СМИ в таком пристрастном виде, чтобы нанести мне личный вред, и поскольку она также нанесла вред и нашей Европейской группе и партии", – отметил В. Успасских. BNS Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Успасских, оскорбление, извинение, ЛГБТ, ЕП, гомофобские География: Литва — статья прочитана 145 раз Комментарии