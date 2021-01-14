О коронавирусе в Литве сегодня, 14 января /дополнено/

За минувшие сутки в Литве подтвержден 1371 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончалось 29 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.
За минувшие сутки фиксировались также 170 выздоровлений от COVID-19.
Кроме того, за минувшие сутки также детализировано 3 смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти была более ранней.
В целом, с начала пандемии, в Литве зарегистрированы 164 414 случаев COVID-19, 97 511 лиц выздоровело, 63 490 – продолжают болеть.
От коронавируса в Литве скончались 2346 человек.
Первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 31 524 человека.
За минувшие сутки было взято 10 182 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 777 327.
По числу новых случаев коронавируса за две последние недели Литва оказалась на четвертом месте среди государств, мониторинг которых осуществляет Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC), по смертности от ковида Литва занимает второе место.
Как показывают обновленные в четверг данные центра, заболеваемость в стране за две недели достигает почти 1004 случая на 100 тыс. человек.
По этому показателю в списке 30 стран первое место занимает Чехия (1513 случаев на 100 тыс. жителей), на втором месте находится Ирландия с 1254 случаями, на третьем - Словения с 1172 случаями.
За последние две недели в Литве на 1 млн. жителей пришлось 345 смертей от COVID-19. По этому показателю Литва занимает второе место в списке.
На первом месте - Лихтенштейн с 573 смертями на 1 млн. жителей.