О коронавирусе в Литве сегодня, 14 января /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подтвержден 1371 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончалось 29 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.



За минувшие сутки фиксировались также 170 выздоровлений от COVID-19.



Кроме того, за минувшие сутки также детализировано 3 смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти была более ранней.



В целом, с начала пандемии, в Литве зарегистрированы 164 414 случаев COVID-19, 97 511 лиц выздоровело, 63 490 – продолжают болеть.



От коронавируса в Литве скончались 2346 человек.



Первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 31 524 человека.



За минувшие сутки было взято 10 182 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 777 327. За минувшие сутки в Литве подтвержден 1371 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончалось 29 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.За минувшие сутки фиксировались также 170 выздоровлений от COVID-19.Кроме того, за минувшие сутки также детализировано 3 смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти была более ранней.В целом, с начала пандемии, в Литве зарегистрированы 164 414 случаев COVID-19, 97 511 лиц выздоровело, 63 490 – продолжают болеть.От коронавируса в Литве скончались 2346 человек.Первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 31 524 человека.За минувшие сутки было взято 10 182 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 777 327.



По числу новых случаев коронавируса за две последние недели Литва оказалась на четвертом месте среди государств, мониторинг которых осуществляет Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC), по смертности от ковида Литва занимает второе место.



Как показывают обновленные в четверг данные центра, заболеваемость в стране за две недели достигает почти 1004 случая на 100 тыс. человек.



По этому показателю в списке 30 стран первое место занимает Чехия (1513 случаев на 100 тыс. жителей), на втором месте находится Ирландия с 1254 случаями, на третьем - Словения с 1172 случаями.



За последние две недели в Литве на 1 млн. жителей пришлось 345 смертей от COVID-19. По этому показателю Литва занимает второе место в списке.



На первом месте - Лихтенштейн с 573 смертями на 1 млн. жителей. По числу новых случаев коронавируса за две последние недели Литва оказалась на четвертом месте среди государств, мониторинг которых осуществляет Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC), по смертности от ковида Литва занимает второе место.Как показывают обновленные в четверг данные центра, заболеваемость в стране за две недели достигает почти 1004 случая на 100 тыс. человек.По этому показателю в списке 30 стран первое место занимает Чехия (1513 случаев на 100 тыс. жителей), на втором месте находится Ирландия с 1254 случаями, на третьем - Словения с 1172 случаями.За последние две недели в Литве на 1 млн. жителей пришлось 345 смертей от COVID-19. По этому показателю Литва занимает второе место в списке.На первом месте - Лихтенштейн с 573 смертями на 1 млн. жителей. инф."Обзор", BNS Категории: общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 238 раз Комментарии