Экономика Литвы: цифры и факты /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



В ноябре банк SEB прогнозировал, что рост экономики Литвы в этом году составит 3%, но экономист банка Тадас Повилаускас говорит, что строгий карантин в январе собьет рост валового внутреннего продукта (ВВП) до 2%.



"Я должен снизить прогноз на 2021 год, рост ВВП 3% - слишком оптимистичный. Думаю, конечный результат в этом году будет около 2%", - сказал Т. Повилаускас на мероприятии, посвященном макроэкономическому обзору стран Балтии.



По его словам, когда готовились прогнозы в конце октября, невозможно было предусмотреть, какие ограничения предстоят зимой.



Между тем в Латвии прогнозировалось, что в 2021 году рост ВВП составит 3,9%, а в Эстонии - 3,3%.



Осенью SEB прогнозировал, что ВВП Литвы в 2020 уменьшится на 1,5%, Латвии - на 4,6%, Эстонии - на 3,8%. Т. Повилаускас не стал менять прошлогодние прогнозы и упомянул, что спад экономики Литвы будет самым незначительным в странах Балтии. В ноябре банк SEB прогнозировал, что рост экономики Литвы в этом году составит 3%, но экономист банка Тадас Повилаускас говорит, что строгий карантин в январе собьет рост валового внутреннего продукта (ВВП) до 2%."Я должен снизить прогноз на 2021 год, рост ВВП 3% - слишком оптимистичный. Думаю, конечный результат в этом году будет около 2%", - сказал Т. Повилаускас на мероприятии, посвященном макроэкономическому обзору стран Балтии.По его словам, когда готовились прогнозы в конце октября, невозможно было предусмотреть, какие ограничения предстоят зимой.Между тем в Латвии прогнозировалось, что в 2021 году рост ВВП составит 3,9%, а в Эстонии - 3,3%.Осенью SEB прогнозировал, что ВВП Литвы в 2020 уменьшится на 1,5%, Латвии - на 4,6%, Эстонии - на 3,8%. Т. Повилаускас не стал менять прошлогодние прогнозы и упомянул, что спад экономики Литвы будет самым незначительным в странах Балтии. "Это обусловлено малыми различиями между странами, например, в Литве доля туризма - самая небольшая в странах Балтии, кроме того, в Литве транспортный сектор не уменьшился так сильно, как в Латвии или Эстонии, у нас большой сектор грузового транспорта", - сказал экономист.



Банк Литвы в декабре прогнозировал, что ВВП в этом году вырастет на 1,9%, однако если пандемия будет успешно взята под контроль, то рост составит 4,5%, а если это затянется, то спад ВВП составит 3,3%. Министерство финансов подсчитало, что в 2021 году рост ВВП может составить 2,8%.



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Действующий в Каунасской свободной экономической зоне (СЭЗ) американский производитель медоборудования Hollister в этом году планирует трудоустроить еще 100 человек.



В свете подготовки к расширению, в конце прошлого года компания приняла решение увеличить уставный капитал на 17 млн евро.



"В данный момент в компании работает 340 человек, а до конца 2021 года мы планируем команду из 441 работника. Самое значительное расширение планируется в отделе производства и качества: мастера смены, операторы, техники по обеспечению качества, техники по надзору за оборудованием“, – сказал BNS глава Hollister Lietuva Шейн Кейзер.



По его словам, также будет объявлен поиск и инженеров, а также работников, не имеющих опыта.



В прошлом году компания открыла новую производственную линию, где производит продукции для урологии, в этом году Hollister планирует расширение, как на этом предприятии, так и на первом, производящем средства для ухода за стомой (искусственное отверстие, создающее сообщение между полостью любого органа).



В первое предприятие, открытое в Каунасской СЭЗ в 2019 году, Hollister инвестировала около 50 млн евро. Президент Hollister Incorporated Джордж Мелиекель тогда утверждал, что планируются инвестиции значительно большего объема.



Каунасское предприятие является одним из крупнейших из принадлежащих компании и действующих более чем в 90 странах.



По данным литовского Фонда социального страхования, в данный момент в Hollister Lietuva работают 340 человек.



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Британский стартап финансовых технологий Yapily сообщил о планах обосноваться в Вильнюсе. Это будет третий офис компании в Европе.



Через несколько месяцев компания планирует нанять до 30 специалистов, сообщило агентство поощрения иностранных инвестиций Investuok Lietuvoje.



Как говорится в сообщении, идет поиск места для нового центра компании в Европе, Yapily выбирает из нескольких вариантов стран, включая Португалию и Германию. Для компании важна инновационная система регулирования и развитая экосистема финтехнологий.



"За пределами Соединенного Королевства Литва является вторым по величине центром финансовых технологий в Европе. Местный регулятор обеспечивает эффективное развитие экосистемы финансовых технологий", – отметил в пресс-релизе учредитель и исполнительный директор Yapily Стефано Ваччино.



За последние 12 месяцев количество работников Yapily выросло в три раза – сейчас в офисах компании в Соединенном Королевстве и Германии работают 72 человека.



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Литовский электронный магазин продуктов питания Barbora, действующий в странах Балтии и находящийся в управлении группы Maxima Grupe, выходит на польский рынок, где у Maxima уже есть сеть супермаркетов Stokrotka. По сообщению главы Barbora Андрюса Микалаускаса, такой шаг сделан после закрепления позиций на рынках Балтийских стран в прошлом году.



Он отметил, что на первом этапе Barbora придет в столицу Польши Варшаву.



"Экспансия на Польшу – это назревший стратегический этап расширения компании. На первом этапе расширения мы придем в Варшаву. Здесь мы видим большой неиспользованный потенциал для электронной коммерции", – отметил А. Микалаускас в пресс-релизе.



Barbora начала деятельность в Литве в 2014 году, а в 2018 году пришла в Латвию и Эстонию.



В прошлом году, когда в связи с пандемией коронавируса и значительным ростом потребности доставки на дом, Barbora увеличила количество работников в Литве более чем в два раза, свидетельствуют данные Фонда социального страхования – сейчас в компании работают более 1, 3 тыс. человек.



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Литовское министерство экономики и инноваций предлагает льготы инвестирующим в Литве белорусским компаниям, на 1,5 млн евро.



В поправках к законам об инвестициях и занятости, выдвинутых министерством, говорится, что облегченным регулированием смогут воспользоваться белорусские компании, заключившие инвестиционные договора с литовским правительством.



Компании должны взять на себя обязательство инвестировать в стране минимум 1,448 млн евро, создать не менее 20 рабочих мест и заплатить платить хотя бы 1,5 средней заработной платы в конкретном самоуправлении.



В поправках к закону об инвестициях говорится, что компании, отвечающие этим критериям, смогут проще переводить работников из Беларуси в Литву.



Если эти изменения будут приняты, то по вопросу получения временного вида на жительство в Литве смогут обращаться все белорусы, которые прибывают работать в инвестирующие здесь белорусские компании, они смогут прибывать с членами семьи.



Служба занятости не будет оценивать квалификацию и опыт работы таких работников – это будет оставляться на усмотрение самого инвестора. Также не будет оцениваться, соответствуют ли члены семьи потребностям рынка труда – у них будет право работать в Литве и получать вид на жительство на такой же срок.



Министерство экономики надеется, что поправки будут рассмотрены на весенней сессии парламента.



С августа прошлого года, когда в Беларуси начались массовые протесты против авторитарного лидера Александра Лукашенко, а режим начал массовые репрессии против протестующих, в Литву переселились несколько белорусских компаний.



Среди них – основанный белорусами в США гигант информтехнологий Epam Systems, компания Wargaming, создавшая популярную игру World of Tanks, а также Flo Health, Coherent Solutions, Godel Technologies.



По данным агентства поощрения иностранных инвестиций в Литве Investuok Lietuvoje, в данный момент более 60 белорусских компаний переносят свой бизнес в Литву или рассматривают такую возможность.



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Контролируемая предпринимателем Кястутисом Мартинкенасом группа предприятий Modus Group и находящаяся в ее управлении компания подали в арбитраж Всемирного банка (ВБ) жалобу против Беларуси. Иск связан со строительством гостиницы, однако его конкретное содержание не раскрывается.



Представитель Modus Group сообщила BNS, что с претензией к Беларуси в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) обратились Modus grupe и предприятие Pavilniu saules slenis 14.



"Спор ведется в соответствии с договором о поощрении и взаимной защите инвестиций Литвы и Беларуси (...) Пока ведется спор между сторонами, мы не можем раскрыть конкретные детали", - прокомментировала BNS адвокат Инга Чагене.



Как указывает ICSID, иск связан с проектом строительства гостиницы, он зарегистрирован 8 января этого года. Ответчиками указаны президент и премьер-министр Беларуси, Исполнительный комитет города Минска.



Эту новость интернет-медиа Беларуси опубликовали во вторник. Ресурс Office Life, на который ссылается и новостной сайт Chartija 97, сообщает, что иск может быть связан со строительством гостиницы недалеко от Минского аэропорта.



Между тем портал reform.by сообщает, что о строительстве гостиницы в аэропорту еще в 2014 году говорил вице-премьер Анатолий Калинин, а в сентябре прошлого года глава аэропорта Вячеслав Хоронеко сказал, что удалось найти инвестора, однако не назвал его. По его словам, строительство должно было начатьтся в 2021 году.



У принадлежащей Modus Group компании обновляющейся энергетики Green Genius в Беларуси восемь электростанций на биогазе, их общая мощность составляет 9 мегаватт, они ежегодно вырабатывают более 60 гигаватт-часов "зеленой" энергии. инф."Обзор", BNS Категории: в странах Балтии, экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 81 раз Комментарии