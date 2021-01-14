Статистика: в прошлом году в Литве умерло на 13% людей больше, чем в 2019-ом 🔊 Воспроизвести



В прошлом году в Литве умерло на 13% человек больше, чем в 2019 году, сообщил в четверг Департамент статистики.



"В 2020 году скончались 43,4 тыс. человек, это на 5,1 тыс. (13,3%) больше, чем в 2019-ом. Показатель смертности, приходящейся на 1 тыс. населения, вырос с 13,7 (в 2019 году) до 15,5 (2020 в году)“, – говорится в сообщении.



"Это крупнейший рост смертей за год с 19990 года",– заявила на пресс-конференции заместитель гендиректора Департамента Инга Масюлайтите-Шукевич.



По ее словам, за месяц в Литве среднем умирает более 3,6 тыс. человек. В ноябре и декабре прошлого года фиксировались значительные скачки смертности, а в декабре показатель был одним из самых высоких– 5,8 тыс. В ноябре он был несколько ниже – 4,3 тыс. В прошлом году в Литве умерло на 13% человек больше, чем в 2019 году, сообщил в четверг Департамент статистики."В 2020 году скончались 43,4 тыс. человек, это на 5,1 тыс. (13,3%) больше, чем в 2019-ом. Показатель смертности, приходящейся на 1 тыс. населения, вырос с 13,7 (в 2019 году) до 15,5 (2020 в году)“, – говорится в сообщении."Это крупнейший рост смертей за год с 19990 года",– заявила на пресс-конференции заместитель гендиректора Департамента Инга Масюлайтите-Шукевич.По ее словам, за месяц в Литве среднем умирает более 3,6 тыс. человек. В ноябре и декабре прошлого года фиксировались значительные скачки смертности, а в декабре показатель был одним из самых высоких– 5,8 тыс. В ноябре он был несколько ниже – 4,3 тыс. "В декабре фиксировался один из наиболее значительных скачков смертности",– сказала И. Масюлайтите-Шукевич.



Эта статистика, по ее словам, вызывает беспокойство.



"Количество смертей действительно вызывает беспокойство, ведь увеличилась на 13%. Это вызывает беспокойство, ведь, очевидно, причиной является и недостаточное обеспечение людей здравоохранительными средствами, и невозможность получить определенные услуги врачей", – сказала представитель департамента.



Кроме того, по ее словам, также в прошлом году родилось меньше всего младенцев за три десятилетия: родились 24,5 тыс. Это на 11% меньше, чем в 2019 году. Большинство младенцев родились в июле и августе – по 10% от всех рожденных. В феврале, марте и декабре родилось меньше всего малышей.



"Сокращение числа рожденных также вызывает беспокойство, поскольку до этого была экономически более стабильная ситуация, пандемия внесла свои коррективы, их мы заметим в предстоящие месяцы и в следующем году, каким будет воздействие карантина на рождаемость",– сказала И. Маюлайтите-Шукевич.



"Общая ситуация не очень радует", – добавила она.



Пандемия повлияла на показатели



Глава Центра демографических исследований Университета им Витаутаса Великого Домантас Ясилёнис отметил, что пандемия уже "внесла коррекцию" в демографические процессы.



"В 2020 году мы отмечаем рекордно низкую рождаемость. Это связано со множеством вещей, конечно, и с пандемией, и карантин может иметь последствия как в одну, так и в другую сторону. Мы, вероятно, окончательно увидим это через несколько месяцев. Но все же экономические последствия пандемии в перспективе нескольких лет будут иметь негативное воздействие на рождаемость", – сказал он.



"Об этом также сигнализирует и падение показателей заключения браков", – добавил эксперт.



В прошлом году было зарегистрировано 15,2 тыс. браков и 7,4 тыс. разводов. Количество браков, по сравнению с 2019 годом сократилось на 4,3 тыс. (на 22,1%), а разводов – на 1,3 тыс. (14,9%).



Количество разводов, приходящихся на сто браков, выросло с 44,5 в 2019 году до 48,9 в прошлом году.



Д. Ясилёнис отметил, что хотя миграционные процессы могут немного корректировать демографические показатели, именно низкая рождаемость играет самую большую роль, и имеющаяся ситуация демонстрирует ухудшение демографической ситуации в будущем.



"Если мы посмотрим с более длительной перспективы, количество жителей, в том числе и на количество людей трудоспособного возраста, мы, по существу программируют рождающиеся поколения, и к сожалению, неблагоприятная структура, сформировавшая в последние десятилетия, которая обуславливает сокращение трудоспособного и особенного молодого населения, которое и далее будет сокращаться в будущем", – сказал эксперт.



Говоря о смертях, Д. Ясилёнис отметил, что в 2019 году средняя вероятная продолжительность жизни мужчин составляла 71 год, и, по сравнению с 2007 годом выросла на 7 лет.



"Конечно, пандемия брутально изменила эту ситуацию. У нас три, четыре или пять тысяч смертей прямым с диагнозом COVID-19, и дополнительные, связанные с этим диагнозом избыточные смерти, по сравнению со средними показатели позапрошлого года", – сказал он.



По словам эксперта, это надежный показатель влияния пандемии, поскольку официальное количество смертей от COVID-19 зависит от диагностики, объемов тестирования и прочих факторов.



Он обратил внимание, что смертность в Литве выше, чем в странах Западной Европы. BNS Категории: здоровье, чп и криминал, общество Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие — статья прочитана 156 раз Комментарии