Экс-премьер-министр Украины: Зеленский очень «боится нацистов» 🔊 Воспроизвести Во Львове. Фото из архива "Обзора"



Власть президента Украины Владимира Зеленского ориентируется на неонацистов, а не на украинское общество. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 13 января в эфире телеканала «НАШ», сообщает



Он отметил, что ключевые проблемы Украины не будут решены, пока народ не осознает, что решение конфликта в Донбассе и нормализация отношений с Россией являются первоочередными задачами для страны.



«Пока это не будет общественной потребностью, никакой Зеленский ничего не будет решать — он очень боится нацистов», — сказал Азаров.



Бывший политик считает, что без прекращения войны в Донбассе и дружбы с Россией у жителей Украины никогда не будет ни нормальных тарифов на жилищно-коммунальные услуги, ни цен на продовольствие. Власть президента Украины Владимира Зеленского ориентируется на неонацистов, а не на украинское общество. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 13 января в эфире телеканала «НАШ», сообщает ИА REGNUM. Он отметил, что ключевые проблемы Украины не будут решены, пока народ не осознает, что решение конфликта в Донбассе и нормализация отношений с Россией являются первоочередными задачами для страны.«Пока это не будет общественной потребностью, никакой Зеленский ничего не будет решать — он очень боится нацистов», — сказал Азаров.Бывший политик считает, что без прекращения войны в Донбассе и дружбы с Россией у жителей Украины никогда не будет ни нормальных тарифов на жилищно-коммунальные услуги, ни цен на продовольствие.



Ранее Венский Институт наук о человеке (IWM) лишил стипендии гражданку Украины Елену Семеняку после того, как стало известно о её неонацистских взглядах.



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Гражданка Украины Елена Семеняка не будет получать стипендию от Венского Института наук о человеке (IWM). Вуз решил лишить аспирантку выплат, которые должны были ей выплачиваться в рамках программы «Украина в европейском диалоге», финансируемой частным фондом. Об этом сообщается на сайте института.



В учебном заведении пояснили, что такие меры приняты из-за ультраправых взглядов. Которых придерживается Семеняка.



«Институт гуманитарных наук (ИВМ) решительно осуждает и отстраняется от крайне правых заявлений и действий Елены Семеняки», — говорится в



«IWM приложит все усилия для того, чтобы понять, почему её политическая деятельность в крайне правых кругах ускользнула от внимания жюри, ответственного за отбор. Институт глубоко сожалеет об этом и немедленно аннулировал стипендию Семеняки», — добавили в вузе.



В институте стало известно, что Семеняка публикует у себя в социальных сетях фотографии с гитлеровской символикой и нацистским приветствием, сообщает «Страна.ua». По данным издания, аспирантка является секретарём по международным отношениям украинской неонацистской организации «Национальный корпус».



Также известно, что Семеняка, имеющая академическое образование в области философии, была назначена младшим научным сотрудником, ей выделили ежемесячную стипендию в размере евро €1,8 тыс. «Не будет нормальной жизни, пока погоду политическую будут определять на Украине бандеровцы и неонацисты», — подчеркнул он.Ранее Венский Институт наук о человеке (IWM) лишил стипендии гражданку Украины Елену Семеняку после того, как стало известно о её неонацистских взглядах.* * *Гражданка Украины Елена Семеняка не будет получать стипендию от Венского Института наук о человеке (IWM). Вуз решил лишить аспирантку выплат, которые должны были ей выплачиваться в рамках программы «Украина в европейском диалоге», финансируемой частным фондом. Об этом сообщается на сайте института.В учебном заведении пояснили, что такие меры приняты из-за ультраправых взглядов. Которых придерживается Семеняка.«Институт гуманитарных наук (ИВМ) решительно осуждает и отстраняется от крайне правых заявлений и действий Елены Семеняки», — говорится в заявлении вуза. В институте стало известно, что Семеняка публикует у себя в социальных сетях фотографии с гитлеровской символикой и нацистским приветствием, сообщает «Страна.ua». По данным издания, аспирантка является секретарём по международным отношениям украинской неонацистской организации «Национальный корпус».Также известно, что Семеняка, имеющая академическое образование в области философии, была назначена младшим научным сотрудником, ей выделили ежемесячную стипендию в размере евро €1,8 тыс. ИА “Regnum” Категории: в Европе Ключевые слова: Украина, неонацисты, Зеленский, Семеняка — статья прочитана 208 раз Комментарии