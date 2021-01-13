Республиканцы отказались собрать сенат для импичмента Трампу 🔊 Воспроизвести © AP Photo / Susan Walsh



Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл отказался созвать верхнюю палату конгресса, чтобы рассмотреть вопрос об импичменте Дональду Трампу до инаугурации Джо Байдена, пишет



Сенат выйдет с каникул 19 января — за день до вступления Байдена в должность.



Как сообщает издание со ссылкой на представителей Макконнелла, он отказался собирать верхнюю палату "в пятницу и вообще до 19 декабря". Таким образом, план демократов отстранить Трампа до истечения его полномочий не состоится. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл отказался созвать верхнюю палату конгресса, чтобы рассмотреть вопрос об импичменте Дональду Трампу до инаугурации Джо Байдена, пишет РИА Новости со ссылкой на газету The Washington Post.Сенат выйдет с каникул 19 января — за день до вступления Байдена в должность.Как сообщает издание со ссылкой на представителей Макконнелла, он отказался собирать верхнюю палату "в пятницу и вообще до 19 декабря". Таким образом, план демократов отстранить Трампа до истечения его полномочий не состоится. Представитель Макконнелла Даг Андрес в твиттере сослался на материал газеты и написал: "Могу подтвердить".



Ранее на суд конгрессменов вынесли статью импичмента о "подстрекательстве к мятежу". Документ также требует запретить Трампу занимать любые выборные должности в будущем. Импичмент уже прошел процедурное голосование в палате представителей.



Демократы в палате представителей намерены вынести Трампу импичмент уже в среду, но отстранить его можно будет только по результатам судебного процесса в сенате. Неясно, можно ли будет провести процесс задним числом, уже после ухода Трампа в отставку. Помимо этого, как прогнозируют эксперты, в верхней палате импичмент вряд ли получит поддержку в две трети голосов.



Накануне палата представителей конгресса приняла резолюцию с предложением вице-президенту Майку Пенсу задействовать 25-ю поправку к Конституции, которая предполагает передачу ему президентских полномочий. Это станет возможным, если Пенс и более половины кабинета министров согласятся признать, что Трамп не в состоянии выполнять свои обязанности. Однако вице-президент отказался от этого.



Шестого января на митинге в Вашингтоне Трамп призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов президента. Толпа ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена. В результате погибли пять человек. РИА Новости Категории: в мире, чп и криминал, политика, общество Ключевые слова: импичмент, Сенат, Трамп — статья прочитана 106 раз Комментарии