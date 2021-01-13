Республиканцы отказались собрать сенат для импичмента Трампу

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл отказался созвать верхнюю палату конгресса, чтобы рассмотреть вопрос об импичменте Дональду Трампу до инаугурации Джо Байдена, пишет РИА Новости со ссылкой на газету The Washington Post.
Сенат выйдет с каникул 19 января — за день до вступления Байдена в должность.
Как сообщает издание со ссылкой на представителей Макконнелла, он отказался собирать верхнюю палату "в пятницу и вообще до 19 декабря". Таким образом, план демократов отстранить Трампа до истечения его полномочий не состоится.
Представитель Макконнелла Даг Андрес в твиттере сослался на материал газеты и написал: "Могу подтвердить".
Ранее на суд конгрессменов вынесли статью импичмента о "подстрекательстве к мятежу". Документ также требует запретить Трампу занимать любые выборные должности в будущем. Импичмент уже прошел процедурное голосование в палате представителей.
Демократы в палате представителей намерены вынести Трампу импичмент уже в среду, но отстранить его можно будет только по результатам судебного процесса в сенате. Неясно, можно ли будет провести процесс задним числом, уже после ухода Трампа в отставку. Помимо этого, как прогнозируют эксперты, в верхней палате импичмент вряд ли получит поддержку в две трети голосов.
Накануне палата представителей конгресса приняла резолюцию с предложением вице-президенту Майку Пенсу задействовать 25-ю поправку к Конституции, которая предполагает передачу ему президентских полномочий. Это станет возможным, если Пенс и более половины кабинета министров согласятся признать, что Трамп не в состоянии выполнять свои обязанности. Однако вице-президент отказался от этого.
Шестого января на митинге в Вашингтоне Трамп призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов президента. Толпа ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена. В результате погибли пять человек.
Ранее на суд конгрессменов вынесли статью импичмента о "подстрекательстве к мятежу". Документ также требует запретить Трампу занимать любые выборные должности в будущем. Импичмент уже прошел процедурное голосование в палате представителей.
Демократы в палате представителей намерены вынести Трампу импичмент уже в среду, но отстранить его можно будет только по результатам судебного процесса в сенате. Неясно, можно ли будет провести процесс задним числом, уже после ухода Трампа в отставку. Помимо этого, как прогнозируют эксперты, в верхней палате импичмент вряд ли получит поддержку в две трети голосов.
Накануне палата представителей конгресса приняла резолюцию с предложением вице-президенту Майку Пенсу задействовать 25-ю поправку к Конституции, которая предполагает передачу ему президентских полномочий. Это станет возможным, если Пенс и более половины кабинета министров согласятся признать, что Трамп не в состоянии выполнять свои обязанности. Однако вице-президент отказался от этого.
Шестого января на митинге в Вашингтоне Трамп призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов президента. Толпа ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена. В результате погибли пять человек.
youtube.com/watch?v=JzORdQw3DIg
Андрей Тюняев