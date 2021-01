We Are The Mighty США : американские авианосцы все еще господствуют на море, но Россия с Китаем намерены это изменить 🔊 Воспроизвести © CC0 / Public Domain, MC3 Brian Read Castillo



Автор считает, что время, когда американские авианосцы были самой могучей силой на море, подходит к концу. Оружие для их поражения разработал еще СССР. Китай усовершенствовал советские разработки. Но последний гвоздь в крышку гроба авианосцев могут вбить гиперзвуковые ракеты Москвы и Пекина. Неужели на авианосцы — это мощное орудие американского геополитического влияния — найдется управа?



Вавгусте Китай осуществил запуск двух баллистических ракет, которые, по словам китайского военного эксперта, поразили движущийся корабль-мишень в Южно-Китайском море на удалении несколько тысяч миль от места пуска.



Если это правда, данные испытания являются первым из известных нам демонстрационных пусков китайских противокорабельных баллистических ракет большой дальности по движущейся цели. За месяц до этого США направили в этот регион две ударные авианосные группы. А за день до пуска американский самолет-разведчик U-2 зафиксировал учения китайских ВМС с боевой стрельбой. Вавгусте Китай осуществил запуск двух баллистических ракет, которые, по словам китайского военного эксперта, поразили движущийся корабль-мишень в Южно-Китайском море на удалении несколько тысяч миль от места пуска.Если это правда, данные испытания являются первым из известных нам демонстрационных пусков китайских противокорабельных баллистических ракет большой дальности по движущейся цели. За месяц до этого США направили в этот регион две ударные авианосные группы. А за день до пуска американский самолет-разведчик U-2 зафиксировал учения китайских ВМС с боевой стрельбой.



Чтобы не отстать от остальных, российский ВМФ в декабре провел в Белом море третий испытательный пуск противокорабельной гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Запущенная с борта фрегата ракета развила скорость восемь Махов, после чего поразила «береговую цель» на расстоянии свыше 320 километров.



Эти испытания в очередной раз указывают на то, что американские авианосцы, издавна считающиеся властелинами морей и океанов, могут столкнуться с реальной угрозой своему существованию.



Первоочередные цели



Американские авианосцы всегда считались главными целями для вероятного противника. Представители Советского Союза особенно не любили эти корабли, называя их «притеснителями национально-освободительных движений»: бывало, что американский авианосец, появившись у берегов Ирака или Гренады, резко менял местную политическую обстановку одним своим присутствием. Но и СССР признавал, что эти огромные некрасивые суда, способные поднимать в воздух и принимать на своей палубе сотни разрушительных самолетов, являются господствующей боевой силой на море.



Они признали это в полной мере после того, как поняли, что среди палубной авиации есть самолеты с ядерной боевой нагрузкой. Рассекреченные документы ЦРУ показывают, что в 1980-е годы Советы в ходе своих внутренних дискуссий уже редко критиковали саму идею авианосцев. Советские военные специалисты даже хвалили идею корабельной ударной авиации, заявляя, что она обеспечивает «стабильно высокую боевую готовность». В одном советском военном документе от 1979 года даже говорится, что в вероятных сценариях войн авианосцы станут первоочередной целью при противокорабельном нападении, после чего в бой будут вступать универсальные десантные корабли.



Неудивительно, что СССР разработал вариант удара по вражеским авианосцам — быстрого и не такого дорогого, как спуск на воду сопоставимого множества собственных авианосцев. Поражать авианосцы США планировалось почти исключительно противокорабельными крылатыми ракетами, запускаемыми с подводных лодок, бомбардировщиков и надводных кораблей. Идеальным вариантом советские военные планировщики считали — одновременные пуски всех ракет сразу. В этих целях Советы подчеркивали роль крылатых ракет в ВМФ и старались размещать их на всех своих кораблях, причем даже на авианосцах.



Основными системами доставки таких ракет по воздуху были бомбардировщики морской авиации Ту-16, Ту-95 и Ту-22. Главными надводными платформами для пуска этих ракет были ракетные крейсера проекта 1134 «Беркут», проекта 58, проекта 1164, а также атомный ракетный крейсер «Киров».



Для пуска таких ракет из подводного и надводного положения задействовались многочисленные атомные и дизель-электрические подводные лодки, такие как субмарины проекта 949А «Антей» и проекта 651.



Но даже этого было недостаточно. Американские авианосцы с их палубной авиацией были настолько грозным оружием, что Советам для нападения на один такой корабль требовалось 100 бомбардировщиков, и при этом их потери могли составить до 50%. Советским летчикам даже не выдавали подробные планы полетов для возвращения на аэродромы.



Советы также опасались, что многие ракеты будут сбиты или перехвачены, и поэтому сделали вывод, что часть из них должна иметь ядерные боеголовки.



Спуск на воду атомной подводной лодки "Белгород" в Архангельской области



Господство авианосцев идет на убыль



Когда закончилась холодная война, и распался Советский Союз, казалось, что господство на море американским авианосцам более чем гарантировано. Эти корабли играли ключевую роль во всех конфликтах, в которых с 1990-х годов участвовали США.



Но сложившийся после холодной войны мировой порядок медленно меняется. В основном это происходит из-за стремительного усиления военной мощи Китая. И это будет иметь негативные последствия для господства авианосцев.



Американские авианосцы давно вызывают самую большую обеспокоенность у Пекина. Их присутствие удержало КНР от вторжения на Тайвань в 1950-е годы, а в 1996 году два авианосных ударных соединения посрамили Китай, свободно перемещаясь вокруг этого острова в период усиления напряженности. Получалось, что Пекин признает военную мощь США.



С тех пор Китай вкладывает огромные деньги в создание средств борьбы с авианосцами. Сначала он приобрел разнообразное оружие у России, включая многоцелевые истребители Су-30МКК, 12 ударных подводных лодок проекта 877 и четыре эсминца с управляемыми ракетами проекта 956.



Ракеты были в центре внимания Китая. У него один из самых крупных и передовых в мире ракетных арсеналов, и 95% этих ракет не подпадают под действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, по условиям которого США и России запрещено иметь ракеты с дальностью пуска от 500 до 5 000 километров. США недавно вышли из этого договора, а Китай никогда его не подписывал.



Испытанные в августе ракеты являются вариантами ракет DF-21 и DF-26, дальность пуска которых составляет 2 100 и 3 860 километров, соответственно.



Летая выше, быстрее и дальше советских крылатых ракет, китайские противокорабельные баллистические ракеты способны преодолеть противоракетную оборону авианосца и кораблей сопровождения. В результате авианосцы будут вынуждены держаться подальше от потенциальных китайских и российских целей, а это может сделать их палубную авиацию бесполезной.



В этом году Министерство обороны США опубликовало доклад, в котором говорится, что в области создания ракет Пекин «достиг паритета с США, а может быть, даже превзошел нас».



Новые угрозы



Гиперзвуковые ракеты стали очередной серьезной угрозой.



Развивая скорость свыше пяти Махов (это более 6 100 километров в час), гиперзвуковые ракеты слишком стремительны и не оставляют ПРО противника никаких шансов на эффективное противодействие. Они также могут менять траекторию полета, из-за чего перехватить их становится практически невозможно.



На вооружении у Китая есть две гиперзвуковые ракеты: DF-17 и DF-100. Россия разрабатывает несколько образцов гиперзвукового оружия, и «Циркон» на этом фоне кажется самым многообещающим. Российское руководство выражает надежду, что сможет вооружить все новые корабли в составе ВМФ гиперзвуковым оружием.



Британские официальные лица уже с большой тревогой заговорили о той угрозе, которую российское гиперзвуковое оружие представляет для их авианосца.



«Гиперзвуковые ракеты практически невозможно остановить, — рассказал изданию „Дейли Миррор" (The Daily Mirror) один высокопоставленный источник из ВМС Британии. — Не имея возможности защититься от ракет типа „Циркон", авианосец будет вынужден курсировать вне пределов досягаемости этой ракеты, в сотнях миль от берега».



«Его самолеты будут бесполезны, и вся основа авианосного ударного соединения окажется ненужной», — сказал этот источник.



Об истинных возможностях нового российского и китайского противокорабельного оружия пока мало что известно, однако проведенные недавно испытания показывают, что американским авианосцам недолго осталось безраздельно господствовать в мировом океане.



