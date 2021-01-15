США и международные договоры: Обама построил, Трамп разрушил, Байдену восстанавливать? 🔊 Воспроизвести



Возвращение в Белый дом президента-демократа позволит Соединенным Штатам вернуться к международным соглашениям, из которых вышла администрация республиканца Дональда Трампа. Джозеф Байден уже обещал, что сразу же после инаугурации 20 января, "в самый первый день" своего пребывания у власти, объявит о присоединении к Парижскому соглашению по климату. В его планы входят также восстановление участия США в ядерной сделке с Ираном и продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией.



Джозеф Байден © AP Photo/Susan Walsh



В соответствии с американской конституцией для заключения международных договоров требуется не только решение главы государства, но и согласие двух третей Сената. Сейчас у обеих партий в верхней палате Конгресса по 50 мест, и демократы не смогут рассчитывать там на конституционное большинство. Но в данном случае оно им и не нужно. Возвращение в Белый дом президента-демократа позволит Соединенным Штатам вернуться к международным соглашениям, из которых вышла администрация республиканца Дональда Трампа. Джозеф Байден уже обещал, что сразу же после инаугурации 20 января, "в самый первый день" своего пребывания у власти, объявит о присоединении к Парижскому соглашению по климату. В его планы входят также восстановление участия США в ядерной сделке с Ираном и продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией.В соответствии с американской конституцией для заключения международных договоров требуется не только решение главы государства, но и согласие двух третей Сената. Сейчас у обеих партий в верхней палате Конгресса по 50 мест, и демократы не смогут рассчитывать там на конституционное большинство. Но в данном случае оно им и не нужно.



Что касается ДСНВ, то он уже был одобрен американским Сенатом в декабре 2010 года, и для его продления на срок до пяти лет повторять эту процедуру не придется. Это, кстати, признавала и администрация Трампа, обсуждавшая с Москвой возможность сохранения последнего оставшегося договора по контролю над вооружениями, но обставившая его ненужными и — главное — невыполнимыми условиями, вроде присоединения к нему Китая.



Сопротивляясь до последнего



Таким образом, республиканцы не смогут помешать Байдену обеспечить участие США в этих соглашениях, хотя и продолжают вставлять ему палки в колеса. В последние недели представители уходящей администрации наговорили немало слов об этих договорах, пытаясь максимально затруднить демократам осуществление их будущей внешнеполитической повестки.



В конце декабря спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон не намерен продлевать ДСНВ с Москвой в его нынешнем виде. "Это плохая сделка для Соединенных Штатов, — утверждал он в беседе с экспертами Фонда защиты демократий. — Соглашение покрывает примерно 90% американских [ядерных] арсеналов и только 40% российских".



А вот совсем свежая, январская запись в Twitter госсекретаря Майкла Помпео: "По данным исследования от 2017 года, соблюдение Соединенными Штатами Парижского соглашения обойдется нам потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году". Глава американской дипломатии не только оправдывает решение о выходе из этого договора, но и пытается настроить общественное мнение против возврата к его исполнению.



Из той же области — новые американские санкции против Ирана и обвинение этой страны в связях с террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Цель — не просто помешать Байдену возобновить участие США в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе, но и полностью подорвать эту сделку.



Сенаторов не послушали



Республиканская администрация, доживающая свои последние дни, явно не хочет, чтобы Байден восстановил внешнеполитическое наследие Обамы, которое в течение четырех лет планомерно разрушал Трамп. Даже Кубу, с которой США в 2015 году возобновили дипотношения, нынешние американские власти умудрились под конец внести в список государств — спонсоров терроризма.



В этом деле у Трампа нашлись единомышленники — законодатели из числа правых консерваторов. Политологический портал Real Clear Politics узнал, что совсем недавно сенатор-республиканец Тед Круз (от штата Техас) предлагал президенту направить на ратификацию Парижское соглашение и СВПД с Ираном. Идею поддержал его коллега Линдси Грэм (от штата Южная Каролина), сообщивший через Twitter, что попытается организовать слушания на эту тему в сенатском комитете по иностранным делам. При этом он утверждал, что возврат к СВПД "станет самым разрушительным шагом для стабильности на Ближнем Востоке, который только могла бы сделать администрация Байдена", а повторное присоединение США к соглашению по климату даст "большой выигрыш Китаю и Индии".



Неожиданная на первый взгляд инициатива ярых противников этих договоренностей объяснялась достаточно просто. В своем письме в Белый дом Круз написал, что в соответствии с конституцией оба документа требуют "совета и согласия" Сената, но его расчет заключался в другом: в верхней палате Конгресса не наберется двух третей голосов для одобрения этих соглашений, и Байден лишится морального права восстанавливать в них участие США. Однако даже Трампу замысел Круза и Грэма показался чересчур сомнительным и поэтому был отвергнут.



Организовать слушания Грэму тоже вряд ли удастся. Контроль над Сенатом, а значит, и руководство комитетами теперь переходит к демократам — при равенстве голосов 50 на 50 решающим становится голос нового вице-президента Камалы Харрис, являющейся по должности председателем верхней палаты Конгресса. Демократы будут определять повестку дня в Капитолии в ближайшие два года, как минимум до следующих промежуточных выборов.



Навести порядок у себя



В то же время Байдену придется скорректировать свою внешнеполитическую повестку и, в частности, возможно, исключить из нее проведение глобального саммита в поддержку демократии. Избранный президент заговорил о нем еще полтора года назад, когда только добивался выдвижения кандидатом на всеобщих выборах. После нападения сторонников Трампа на Конгресс, за которым с недоумением и испугом в прямом телеэфире наблюдал весь мир, подобную встречу действительно лучше отложить. Во всяком случае такой совет дает администрации Байдена президент нью-йоркского Совета по международным отношениям, бывший руководитель Бюро политического планирования Госдепартамента США Ричард Хаас.



"Насилие, произошедшее в Капитолии, ослабит возможности Соединенных Штатов защищать демократию и верховенство закона. Только представьте себе, какие упреки в лицемерии обрушатся на Вашингтон, когда он в следующий раз будет поучать или наказывать правительство другой страны за его поведение", — написал авторитетный эксперт на страницах журнала Foreign Affairs. Поэтому, считает он, "администрация Байдена поступит правильно, если не будет созывать запланированную встречу мировых демократий до тех пор, пока США не наведут порядок в собственном доме".



Хаас отмечает, что за четыре года своего правления Трамп нанес огромный ущерб американской политике и американской демократии. Однако события 6 января причинили им еще больший ущерб. "Постамериканский мир, положение в котором уже не будет определяться превосходством Соединенных Штатов, появится быстрее, чем принято считать, — полагает глава Совета по международным отношениям. — И произойдет это не столько из-за неизбежного возвышения других, сколько из-за того, что США сделали сами себе".



Нападение на Конгресс должно стать для них серьезным предупреждением и развеять некоторые иллюзии. "Соединенные Штаты вовсе не столь уникальны, как думают многие американцы, и это касается возможности отхода от демократии. То, что произошло, должно положить конец представлениям об американской исключительности, о вечном сияющем граде на холме", — подчеркивает Хаас.



Отказаться от международного саммита по демократии призывают Байдена и другие эксперты, в частности, профессор столичного Американского университета Джеймс Голдгайер и его коллега из Университета Дьюка (штат Северная Каролина) Брюс Джентлсон. По их мнению, вместо этого избранный президент должен организовать общенациональную двухпартийную встречу с участием лидеров Конгресса, губернаторов штатов и мэров городов, чтобы обсудить, каким образом можно было бы "восстановить демократию" и "преодолеть несправедливость и неравенство" в стране.



"Даже при наличии демократического большинства в обеих палатах Конгресса внешнеполитическая повестка Байдена, вероятно, будет зависеть от способности его администрации показать союзникам США и другим странам, что она может обеспечить внутреннюю поддержку, необходимую для прочного интернационализма", — пишут в Foreign Affairs Голдгайер и Джентлсон. Как и Хаас, они напоминают старую истину: внешняя политика начинается с наведения порядка у себя дома.



Автор: Иван Лебедев, обозреватель В свое время администрация Барака Обамы заявила, что ни Парижское соглашение по климату, ни ядерная сделка с Ираном не требуют ратификации, и взяла на себя обязательства по их выполнению, по сути дела, в обход законодателей. Тогда это вызвало возмущение республиканцев, но совершенно очевидно, что администрация Байдена также не будет направлять эти документы на Капитолийский холм.Что касается ДСНВ, то он уже был одобрен американским Сенатом в декабре 2010 года, и для его продления на срок до пяти лет повторять эту процедуру не придется. Это, кстати, признавала и администрация Трампа, обсуждавшая с Москвой возможность сохранения последнего оставшегося договора по контролю над вооружениями, но обставившая его ненужными и — главное — невыполнимыми условиями, вроде присоединения к нему Китая.Таким образом, республиканцы не смогут помешать Байдену обеспечить участие США в этих соглашениях, хотя и продолжают вставлять ему палки в колеса. В последние недели представители уходящей администрации наговорили немало слов об этих договорах, пытаясь максимально затруднить демократам осуществление их будущей внешнеполитической повестки.В конце декабря спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон не намерен продлевать ДСНВ с Москвой в его нынешнем виде. "Это плохая сделка для Соединенных Штатов, — утверждал он в беседе с экспертами Фонда защиты демократий. — Соглашение покрывает примерно 90% американских [ядерных] арсеналов и только 40% российских".А вот совсем свежая, январская запись в Twitter госсекретаря Майкла Помпео: "По данным исследования от 2017 года, соблюдение Соединенными Штатами Парижского соглашения обойдется нам потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году". Глава американской дипломатии не только оправдывает решение о выходе из этого договора, но и пытается настроить общественное мнение против возврата к его исполнению.Из той же области — новые американские санкции против Ирана и обвинение этой страны в связях с террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Цель — не просто помешать Байдену возобновить участие США в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе, но и полностью подорвать эту сделку.Республиканская администрация, доживающая свои последние дни, явно не хочет, чтобы Байден восстановил внешнеполитическое наследие Обамы, которое в течение четырех лет планомерно разрушал Трамп. Даже Кубу, с которой США в 2015 году возобновили дипотношения, нынешние американские власти умудрились под конец внести в список государств — спонсоров терроризма.В этом деле у Трампа нашлись единомышленники — законодатели из числа правых консерваторов. Политологический портал Real Clear Politics узнал, что совсем недавно сенатор-республиканец Тед Круз (от штата Техас) предлагал президенту направить на ратификацию Парижское соглашение и СВПД с Ираном. Идею поддержал его коллега Линдси Грэм (от штата Южная Каролина), сообщивший через Twitter, что попытается организовать слушания на эту тему в сенатском комитете по иностранным делам. При этом он утверждал, что возврат к СВПД "станет самым разрушительным шагом для стабильности на Ближнем Востоке, который только могла бы сделать администрация Байдена", а повторное присоединение США к соглашению по климату даст "большой выигрыш Китаю и Индии".Неожиданная на первый взгляд инициатива ярых противников этих договоренностей объяснялась достаточно просто. В своем письме в Белый дом Круз написал, что в соответствии с конституцией оба документа требуют "совета и согласия" Сената, но его расчет заключался в другом: в верхней палате Конгресса не наберется двух третей голосов для одобрения этих соглашений, и Байден лишится морального права восстанавливать в них участие США. Однако даже Трампу замысел Круза и Грэма показался чересчур сомнительным и поэтому был отвергнут.Организовать слушания Грэму тоже вряд ли удастся. Контроль над Сенатом, а значит, и руководство комитетами теперь переходит к демократам — при равенстве голосов 50 на 50 решающим становится голос нового вице-президента Камалы Харрис, являющейся по должности председателем верхней палаты Конгресса. Демократы будут определять повестку дня в Капитолии в ближайшие два года, как минимум до следующих промежуточных выборов.В то же время Байдену придется скорректировать свою внешнеполитическую повестку и, в частности, возможно, исключить из нее проведение глобального саммита в поддержку демократии. Избранный президент заговорил о нем еще полтора года назад, когда только добивался выдвижения кандидатом на всеобщих выборах. После нападения сторонников Трампа на Конгресс, за которым с недоумением и испугом в прямом телеэфире наблюдал весь мир, подобную встречу действительно лучше отложить. Во всяком случае такой совет дает администрации Байдена президент нью-йоркского Совета по международным отношениям, бывший руководитель Бюро политического планирования Госдепартамента США Ричард Хаас."Насилие, произошедшее в Капитолии, ослабит возможности Соединенных Штатов защищать демократию и верховенство закона. Только представьте себе, какие упреки в лицемерии обрушатся на Вашингтон, когда он в следующий раз будет поучать или наказывать правительство другой страны за его поведение", — написал авторитетный эксперт на страницах журнала Foreign Affairs. Поэтому, считает он, "администрация Байдена поступит правильно, если не будет созывать запланированную встречу мировых демократий до тех пор, пока США не наведут порядок в собственном доме".Хаас отмечает, что за четыре года своего правления Трамп нанес огромный ущерб американской политике и американской демократии. Однако события 6 января причинили им еще больший ущерб. "Постамериканский мир, положение в котором уже не будет определяться превосходством Соединенных Штатов, появится быстрее, чем принято считать, — полагает глава Совета по международным отношениям. — И произойдет это не столько из-за неизбежного возвышения других, сколько из-за того, что США сделали сами себе".Нападение на Конгресс должно стать для них серьезным предупреждением и развеять некоторые иллюзии. "Соединенные Штаты вовсе не столь уникальны, как думают многие американцы, и это касается возможности отхода от демократии. То, что произошло, должно положить конец представлениям об американской исключительности, о вечном сияющем граде на холме", — подчеркивает Хаас.Отказаться от международного саммита по демократии призывают Байдена и другие эксперты, в частности, профессор столичного Американского университета Джеймс Голдгайер и его коллега из Университета Дьюка (штат Северная Каролина) Брюс Джентлсон. По их мнению, вместо этого избранный президент должен организовать общенациональную двухпартийную встречу с участием лидеров Конгресса, губернаторов штатов и мэров городов, чтобы обсудить, каким образом можно было бы "восстановить демократию" и "преодолеть несправедливость и неравенство" в стране."Даже при наличии демократического большинства в обеих палатах Конгресса внешнеполитическая повестка Байдена, вероятно, будет зависеть от способности его администрации показать союзникам США и другим странам, что она может обеспечить внутреннюю поддержку, необходимую для прочного интернационализма", — пишут в Foreign Affairs Голдгайер и Джентлсон. Как и Хаас, они напоминают старую истину: внешняя политика начинается с наведения порядка у себя дома.Автор: Иван Лебедев, обозреватель ТАСС ТАСС Категории: политика, в мире Ключевые слова: Трамп, разрыв, договоры, Байден — статья прочитана 207 раз Комментарии