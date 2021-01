The New York Times США : CША вводят санкции против связанных с Джулиани украинцев за предвыборную дезинформацию 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Jacquelyn Martin



Подотчетный Трампу Минфин США, не дожидаясь отставки Трампа, уже взялся за его недавнего адвоката — Руди Джулиани. Наложены санкции на тех граждан Украины, которые помогали Джулиани «делать ложные утверждения» о Хантере Байдене. Похоже, действует принцип: «Предать — это значит вовремя предвидеть». Что предвидеть? Например, импичмент.



Министерство финансов обвинило семерых украинцев в сотрудничестве с российским агентом с целью «распространения ложных и бездоказательных утверждений» об избранном президенте Джозефе Байдене.



Вашингтон — В понедельник администрация Трампа ввела санкции против семерых украинцев за причастность к «связанной с Россией сети иностранного влияния», которая в ходе предвыборной кампании 2020 года распространяла «ложные и бездоказательные утверждения» об избранном президенте Джозефе Байдене. Двое украинцев из их числа оказывали помощь личному адвокату президента Трампа Рудольфу Джулиани. Министерство финансов обвинило семерых украинцев в сотрудничестве с российским агентом с целью «распространения ложных и бездоказательных утверждений» об избранном президенте Джозефе Байдене.В понедельник администрация Трампа ввела санкции против семерых украинцев за причастность к «связанной с Россией сети иностранного влияния», которая в ходе предвыборной кампании 2020 года распространяла «ложные и бездоказательные утверждения» об избранном президенте Джозефе Байдене. Двое украинцев из их числа оказывали помощь личному адвокату президента Трампа Рудольфу Джулиани.



Подвергнутые санкциям украинцы работали с депутатом украинского парламента Андреем Деркачем, против которого Министерство финансов в прошлом году тоже ввело санкции, назвав его российским агентом, распространяющим дезинформацию о Байдене. Деркач в 2019 году встречался с Джулиани.



В заявлении Министерства финансов говорится, что наказанные в понедельник украинцы помогали Деркачу «распространять ложные и бездоказательные утверждения о том, что бывшие и действующие американские руководители причастны к коррупции, отмыванию денег и незаконному политическому влиянию на Украине».



Под санкции также попали четыре медийные компании, которые, по словам министерства, связаны с Деркачем и участвовали в его действиях по распространению дезинформации.



Эти санкции стали очередной мерой в серии карательных шагов, предпринятых Министерством финансов за последние несколько лет, чтобы наказать юридических и физических лиц, которые, согласно его утверждениям, причастны к организованному Россией вмешательству в выборы. Сделано это вопреки тому, что Трамп, ради победы которого осуществлялось такое вмешательство, продолжает пытаться занизить роль России в своей политической повестке дня.



«Российские дезинформационные кампании, нацеленные на американских граждан, создают угрозу нашей демократии, — отметил в опубликованном заявлении министр финансов Стивен Мнучин (Steven T. Mnuchin). — Соединенные Штаты будут и дальше активно защищать неприкосновенность наших избирательных систем и процессов».



Кулик работал в Офисе генерального прокурора Украины, где проводил расследование в отношении украинского олигарха, владеющего газовой компанией, в которой Хантер Байден работал членом совета директоров в бытность Байдена-старшего вице-президентом и ответственным за отношения Америки с Украиной. Кулик обсуждал эту тему с Джулиани, который подталкивал украинские власти к началу расследования в отношении Байденов, чтобы навредить президентской кампании бывшего вице-президента.



Уволенного впоследствии из Офиса генерального прокурора Кулика Министерство финансов обвинило в понедельник в том, что он «в сговоре с Деркачом распространял ложную информацию о международной коррупции».



Политический консультант и бывший сотрудник украинского посольства в Вашингтоне Телиженко предоставил республиканским сенаторам информацию для составления доклада о деятельности Байденов на Украине. Эта информация была опубликована за несколько недель до выборов в очевидной попытке навредить штабу Байдена. Между тем мы-то теперь знаем: в докладе нет доказательств ненадлежащего влияния или правонарушений со стороны бывшего вице-президента.



Телиженко помогал Джулиани во время кампании 2020-го года, организуя встречи с украинцами, утверждавшими о наличии у них компромата на Байденов. Телиженко помог организовать поездку Джулиани в украинскую столицу Киев в декабре 2019 года, во время которой тот встречался с Деркачом и записал интервью с ним и с другими людьми. Эти интервью он разместил в своем подкасте, и, кроме того, их показали на поддерживающем Трампа кабельном канале One America News Network.



Давая объяснения по поводу санкций против Телиженко, Министерство финансов, по всей видимости, сослалось именно на этот визит, когда отметило в своем заявлении, что данный человек «организовывал встречи Деркача с американцами, на которых тот выступал с ложными утверждениями о коррупции на Украине». Имена Джулиани и Байденов в заявлении не упоминаются, но в нем звучит утверждение о том, что подвергшиеся санкциям украинцы «оказывали воздействие на американские СМИ, находящиеся в США социальные сети и влиятельных американцев», пытаясь распространять дискредитирующую информацию.



«Я буду и дальше бороться за правду, какую бы ложь обо мне они ни распространяли. Бог там, где правда, — отметил Телиженко в отправленном в понедельник электронном сообщении. — Я был и буду на стороне президента Дональда Трампа».



Зато Джулиани в понедельник уже не ответил на просьбу дать комментарий.



Когда в сентябре против Деркача были введены санкции, Джулиани дал интервью, в котором сказал, что «не изучал глубоко» этого человека, однако не имеет оснований «считать его российским агентом».



В этом же интервью Джулиани заявил, что Телиженко он знает гораздо лучше, чем Деркача, и что Телиженко он «изучал очень тщательно». «Ну, я не гений, но я был бы в шоке, окажись он кем-то вроде российского агента», — сказал он. Далее Джулиани добавил: «Я не могу поручиться за многих украинцев. Но я очень близок к тому, чтобы поручиться за него. Я не уверен, что могу поручиться за него полностью, но очень близок к этому».



Санкции были введены против Деркача в связи с тем, что он обнародовал аудиозаписи разговора Байдена с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Трамп ссылался на часть материалов, опубликованных Деркачем, который утверждал, что записи разоблачают коррупцию, хотя в этих беседах не было почти ничего примечательного.



Других украинцев, против которых в понедельник были введены санкции, обвиняют в том, что они содействовали усилиям, связанным с этими записями.



Бывшего депутата украинского парламента и союзника Порошенко Александра Онищенко Министерство финансов обвинило в том, что он передал записи Деркачу. Онищенко в 2016 году бежал с Украины, когда его обвинили в мошенничестве и отмывании денег.



Действующего депутата украинского парламента Александра Дубинского подвергли санкциям за то, что он вместе с Деркачом выступал на пресс-конференциях, посвященных скандальным записям. Министерство финансов отметило, что целью этих пресс-конференций было «продвинуть ложные идеи о кандидатах в президенты США и о их родственниках».



Госсекретарь США Майк Помпео в сделанном в понедельник заявлении отметил, что попавшие под санкции украинские официальные лица «неоднократно выступали со злонамеренными публичными обвинениями в адрес правительственных чиновников США, заявляя о их коррупционной деятельности на территории Украины». Далее он добавил: «Эти усилия и заявления соответствовали и содействовали целям Деркача, который хотел повлиять на президентские выборы в США в 2020 году».



Две из подвергшихся санкциям медиакомпаний (включая «НабуЛикс», которая опубликовала записи разговоров Байдена с Порошенко), принадлежат Деркачу или контролируются им. Остальными двумя (Only News и ТОВ «Скептик») владеет союзник Деркача Петр Журавель, которого Министерство финансов в понедельник тоже включило в санкционный список.



Санкциям подверглись и некоторые другие союзники Деркача. Среди них член его медийной команды Дмитрий Ковальчук и Антон Симоненко, который, по данным министерства, помогал прятать финансовые активы Деркача.



Авторы: Кеннет Фогель (Kenneth P. Vogel), Праншу Верма (Pranshu Verma) для The New York Times, США, перевод ИноСМИ