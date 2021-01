Хиллари Клинтон: нам нужен импичмент Трампа. Но и он не избавит Америку от сторонников превосходства белой расы The Washington Post, США 🔊 Воспроизвести © AFP 2020, Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP



Хиллари Клинтон ничего не забыла и ничему не научилась. Ее статья дышит жаждой мести не только Трампу, но и всем людям, которые голосовали за него или с ним соглашаются. Всех их Клинтон огульно обвиняет в расизме. Она требует принятия новых законов, которые будут наказывать за саму мысль о «превосходстве белой расы». Тот факт, что в США с 1960-х годов существуют законы, которые наказывают за расизм и которыми США могут гордиться, Хиллари Клинтон как будто не замечает.



Состоявшийся в среду штурм Капитолия — трагически предсказуемый результат обиды сторонников превосходства белой расы. Обиды, которую подстегнул президент Трамп. Однако его уход с поста, случись он незамедлительно или 20 января, не решит более глубокие проблемы, выявленные этим инцидентом. Произошедшее — причина для скорби и негодования. Но произошедшее не должно вызывать у нас шок. То, что мы считали всего лишь словоизвержениями неприятной, но при этом недолговечной фигуры нашей общественной жизни, на деле оказалось чем-то большим. Подавление этого чего-то большего — это вызов, с которым нам надо справиться. Состоявшийся в среду штурм Капитолия — трагически предсказуемый результат обиды сторонников превосходства белой расы. Обиды, которую подстегнул президент Трамп. Однако его уход с поста, случись он незамедлительно или 20 января, не решит более глубокие проблемы, выявленные этим инцидентом. Произошедшее — причина для скорби и негодования. Но произошедшее не должно вызывать у нас шок. То, что мы считали всего лишь словоизвержениями неприятной, но при этом недолговечной фигуры нашей общественной жизни, на деле оказалось чем-то большим. Подавление этого чего-то большего — это вызов, с которым нам надо справиться.



Почти 20 лет спустя мы столкнулись с еще одним случаем, когда наше воображение не поспевает за реальностью. Мы оказались неспособны рассчитать ущерб, которой могут нанести нации подстрекающий к насилию президент, нагнетающие страсти лидеры Конгресса и социальные сети, закачивающие теории заговора в умы сторонников Трампа. Если мы не дадим отпор этой угрозе, мы рискуем сделать события прошлой недели всего лишь прелюдией к более масштабной трагедии.



Трамп баллотировался на пост президента, опираясь на концепцию, предполагающую, что белый цвет кожи — важнее всего остального. Он дал сторонникам превосходства белой расы, сторонникам крайне правых идей и конспирологических теорий самую мощную на настоящий момент основу. Он даже заявил, что среди участников факельного шествия в Шарлотсвилле в 2017 году были «в том числе и очень хорошие люди».



В 2020 году он проиграл, но к этому моменту успел довести самый опасный элемент, существующий в нашей стране, до безумия. Его сторонники начали разрабатывать государственный переворот, они планировали пройти маршем к Капитолию и «остановить кражу голосов». Члены Конгресса, включая сенатора Джона Хоули (Josh Hawley), сенатора Теда Круза (Ted Cruz) и члена Палаты представителей Мо Брукса (Mo Brooks), призывали их, как сказал Брукс, «начать записывать имена и надирать задницы». Трамп не оставил сомнений в своих желаниях, обозначив их своей речью перед сторонниками шестого января и провокационными словами, произнесенными как раз перед тем, как его сторонники начали действовать.



Так как нашей стране двигаться вперед? Что говорит о нас тот факт, что многие из нас стали соучастниками в этой враждебной нашему народу деятельности, а от тех, кто бил тревогу, отмахивались как от истериков?



Благородное объяснение состоит в невозможности понять настоящую опасность конспирологической теории до тех пор, пока не испытаешь ее на себе. Такой урок я для себя извлекла. У меня имеется неприятный опыт общения с людьми, считавшими меня исчадьем ада. В моей жизни было всё, от сжигания моего изображения из-за борьбы за реформу системы здравоохранения до заявлений о том, что я управляю группой педофилов, направляя их действия из пиццерии. Венцом всего этого стало получение по почте бомбы от сумасшедшего поклонника Трампа.



Идеи фанатиков могут привести к настоящему, может даже смертельно опасному, ущербу. Жители Мичигана поняли это в прошлом году, когда вооруженные люди, вообразившие себя ополченцами времен войны за независимость, пытались похитить их губернатора. Жители Нэшвилла увидели это собственными глазами, когда сторонник теории заговора взорвал целый квартал. Сейчас это пережили все американцы.



Но и всего этого опыта недостаточно, чтобы проникнуть в сознание (и привлечь к ответственности) внутренних террористов, напавших на Капитолий. Каждый из нас должен провести анализ собственной души: не кроется ли в ней что-то некорректное.



В своей новой книге «Caste» («Каста») Изабель Уилкерсон (Isabel Wilkerson) приводит вопрос историка Тейлора Бренча (Taylor Branch): «Если бы люди могли выбирать между демократией и белым цветом кожи, сколько бы выбрали белый цвет кожи и пресловутую белую культуру?». События среды напомнили нам о неприятной правде: существуют такие американцы, которые бы выбрали белый цвет кожи, и их больше, чем хотят считать многие.



Хорошим ушатом холодной воды на голову стал для нас тот факт, что многие были совершенно не удивлены произошедшим на прошлой неделе. В частности, не удивлены были чернокожие и вообще небелые люди, ведь в американской истории им уже приходилось видеть жестокую толпу с флагами Конфедерации и петлями для повешения. Подумайте о том, с чем мы столкнулись в июне, когда lемонстрантов движения Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение» — BLM), мирно протестовавших на площади Лафайет, встретили силовики федеральных служб со слезоточивым газом. Если первым шагом к исцелению и единству является честность, то начинать надо с признания того, что эти события — часть того, чем мы являемся.



Очень важно сместить Трампа с должности, на которую он был. К сожалению, избран. Я считаю, что ему нужно объявить импичмент. Члены Конгресса, помогавшие ему подрывать демократию, должны все уйти в отставку, невзирая на мнение о них избирателей. А те, кто вступал в сговор с внутренними террористами, должны быть немедленно уволены. Однако одно это не избавит Америку от теории превосходства белой расы и экстремизма. Есть изменения, которыми избранные лидеры должны заняться немедленно, в том числе, они должны ввести новые законы об уголовной ответственности — и на уровне государства, и на уровне штатов. Эти законы должны объявить преступлением любое следование теории превосходства белой расы. По этим законам надо будет отслеживать деятельность экстремистов, подобных тем, кто ворвался в Капитолий. Твиттер и другие компании приняли верное решение, не позволив Трампу продолжать пользоваться их платформами. Однако им придется сделать больше, чтобы остановить распространение жестоких речей и конспирологических теорий.



Администрации Байдена будет необходимо разобраться с этим кризисом во всей его сложности и масштабности. Ей придется призвать интернет-платформы к ответственности, покарать в судебном порядке всех, нарушивших наши законы. и опубликовать больше информации и аналитических данных о внутреннем терроризме.



Несмотря на ужас произошедшего, спустя несколько недель и месяцев информационная картина дня изменится. Наш долг перед самими собой — не повторять этого. У нас есть силы, возможности и, да, у нас есть воображение, чтобы противостоять произошедшему и убедиться, что ничего подобного больше не случится. Так выглядит настоящий патриотизм.



У нас есть силы, возможности и, да, у нас есть воображение, чтобы противостоять произошедшему и убедиться, что ничего подобного больше не случится. Так выглядит настоящий патриотизм.Автор: Хиллари Родэм Клинтон — бывший сенатор США, госсекретарь и кандидат от Демократической партии на президентских выборах 2016 года для The Washington Post, США, перевод ИноСМИ