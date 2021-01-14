Die Welt Германия : эта катастрофа с газопроводом — большая проблема для российского газового гиганта 🔊 Воспроизвести © ПАО "Газпром"



Прошедший год стал одним из самых тяжелых в истории Газпрома. По нему ударили падение цен и спроса из-за коронавируса, проблемы с «Северным потоком — 2». Die Welt вдобавок к этому упоминает и слухи о проблемах на сибирских месторождениях. Однако Газпром и раньше переживал кризисы.



Уплата штрафов и падение цен создают проблемы Газпрому, да и трудности с «Северным потоком — 2» никак не заканчиваются. Но все это ерунда по сравнению с тем, что сейчас происходит на востоке, на границе с Китаем. Президент Путин встревожен



Еще несколько лет назад никто в российской компании Газпром не мог предположить, что именно судно-трубоукладчик может стать символом риска и нестабильности коммерческого успеха. «Фортуной» — еще у древних римлян это слово означало переменчивую судьбу — зовется российский трубоукладчик, который должен достроить газопровод «Северный поток — 2». Еще несколько лет назад никто в российской компании Газпром не мог предположить, что именно судно-трубоукладчик может стать символом риска и нестабильности коммерческого успеха. «Фортуной» — еще у древних римлян это слово означало переменчивую судьбу — зовется российский трубоукладчик, который должен достроить газопровод «Северный поток — 2».



Но США, которые весь прошлый год препятствовали проведению работ, угрожая санкциями, подготовили новые штрафные меры, чтобы заставить европейских союзников Газпрома остановить проект. Европа будет слишком сильно зависеть от российского газа, подчеркивают в Вашингтоне. Кроме того, США планируют поставлять в Европу свой собственный газ.



В Мекленбурге-Передней Померании, где газопровод выйдет на сушу, земельное правительство не намерено больше мириться с приостановкой работ. При помощи обходного маневра — создания специального фонда — оно планирует избежать санкций США. Если этот план будет реализован, по новому газопроводу еще в этом году начнут поставлять газ напрямую из России к немецкому побережью Балтийского моря. Но что будет, если это не получится?



Самый сложный год в истории компании



В этом случае не исключено, что в итоге Газпром просто потеряет свою долю в почти готовом проекте в размере около 5 миллиардов евро. Это соответствует половине общих вложений — и то же самое произойдет с деньгами пяти европейских соинвесторов. И тогда 2020 год точно станет для Газпрома одним из самых сложных в истории компании.



В новом газопроводе нет острой необходимости, чтобы покрывать спрос на европейском рынке, где Газпром является крупнейшим поставщиком. Но к имиджевому ущербу и потерянным деньгам добавится негативный долгосрочный эффект, отмечает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. «Газ с новых месторождений на полуострове Ямал в Северном Ледовитом океане должен будет пройти путь на 2000 км длиннее, и, соответственно, он будет дороже, если пойдет на Запад не через Балтийское море, а через юг Украины. Не говоря уже о миллиардах транзитных пошлин».



«Северный поток — 2» в 2020 году окончательно стал символом сложных и испортившихся отношений между лидером на мировом газовом рынке и его самым платежеспособным клиентом, Европой, а также вмешавшимися в вопрос США. Но и не считая газопровода, крупнейший российский налогоплательщик понес в 2020 году небывалые убытки.



Падение спроса и цен создает проблемы



По решению международного арбитражного суда полугосударственный газовый гигант, считающийся внешнеполитическим инструментом давления Кремля, должен вернуть польской энергетической компании PGNiG 1,5 миллиардов долларов из-за завышенной цены в контракте. И это считается самой незначительной из проблем.



Намного больше трудностей возникло из-за падения спроса и экспортных цен.



Эти трудности начались не с наступлением пандемии коронавируса. Еще до нее спрос был на низком уровне, поскольку европейские клиенты во втором полугодии 2019 года из-за опасений нового конфликта с Украиной по вопросу транзита газа полностью заполнили подземные хранилища, а зима была довольно мягкой.



Из-за коронавируса оказался по-настоящему драматичным второй квартал 2020 года. Средняя экспортная цена, которая в 2019 году еще составляла 210 долларов за 1000 кубометров, в мае упала до 94 долларов. Это ниже порога рентабельности, находящегося на уровне порядка 100 долларов.



По объему газа наблюдается схожая проблема. В первом полугодии экспорт Газпрома снизился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля рынка в Европе сократилась с 36% в конце 2019 года до 28%.



Гигантские долги



Проблемы, дополнительно обострившиеся из-за снижения курса рубля, обусловленного падением нефтяных цен, продолжились и в третьем квартале. В итоге по результатам первых девяти месяцев прошлого года Газпром понес убытки в размере 218,4 миллиарда рублей (2,4 миллиарда евро), тогда как годом ранее его прибыль составляла 1,05 триллиона рублей. Соответственно, резко выросли и долги (как и у других компаний сырьевого сектора): в конце сентября они достигли 4,46 триллиона рублей, увеличившись в годовом сравнении на 41%.



Газпром пережил уже много кризисов. «Поэтому концерн пока рано списывать со счетов», — уверен партнер московской консалтинговой компании RusEnergy, знаток российского газового сектора Михаил Крутихин в интервью нашему изданию. В четвертом квартале ситуация в Европе развернулась для Газпрома в противоположную сторону.



Причем не только потому, что цена на газ вновь поднялась выше 200 долларов. Спрос на крайне дешевый до недавних пор сжиженный газ из других регионов мира благодаря экономическому восстановлению Азии стремительно вырос, так что теперь все продавцы топлива направляют свои танкеры в Азию. «Это вновь дает российскому газу пространство для маневра в Европе», — подчеркнул Крутихин.



Тем не менее покрыть убытки первых трех кварталов не удастся. Между тем стало известно, что Газпром за весь 2020 год экспортировал в Европу 179,3 миллиарда кубометров газа — на 10% меньше, чем в 2019-м. Значительная часть «вины» за это лежит на Турции, которая, традиционно являясь вторым по величине клиентом Газпрома после Германии, нашла себе других поставщиков.



Ошибки при разработке огромных месторождений газа



Хотя на европейском рынке у Газпрома возникли большие проблемы после незаконной оккупации украинского полуострова Крым Россией в 2014 году и последовавших за ней санкций, намного более серьезные проблемы у него могут возникнуть с новым крупным покупателем — Китаем.



Россия годами грозила европейцам, что легко перенаправит газовые поставки в Китай, а подписанный в 2014 году контракт на 400 миллиардов долларов, по которому на протяжении 30 лет Россия ежегодно будет поставлять в Поднебесную по 38 миллиардов кубометров газа, стал намеком на то, что это не пустые угрозы.



В то же время вызывает вопросы способность России выполнить этот контракт. Проблема в том, что при разработке огромного Чаяндинского месторождения в Якутии, откуда предполагались поставки по уже год назад построенному газопроводу «Сила Сибири», были допущены серьезные ошибки, так что объем добычи окажется меньше ожиданий руководства Газпрома.



Аналогичные проблемы есть и с Ковыктинским месторождением неподалеку от Байкала, топливом из которого предполагалось с 2025 года наполнять обошедшийся в 55 миллиардов долларов газопровод (именно тогда должно быть достроено соответствующее ответвление). По крайней мере к такому выводу весной 2020 года пришел Крутихин совместно с экспертами интернет-издания «Лента». По их оценке, потери из-за ошибок на Чаяндинском месторождении могут составить десятки миллиардов долларов. В России эту тему стараются не поднимать, на это есть соответствующий негласный запрет, пояснил Крутихин.



Реальные масштабы скандала не ясны



Можно ли говорить о серьезной халатности в расчетах, связанных с необходимостью завоевания китайского рынка? Соответствующие комментарии не удалось получить ни от представителей Газпрома, ни от российского руководства. Таким образом, реальные масштабы скандала, разразившегося внутри концерна, оценить трудно. Факт в том, что у Газпрома не так много опыта работы на восточносибирских месторождениях, которые, в отличие от западносибирских, не чисто газовые, а содержат также много нефти, пояснил эксперт Симонов.



Факт также и то, что Газпром по распоряжению кремлевского властителя Владимира Путина работает над экономическим обоснованием необходимости строительства второго газопровода под названием «Сила Сибири — 2», который свяжет Новый Уренгой на северо-западе Сибири (традиционный источник топлива для поставок в Европу) не с Западным Китаем, как было предусмотрено изначально, а с Восточным — именно туда уже проложена первая «Сила Сибири».



А еще, по словам главы Газпрома Алексея Миллера, в рамках этой работы предполагается продумать возможность «подключения» нового газопровода к месторождениям на полуострове Ямал в Арктике, исследованным за последние десять лет с целью наращивания поставок в Европу. Результаты исследования должны быть обнародованы уже в первом квартале 2021 года, подчеркнул Миллер, который, конечно, рассчитывает на дальнейшее увеличение экспорта в Китай.



Если эти планы будут реализованы (а контракт предусматривает серьезные штрафы в случае невыполнения), то эксперты едины во мнении: «Северный поток — 2», учитывая стоимость его строительства, был лишь своеобразным экспериментом перед строительством газопровода из арктических регионов в Китай.



Автор: Эдуард Штайнер (Eduard Steiner) для Die Welt, Германия, перевод Как и прежде, неясно, сможет ли он в итоге проложить недостающие порядка 100 километров трубопровода. 28 декабря спецсудно закончило работы по строительству участка протяженностью 2,6 км в немецких территориальных водах. В середине января работы должны продолжиться в водах Дании.Но США, которые весь прошлый год препятствовали проведению работ, угрожая санкциями, подготовили новые штрафные меры, чтобы заставить европейских союзников Газпрома остановить проект. Европа будет слишком сильно зависеть от российского газа, подчеркивают в Вашингтоне. Кроме того, США планируют поставлять в Европу свой собственный газ.В Мекленбурге-Передней Померании, где газопровод выйдет на сушу, земельное правительство не намерено больше мириться с приостановкой работ. При помощи обходного маневра — создания специального фонда — оно планирует избежать санкций США. Если этот план будет реализован, по новому газопроводу еще в этом году начнут поставлять газ напрямую из России к немецкому побережью Балтийского моря. Но что будет, если это не получится?В этом случае не исключено, что в итоге Газпром просто потеряет свою долю в почти готовом проекте в размере около 5 миллиардов евро. Это соответствует половине общих вложений — и то же самое произойдет с деньгами пяти европейских соинвесторов. И тогда 2020 год точно станет для Газпрома одним из самых сложных в истории компании.В новом газопроводе нет острой необходимости, чтобы покрывать спрос на европейском рынке, где Газпром является крупнейшим поставщиком. Но к имиджевому ущербу и потерянным деньгам добавится негативный долгосрочный эффект, отмечает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. «Газ с новых месторождений на полуострове Ямал в Северном Ледовитом океане должен будет пройти путь на 2000 км длиннее, и, соответственно, он будет дороже, если пойдет на Запад не через Балтийское море, а через юг Украины. Не говоря уже о миллиардах транзитных пошлин».«Северный поток — 2» в 2020 году окончательно стал символом сложных и испортившихся отношений между лидером на мировом газовом рынке и его самым платежеспособным клиентом, Европой, а также вмешавшимися в вопрос США. Но и не считая газопровода, крупнейший российский налогоплательщик понес в 2020 году небывалые убытки.По решению международного арбитражного суда полугосударственный газовый гигант, считающийся внешнеполитическим инструментом давления Кремля, должен вернуть польской энергетической компании PGNiG 1,5 миллиардов долларов из-за завышенной цены в контракте. И это считается самой незначительной из проблем.Намного больше трудностей возникло из-за падения спроса и экспортных цен.Эти трудности начались не с наступлением пандемии коронавируса. Еще до нее спрос был на низком уровне, поскольку европейские клиенты во втором полугодии 2019 года из-за опасений нового конфликта с Украиной по вопросу транзита газа полностью заполнили подземные хранилища, а зима была довольно мягкой.Из-за коронавируса оказался по-настоящему драматичным второй квартал 2020 года. Средняя экспортная цена, которая в 2019 году еще составляла 210 долларов за 1000 кубометров, в мае упала до 94 долларов. Это ниже порога рентабельности, находящегося на уровне порядка 100 долларов.По объему газа наблюдается схожая проблема. В первом полугодии экспорт Газпрома снизился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля рынка в Европе сократилась с 36% в конце 2019 года до 28%.Проблемы, дополнительно обострившиеся из-за снижения курса рубля, обусловленного падением нефтяных цен, продолжились и в третьем квартале. В итоге по результатам первых девяти месяцев прошлого года Газпром понес убытки в размере 218,4 миллиарда рублей (2,4 миллиарда евро), тогда как годом ранее его прибыль составляла 1,05 триллиона рублей. Соответственно, резко выросли и долги (как и у других компаний сырьевого сектора): в конце сентября они достигли 4,46 триллиона рублей, увеличившись в годовом сравнении на 41%.Газпром пережил уже много кризисов. «Поэтому концерн пока рано списывать со счетов», — уверен партнер московской консалтинговой компании RusEnergy, знаток российского газового сектора Михаил Крутихин в интервью нашему изданию. В четвертом квартале ситуация в Европе развернулась для Газпрома в противоположную сторону.Причем не только потому, что цена на газ вновь поднялась выше 200 долларов. Спрос на крайне дешевый до недавних пор сжиженный газ из других регионов мира благодаря экономическому восстановлению Азии стремительно вырос, так что теперь все продавцы топлива направляют свои танкеры в Азию. «Это вновь дает российскому газу пространство для маневра в Европе», — подчеркнул Крутихин.Тем не менее покрыть убытки первых трех кварталов не удастся. Между тем стало известно, что Газпром за весь 2020 год экспортировал в Европу 179,3 миллиарда кубометров газа — на 10% меньше, чем в 2019-м. Значительная часть «вины» за это лежит на Турции, которая, традиционно являясь вторым по величине клиентом Газпрома после Германии, нашла себе других поставщиков.Хотя на европейском рынке у Газпрома возникли большие проблемы после незаконной оккупации украинского полуострова Крым Россией в 2014 году и последовавших за ней санкций, намного более серьезные проблемы у него могут возникнуть с новым крупным покупателем — Китаем.Россия годами грозила европейцам, что легко перенаправит газовые поставки в Китай, а подписанный в 2014 году контракт на 400 миллиардов долларов, по которому на протяжении 30 лет Россия ежегодно будет поставлять в Поднебесную по 38 миллиардов кубометров газа, стал намеком на то, что это не пустые угрозы.В то же время вызывает вопросы способность России выполнить этот контракт. Проблема в том, что при разработке огромного Чаяндинского месторождения в Якутии, откуда предполагались поставки по уже год назад построенному газопроводу «Сила Сибири», были допущены серьезные ошибки, так что объем добычи окажется меньше ожиданий руководства Газпрома.Аналогичные проблемы есть и с Ковыктинским месторождением неподалеку от Байкала, топливом из которого предполагалось с 2025 года наполнять обошедшийся в 55 миллиардов долларов газопровод (именно тогда должно быть достроено соответствующее ответвление). По крайней мере к такому выводу весной 2020 года пришел Крутихин совместно с экспертами интернет-издания «Лента». По их оценке, потери из-за ошибок на Чаяндинском месторождении могут составить десятки миллиардов долларов. В России эту тему стараются не поднимать, на это есть соответствующий негласный запрет, пояснил Крутихин.Можно ли говорить о серьезной халатности в расчетах, связанных с необходимостью завоевания китайского рынка? Соответствующие комментарии не удалось получить ни от представителей Газпрома, ни от российского руководства. Таким образом, реальные масштабы скандала, разразившегося внутри концерна, оценить трудно. Факт в том, что у Газпрома не так много опыта работы на восточносибирских месторождениях, которые, в отличие от западносибирских, не чисто газовые, а содержат также много нефти, пояснил эксперт Симонов.Факт также и то, что Газпром по распоряжению кремлевского властителя Владимира Путина работает над экономическим обоснованием необходимости строительства второго газопровода под названием «Сила Сибири — 2», который свяжет Новый Уренгой на северо-западе Сибири (традиционный источник топлива для поставок в Европу) не с Западным Китаем, как было предусмотрено изначально, а с Восточным — именно туда уже проложена первая «Сила Сибири».А еще, по словам главы Газпрома Алексея Миллера, в рамках этой работы предполагается продумать возможность «подключения» нового газопровода к месторождениям на полуострове Ямал в Арктике, исследованным за последние десять лет с целью наращивания поставок в Европу. Результаты исследования должны быть обнародованы уже в первом квартале 2021 года, подчеркнул Миллер, который, конечно, рассчитывает на дальнейшее увеличение экспорта в Китай.Если эти планы будут реализованы (а контракт предусматривает серьезные штрафы в случае невыполнения), то эксперты едины во мнении: «Северный поток — 2», учитывая стоимость его строительства, был лишь своеобразным экспериментом перед строительством газопровода из арктических регионов в Китай.Автор: Эдуард Штайнер (Eduard Steiner) для Die Welt, Германия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: в мире, экономика, политика Ключевые слова: Германия, США, санкции, убытки, Газпром, СП-2 — статья прочитана 200 раз Комментарии