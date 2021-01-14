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Найден мёртвым участник штурма Капитолия, получивший доступ к компьютеру Пелоси

Кристофер Стэнтон. Фото © Соцсети


По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате огнестрельного ранения в грудь.

В подвале собственного дома в штате Джорджия найден мёртвым 53-летний Кристофер Стэнтон, который ранее принял участие в массовых акциях протеста в поддержку Трампа в Вашингтоне. Кроме того, он стал одним из активных участников штурма Капитолия и именно он получил доступ к компьютеру спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Как сообщает ЛАЙФ со ссылкой на The Sun, тело мужчины с огнестрельным ранением грудной клетки нашла его жена. По одной из версий, Кристофер мог покончить жизнь самоубийством. Полицией в доме было найдено оружие — две винтовки.
Соседи и знакомые описывают Кристофера Стэнтона как доброго, спокойного и вежливого человека.

Напомним, вечером 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов, в частности победу демократа Джо Байдена. Конгрессменов пришлось эвакуировать, а против демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В результате беспорядков погибло по меньшей мере пять человек.

Позже конгресс всё же утвердил победу Байдена. Трамп по-прежнему не согласен с итогами голосования, но пообещал, что 20 января осуществит упорядоченную передачу власти.
life.ru
Категории: в мире, чп и криминал, общество
Ключевые слова: убийство, импичмент, протесты, штурм, Трамп, Капитолий
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добавлена сегодня, 14 января, 10:00

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