Трех активисток в Польше судят за оскорбление Девы Марии 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES Подпись к фото, Люди стоят у Мариацкого костела в Кракове с плакатами с надписью "Освободите Элу" (Эльжбету Подлесну) 6 мая 2019 года



В Польше начинается суд над тремя правозащитницами и ЛГБТ-активистками, сообщает В Польше начинается суд над тремя правозащитницами и ЛГБТ-активистками, сообщает ВВС . По обвинению в оскорблении чувств католиков им грозит до двух лет тюрьмы. Российские комментаторы в связи с этим проводят параллели с делом Pussy Riot, когда российский суд приговорил к двум годам колонии трех участниц группы за видеоролик с танцами в церкви.



Инцидент, ставший предметом судебного разбирательства, случился 29 апреля 2019 года. Активистки разместили на стенах, тротуарах, передвижных туалетах, мусорных урнах и дорожных знаках возле костела в Плоцке постеры с изображением Ченстоховской Божьей Матери с радугой вместо нимба.



По их словам, таким образом они ответили на ранее установленную рядом с храмом инсталляцию, называвшую нетрадиционную сексуальную ориентацию одним из смертных грехов.



После того как случай получил огласку, аналогичные изображения стали появляться и в других городах, в том числе в Варшаве.



Высокочтимая икона Ченстоховской Божьей Матери, как и находящаяся в России икона Владимирской Божьей Матери, по преданию, была написана евангелистом Лукой и является главной святыней польских католиков. Из-за темного лика она известна в просторечии как "Черная Мадонна".



"Радужная Мадонна" вызвала негодование верующих и консервативных политиков.



"Сказки о свободе и "толерантности" никому не дают права оскорблять чувства верующих", - написал тогда в "Твиттере" министр внутренних дел Польши Иоахим Бруджиньский.



Следствие завершилось в июле прошлого года. Начало процесса планировалось на ноябрь, но было отложено.



AFP Подпись к фото, Протестуют в Польше и против решения властей фактически полностью запретить аборты



Amnesty International накануне начала процесса призвала генерального прокурора Польши снять с активисток "абсурдное" обвинение.



Ряд европейских правозащитных организаций в совместном заявлении призвали Варшаву "привести свое законодательство в соответствие с международными и региональными стандартами, чтобы оно не использовалось для подавления мирного активизма и свободы самовыражения".



Около 140 тысяч человек в разных странах подписали соответствующую онлайн-петицию.



У здания суда стоят несколько пикетчиков с плакатом "Радуга - не оскорбление".



Конфликт по вопросу об отношении к ЛГБТ - один из самых актуальных в современной Польше.



Дополнительную остроту ему придает то, что страна является членом ЕС, но правящая консервативная партия "Право и справедливость" идет в этом вопросе наперекор преобладающим в Европе представлениям.



Свобода и традиции



Еще сильнее разделяет польское общество проблема абортов.



В октябре прошлого года Конституционный суд пошел навстречу приверженцам консервативной морали и вынес решение, фактически запрещающее прерывание беременности.



По мнению оппонентов, оно превратило Польшу в "ад для женщин" и "халифат в Европе".



В России также имеет место спор между сторонниками либеральных и традиционных моральных ценностей. Самый нашумевший случай - "дело Pussy Riot".



21 февраля 2012 года, за 12 дней до выборов, на которых Владимир Путин, уже отработавший к тому времени два срока, вопреки ожиданиям части общества, вновь выдвинулся в президенты, участницы прежде малоизвестной группы провели в храме Христа Спасителя, по их выражению, "панк-молебен": исполнили песню собственного сочинения "Богородица, Путина прогони!".



Хотя перформанс имел не антирелигиозный, а политический посыл, власти сделали упор на "оскорблении чувств верующих".



Делу Pussy Riot в большей или меньшей степени уделили внимание 86% мировых СМИ.



После длившегося полгода следствия, во время которого обвиняемые содержались в СИЗО, Надежда Толоконникова, Мария Алёхина и Екатерина Самуцевич были приговорены к двум годам заключения каждая.



Владимир Путин публично одобрил приговор, заявив в свойственном ему стиле, что молодым женщинам "влепили двушечку". Женщин зовут Эльжбета, Анна и Иоанна. Их фамилии официально не называются, но в сообщениях СМИ одна из них фигурирует как 53-летняя Эльжбета Подлесна.Инцидент, ставший предметом судебного разбирательства, случился 29 апреля 2019 года. Активистки разместили на стенах, тротуарах, передвижных туалетах, мусорных урнах и дорожных знаках возле костела в Плоцке постеры с изображением Ченстоховской Божьей Матери с радугой вместо нимба.По их словам, таким образом они ответили на ранее установленную рядом с храмом инсталляцию, называвшую нетрадиционную сексуальную ориентацию одним из смертных грехов.После того как случай получил огласку, аналогичные изображения стали появляться и в других городах, в том числе в Варшаве.Высокочтимая икона Ченстоховской Божьей Матери, как и находящаяся в России икона Владимирской Божьей Матери, по преданию, была написана евангелистом Лукой и является главной святыней польских католиков. Из-за темного лика она известна в просторечии как "Черная Мадонна"."Радужная Мадонна" вызвала негодование верующих и консервативных политиков."Сказки о свободе и "толерантности" никому не дают права оскорблять чувства верующих", - написал тогда в "Твиттере" министр внутренних дел Польши Иоахим Бруджиньский.Следствие завершилось в июле прошлого года. Начало процесса планировалось на ноябрь, но было отложено.Amnesty International накануне начала процесса призвала генерального прокурора Польши снять с активисток "абсурдное" обвинение.Ряд европейских правозащитных организаций в совместном заявлении призвали Варшаву "привести свое законодательство в соответствие с международными и региональными стандартами, чтобы оно не использовалось для подавления мирного активизма и свободы самовыражения".Около 140 тысяч человек в разных странах подписали соответствующую онлайн-петицию.У здания суда стоят несколько пикетчиков с плакатом "Радуга - не оскорбление".Конфликт по вопросу об отношении к ЛГБТ - один из самых актуальных в современной Польше.Дополнительную остроту ему придает то, что страна является членом ЕС, но правящая консервативная партия "Право и справедливость" идет в этом вопросе наперекор преобладающим в Европе представлениям.Еще сильнее разделяет польское общество проблема абортов.В октябре прошлого года Конституционный суд пошел навстречу приверженцам консервативной морали и вынес решение, фактически запрещающее прерывание беременности.По мнению оппонентов, оно превратило Польшу в "ад для женщин" и "халифат в Европе".В России также имеет место спор между сторонниками либеральных и традиционных моральных ценностей. Самый нашумевший случай - "дело Pussy Riot".21 февраля 2012 года, за 12 дней до выборов, на которых Владимир Путин, уже отработавший к тому времени два срока, вопреки ожиданиям части общества, вновь выдвинулся в президенты, участницы прежде малоизвестной группы провели в храме Христа Спасителя, по их выражению, "панк-молебен": исполнили песню собственного сочинения "Богородица, Путина прогони!".Хотя перформанс имел не антирелигиозный, а политический посыл, власти сделали упор на "оскорблении чувств верующих".Делу Pussy Riot в большей или меньшей степени уделили внимание 86% мировых СМИ.После длившегося полгода следствия, во время которого обвиняемые содержались в СИЗО, Надежда Толоконникова, Мария Алёхина и Екатерина Самуцевич были приговорены к двум годам заключения каждая.Владимир Путин публично одобрил приговор, заявив в свойственном ему стиле, что молодым женщинам "влепили двушечку". bbc.com Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: суд, католики, ЛГБТ, надругательство География: Польша — статья прочитана 181 раз Комментарии