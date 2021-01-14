В России запланировали сверхраннюю проводку танкеров с СПГ по Севморпути из-за всплеска цен на газ в Азии 🔊 Воспроизвести Фото: Александр Рюмин/ТАСС



НОВАТЭК и Росатом воспользуются резким взлетом спотовых цен на СПГ в Азии и уже в феврале начнут сверхраннюю проводку танкеров со сжиженным газом по восточному сектору Севморпути в сопровождении ледокола, сообщает



НОВАТЭК и «Росатом» в феврале могут запустить ледокольную проводку СПГ-танкеров с завода «Ямал СПГ» по восточному маршруту Севморпути. Традиционно навигация в восточном секторе СМП заканчивается в декабре и начинается во второй половине мая. Между тем НОВАТЭК уже отправил два пробных груза по этому маршруту без сопровождения ледокола: 5 января из Сабетты на Ямале вышел танкер «Кристоф де Маржери», а 6 января – «Николай Евгенов». Навстречу им из китайского Тяньцзиня идет танкер «Николай Зубов». НОВАТЭК, по данным «Коммерсанта», планирует еще несколько новых прямых рейсов в Азию этой зимой. НОВАТЭК и Росатом воспользуются резким взлетом спотовых цен на СПГ в Азии и уже в феврале начнут сверхраннюю проводку танкеров со сжиженным газом по восточному сектору Севморпути в сопровождении ледокола, сообщает ВЗГЛЯД НОВАТЭК и «Росатом» в феврале могут запустить ледокольную проводку СПГ-танкеров с завода «Ямал СПГ» по восточному маршруту Севморпути. Традиционно навигация в восточном секторе СМП заканчивается в декабре и начинается во второй половине мая. Между тем НОВАТЭК уже отправил два пробных груза по этому маршруту без сопровождения ледокола: 5 января из Сабетты на Ямале вышел танкер «Кристоф де Маржери», а 6 января – «Николай Евгенов». Навстречу им из китайского Тяньцзиня идет танкер «Николай Зубов». НОВАТЭК, по данным «Коммерсанта», планирует еще несколько новых прямых рейсов в Азию этой зимой. Как пояснили в Росатоме, сейчас газовозы совершают рейсы без ледокольной проводки с помощью автоматизированной системы управления Штаба морских операций ФГУП «Атомфлот», который круглосуточно предоставляет судам информацию о ледовой и навигационной обстановке в акватории СМП. «Но в ближайшее время без ледокольной поддержки будет не обойтись, поэтому планируются сверхранние проводки судов при помощи атомоходов в восточном направлении СМП», – пояснили в компании.



В 2020 году НОВАТЭК с учетом ранних сроков открытия СМП и наличия у «Ямал СПГ» 15 газовозов ледового класса Arc7, как и планировал, удвоил число прямых отправок в Азию. Всего «Ямал СПГ» отправил по Севморпути на восток 36 грузов (около 2,54 млн тонн СПГ) против 17 танкеров в 2019 году (1,2 млн тонн). В 2021 году, по планам компании, число прямых рейсов в Азию останется примерно на уровне 2020 года.



Интерес НОВАТЭКа к высокорисковым и ранним рейсам по Севморпути усиливает уникальный всплеск цен на СПГ в Азии, вызванный дефицитом предложения в регионе на фоне холодов. Так, индекс Platts JKM, отражающий стоимость спотовых поставок СПГ в Северо-Восточную Азию, 12 января достиг нового пика в 28,2 доллара за MMBtu (1015,2 доллара за тыс. кубометров), то есть азиатские индексы превысили европейский бенчмарк TTF почти в четыре раза. Трейдер Trafigura сообщил о твердых заявках по 28,2 доллара за MMBtu за груз с поставкой в Инчхон (Южная Корея) 1–2 февраля и 30,7 доллара MMBtu (1105,2 доллара за тыс. кубометров) за поставку DES 12–16 февраля в китайский порт Таншань.



Напомним, 26 октября президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, согласно которой «значение Северного морского пути как транспортного коридора мирового значения, используемого для перевозки национальных и международных грузов, будет возрастать». vz.ru Категории: экономика, технологии Ключевые слова: СПГ, поставки, севморпуть, новатек География: Россия — статья прочитана 168 раз Комментарии