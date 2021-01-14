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Комитеты парламентов Литвы и Польши составили план совместных задач



В честь 30-летия январских событий в Вильнюсе, в среду Комитет по иностранным делам (КИД) сейма Литвы провел совместное заседание с КИД сейма Польши.

Как сообщила канцелярия литовского сейма, польские депутаты акцентировали, что 13-ое января важно не только для Литвы, но и всего региона Центральной Европы, поскольку эти события заложили основы освобождению других государств от тоталитарных режимов, а также ускорили создание Вышеградской группы.

Как говорится в сообщении, парламентарии двух стран договорились за более тесное сотрудничество в борьбе с вызовами в регионе и мире.

"Один из важнейших интересов двух государств – свободные и демократические выборы в Беларуси", – говорится в сообщении, распространенном в среду.
Кроме того, парламентарий договорились общаться в вопросе "оценки достижений и ошибок десятилетия Восточного партнерства ЕС, а на этом основании формировать обновленную политику Восточного партнерства".

В ходе подготовки к конференции о будущем ЕС планируется провести на эту тему двусторонние дискуссии, говорится в сообщении.

Оба комитета 4 февраля примут декларацию по случаю 275-летия со дня рождения Тадеуша Костюшки. К декларации приглашают присоединиться КИД Конгресса США и представителей белорусской оппозиции.

Глава польского комитета Марэк Кухчинский принял приглашение прибыть в Литву на Вторую международную конференцию им. Константина Калиновского, которая состоится в сейме 22 марта.

Между тем, представителей литовского парламента пригласили принять участие в конференции "Карпатская Европа" и встречах Вышеградской группы, трех Балтийских стран и Бухарестской девятки.

В ходе совместных заседаний польские депутаты также выразили поддержку инициативе президента Литвы по Люблинскому квартету.
BNS
Категории: политика, в Европе, история
Ключевые слова: парламент, Польша-Литва, комиеты
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добавлена сегодня, 14 января, 11:20

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