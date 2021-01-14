Комитеты парламентов Литвы и Польши составили план совместных задач 🔊 Воспроизвести



В честь 30-летия январских событий в Вильнюсе, в среду Комитет по иностранным делам (КИД) сейма Литвы провел совместное заседание с КИД сейма Польши.



Как сообщила канцелярия литовского сейма, польские депутаты акцентировали, что 13-ое января важно не только для Литвы, но и всего региона Центральной Европы, поскольку эти события заложили основы освобождению других государств от тоталитарных режимов, а также ускорили создание Вышеградской группы.



Как говорится в сообщении, парламентарии двух стран договорились за более тесное сотрудничество в борьбе с вызовами в регионе и мире.



"Один из важнейших интересов двух государств – свободные и демократические выборы в Беларуси", – говорится в сообщении, распространенном в среду. В честь 30-летия январских событий в Вильнюсе, в среду Комитет по иностранным делам (КИД) сейма Литвы провел совместное заседание с КИД сейма Польши.Как сообщила канцелярия литовского сейма, польские депутаты акцентировали, что 13-ое января важно не только для Литвы, но и всего региона Центральной Европы, поскольку эти события заложили основы освобождению других государств от тоталитарных режимов, а также ускорили создание Вышеградской группы.Как говорится в сообщении, парламентарии двух стран договорились за более тесное сотрудничество в борьбе с вызовами в регионе и мире."Один из важнейших интересов двух государств – свободные и демократические выборы в Беларуси", – говорится в сообщении, распространенном в среду. Кроме того, парламентарий договорились общаться в вопросе "оценки достижений и ошибок десятилетия Восточного партнерства ЕС, а на этом основании формировать обновленную политику Восточного партнерства".



В ходе подготовки к конференции о будущем ЕС планируется провести на эту тему двусторонние дискуссии, говорится в сообщении.



Оба комитета 4 февраля примут декларацию по случаю 275-летия со дня рождения Тадеуша Костюшки. К декларации приглашают присоединиться КИД Конгресса США и представителей белорусской оппозиции.



Глава польского комитета Марэк Кухчинский принял приглашение прибыть в Литву на Вторую международную конференцию им. Константина Калиновского, которая состоится в сейме 22 марта.



Между тем, представителей литовского парламента пригласили принять участие в конференции "Карпатская Европа" и встречах Вышеградской группы, трех Балтийских стран и Бухарестской девятки.



В ходе совместных заседаний польские депутаты также выразили поддержку инициативе президента Литвы по Люблинскому квартету. BNS Категории: политика, в Европе, история Ключевые слова: парламент, Польша-Литва, комиеты — статья прочитана 157 раз Комментарии