В Литве временно приостанавили прививку вакциной BioNTech и Pfizer 🔊 Воспроизвести



В Литве останавливается прививка вакциной одной из партий от BioNTech и Pfizer в связи с нарушением цепочки заморозки во время транспортировки, сообщило в среду Министерство здравоохранения Литвы.



"Минздрав был информирован о том, что 12 января, возможно, была нарушена цепочка заморозки во время транспортировки, когда доставляли вакцину двух фармкомпаний BioNTech и Pfizer в координирующие центры: в Каунасскую клинику Литовского университета наук о здоровье и в Республиканскую Панявежскую больницу", – говорится в сообщении.



Министерство сообщает, что срочно информировало координаторов об остановке вакцинацией из этой партии.



"Государственной службе по контролю над лекарствами поручено до вечера среды расследовать, повлияло ли колебание температур во время транспортировки на вакцину. Данные министерства переданы представительству компании Pfizer в Литве с тем, чтобы производитель представил вывод о то том, повлияли ли колебания температуры на качество вакцины", – сообщило министерства. В Литве останавливается прививка вакциной одной из партий от BioNTech и Pfizer в связи с нарушением цепочки заморозки во время транспортировки, сообщило в среду Министерство здравоохранения Литвы."Минздрав был информирован о том, что 12 января, возможно, была нарушена цепочка заморозки во время транспортировки, когда доставляли вакцину двух фармкомпаний BioNTech и Pfizer в координирующие центры: в Каунасскую клинику Литовского университета наук о здоровье и в Республиканскую Панявежскую больницу", – говорится в сообщении.Министерство сообщает, что срочно информировало координаторов об остановке вакцинацией из этой партии."Государственной службе по контролю над лекарствами поручено до вечера среды расследовать, повлияло ли колебание температур во время транспортировки на вакцину. Данные министерства переданы представительству компании Pfizer в Литве с тем, чтобы производитель представил вывод о то том, повлияли ли колебания температуры на качество вакцины", – сообщило министерства. В упомянутой партии было 4680 доз вакцины от COVID-19: по 2340 доз вакцины Каунасскому и Паняжевскому регионам.



По предварительной оценке представительства Pfizer в Литве, отклонения температуры при транспортировке было в допустимых пределах, и не повлияло на вакцины.



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После получения подтверждения производителя Министерство здравоохранения Литвы разрешило возобновить вакцинацию прививками из одной партии BioNTech и Pfizer, которое было приостановление в связи с подозрениями в нарушении температурного режима.



Вакцинация из одной партии была остановлена связи с нарушением цепочки заморозки во время транспортировки, сообщило в среду Министерство здравоохранения Литвы.



"Руководствуясь данными исследования стабильности, предоставленными производителем, было установлено, что упомянутое отклонение температурных условий во время транспортировки находится в допустимых нормах. Ранее упомянутые продукты пригодны к дальнейшему использованию", – цитирует министерство сообщение производителя.



В упомянутой партии было 4680 доз вакцины от COVID-19: по 2340 доз вакцины Каунасской клинике Литовского университета наук о здоровье и в Республиканской Панявежской больнице. Министерство информировало эти учреждении о вохзможности продолжать вакцинацию. Категории: общество, здоровье Ключевые слова: Германия, вакцина, евросоюз, вакцинация, престарелые, пожилые География: Литва — статья прочитана 199 раз Комментарии