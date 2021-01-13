Комиссия по литовскому языку пока не намерена обсуждать вопрос переименования Белоруссии 🔊 Воспроизвести Комиссия заявила, что не будет рассматривать вопрос до изменения политической ситуации в Белоруссии



Фото из архива "Обзора". Автор - Александр Шахов







Государственная комиссия по литовскому языку до изменения политической ситуации в Белоруссии не намерена рассматривать вопрос об изменении названия соседней страны. Об этом во вторник заявил журналистам ее председатель Аудрис Антанайтис.



"Название государства не может быть политической разменной монетой. Белоруссия нас об этом официально не просит, - сказал он. - Такое обсуждение возможно со временем, когда ситуация изменится".



По мнению председателя комиссии, просьба о переименовании, исходящая от лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, "может создать опасный прецедент". "Возможно, что есть и другие государства, лидеры оппозиции или даже руководители которых хотели бы изменить название, но это довольно сложно, лучше подождать", - заявил Антанайтис. Он отметил также, что переименование Белоруссии в "Белую Русь" вызовет определенные вопросы, так как исторически Украина - это Червонная Русь, Россия - Черная Русь. "Возникнет вопрос, почему мы переименовываем только одну страну", - сказал Антанайтис. Государственная комиссия по литовскому языку до изменения политической ситуации в Белоруссии не намерена рассматривать вопрос об изменении названия соседней страны. Об этом во вторник заявил журналистам ее председатель Аудрис Антанайтис."Название государства не может быть политической разменной монетой. Белоруссия нас об этом официально не просит, - сказал он. - Такое обсуждение возможно со временем, когда ситуация изменится".По мнению председателя комиссии, просьба о переименовании, исходящая от лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, "может создать опасный прецедент". "Возможно, что есть и другие государства, лидеры оппозиции или даже руководители которых хотели бы изменить название, но это довольно сложно, лучше подождать", - заявил Антанайтис. Он отметил также, что переименование Белоруссии в "Белую Русь" вызовет определенные вопросы, так как исторически Украина - это Червонная Русь, Россия - Черная Русь. "Возникнет вопрос, почему мы переименовываем только одну страну", - сказал Антанайтис. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил во вторник, что обратится в комиссию по вопросу переименования Белоруссии в официальном обороте. "Министерство попросит комиссию оценить предложение [по переименованию Белоруссии] и начать процедуру уточнения названия", - сказал он. Как рассуждал министр, "Беларусь означает "Белая Русь", а не Россия".



МИД Литвы также сообщил, что с просьбой о пересмотре в официальном обороте наименования Белоруссии в ведомство обратилась Тихановская, которая с конца августа 2020 года находится в Литве.



В настоящее время принятое в литовском языке название страны - Baltarusija. Baltas в переводе с литовского означает "белый", Rusija, если брать это слово отдельно, - "Россия". ТАСС Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, Белоруссия, Беларусь, Государственная комиссия по литовскому языку — статья прочитана 157 раз Комментарии