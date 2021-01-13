Не по карману: Литва отказалась от вакцины Moderna из-за ее цены 🔊 Воспроизвести © AFP 2020 / JOSEPH PREZIOSO



По словам премьер-министра Ингриды Шимоните, сроки поставки препаратов от COVID-19 в ЕС по-прежнему остаются серьезной проблемой. После того, как фармацевтическая компания Moderna повысила цены на вакцины против коронавируса, правительство Литвы решило не покупать их. Это решение кабмин принял в среду.



На заседании министр здравоохранения Арунас Дулкис заявил, что Moderna увеличивает цену, указанную в контракте, на 33 процента, в то время как сроки доставки не улучшаются, сообщает



Таким образом, правительство отказалось от решения закупить дополнительно 310 тысяч доз вакцины от Moderna. По словам премьер-министра Ингриды Шимоните, сроки поставки препаратов от COVID-19 в ЕС по-прежнему остаются серьезной проблемой. После того, как фармацевтическая компания Moderna повысила цены на вакцины против коронавируса, правительство Литвы решило не покупать их. Это решение кабмин принял в среду.На заседании министр здравоохранения Арунас Дулкис заявил, что Moderna увеличивает цену, указанную в контракте, на 33 процента, в то время как сроки доставки не улучшаются, сообщает Sputnik Литва Таким образом, правительство отказалось от решения закупить дополнительно 310 тысяч доз вакцины от Moderna. "Однако другая новость заключается в том, что Европейская комиссия согласовала с другим производителем – Pfizer – пакет на 200 миллионов дополнительных доз, из которых мы снова по принципу пропорциональности можем выбрать подходящее для нас количество, и мы предлагаем воспользоваться тем, что пропорционально принадлежит Литве", – заявил Дулкис.



На заседании правительства премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что сроки поставки вакцин в Евросоюзе по-прежнему остаются серьезной проблемой.



"Будем надеяться, что Европейская комиссия, подавшая серьезную заявку от имени Европейского союза, сможет занять хорошую переговорную позицию с производителем о сроках доставки", – сказала глава правительства.



Карантин в стране действует до 31 января. Принятые меры планируют пересмотреть 17 января.



По последним данным, в Литве выявлено более 164 тысяч случаев заражения коронавирусом, точное количество смертей станет известно позднее, поскольку в системе электронного здравоохранения в среду произошел сбой.



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Литва закупит дополнительные вакцины Pfizer, отказывается от дополнительных от Moderna



ВИЛЬНЮС, 13 января, BNS – В среду правительство Литвы одобрило закупку дополнительных вакцин от коронавируса, созданных BioNTech и Pfizer, но отказывается от закупки дополнительных вакцин компании Moderna.



Министр здравоохранения Арунас Дулькис отметил, что Еврокомиссия согласовала с BioNTech и Pfizer дополнительные 200 млн доз вакцины. По данным министерства, с учетом новых соглашений по пропорциональному принципу Литве достанется 1,24 млн дополнительных доз вакцины.



Правительство отказалось от предложения ЕК приобрести дополнительные 310 тыс. доз вакцины производства Moderna. А. Дулькис отметил, что фармкомпания на треть повысила цену на них, а также то, что Литву не удовлетворили бы сроки поставок.



"Поскольку компания Moderna поднимает цену и не хочет распространять на прежних условиях – повышает эту цену на 33% по сравнению с указанной в договоре, и поскольку также не улучшает сроки поставок, а прогнозирует их только в конце года, наша рабочая группа предлагает не одобрять такие изменения и не брать это дополнение", – сказал министр.



Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на пресс-конференции подчеркнула, что от закупки дополнительных доз вакцины Moderna отказалось и прежнее правительство Саулюса Сквернялиса, а этот кабинет министров лишь "еще раз подтвердил" это решение.



Между тем, дополнительное количество вакцин Pfizer, по ее словам, заказывается поскольку "вакцина появилась первой, мы уже начали ею прививать, и сроки ее поставки являются самыми благоприятными из тех вакцин, которыми мы сейчас располагаем".



В Литве первой дозой вакцины от коронавируса уже привиты более 27 тыс. жителей. До среды в стране использовалась лишь вакцина BioNTech и Pfizer, а со среды началась и вакцинация препаратом Moderna. В обоих случаях иммунитет от COVID-19 приобретается только после повторной прививки.



Литва также выразила пожелание вместе с государствами ЕС закупить вакцины AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV, Sanofi и GSK, а также CureVac, их Европейкое фармагентство еще не утвердило. В целом в данный момент намечено приобрести более 8 млн доз вакцин.



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В среду вечером эксперты по здоровью при правительстве Литвы обсудят приоритеты прививки от COVID-19, различным организациям и учреждениям их будет предложено скорректировать.



"Этим вечером на экспертном совете будут обсуждаться приоритеты вакцинирования, и прочие срочные вопросы этой сферы, выявившиеся после первых недель прививок, поскольку поступило много просьб от организаций и учреждений пересмотреть приоритеты вакцинирования", – сообщила BNS представитель премьера по связям с общественностью Раса Якилайтене.



Она утверждает, что Национальный институт рака представил различные предложения, Нотариальная палата, волонтерский Caritas, молокопереработчик Zemaitijos pienas, оператор столичного водного хозяйства Vilniaus vandenys, Центробанк Lietuvos bankas, а также различные ассоциации бизнеса и пациентов, торговли.



Глава Национального института рака Соната Ярмалайте критиковала план вакцинации от COVID-19, в котором большой приоритет отдается пациентам, болеющим раком крови.



По словам главы института, Министерство здравоохранения должно установить более четкие приоритеты, однако другие эксперты по здравоохранению считают, что среди пациентов, болеющих раком крови, вероятность умереть от коронавируса самая высокая.



По данным департамента статистики, в Литве первой дозой привито более 27 тыс. человек. В данный момент вакцинируют приоритетные группы: медиков, пациентов с высшим риском, работников и пациентов домов опеки и домов престарелых. lt.sputniknews.ru BNS Категории: экономика, общество, здоровье Ключевые слова: вакцина, США, вакцинация, испытание, коронавирус, Pfizer География: Литва — статья прочитана 196 раз Комментарии