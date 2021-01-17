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Ему очень холодно...
к улице и холоду. От такого стресса неземная красота чуть-чуть померкла. Но если отзовётся новый хозяин и отогреет этого чудо-котика, он обретёт прежнюю красоту. Ему очень нужен тёплый спокойный дом, чуть-чуть еды и немножко душевного тепла и заботы. Ему очень холодно... Он очень ждёт звонка в Вильнюсе по тел.+370 620 25748.
"Обзор"
Категории: дом и быт
Ключевые слова: домашние животные
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1253
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