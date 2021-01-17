Ему очень холодно... 🔊 Воспроизвести



к улице и холоду. От такого стресса неземная красота чуть-чуть померкла. Но если отзовётся новый хозяин и отогреет этого чудо-котика, он обретёт прежнюю красоту. Ему очень нужен тёплый спокойный дом, чуть-чуть еды и немножко душевного тепла и заботы. Ему очень холодно... Он очень ждёт звонка в Вильнюсе по тел.+370 620 25748. Очень интеллигентный, деликатный и ласковый котик остался без любимой хозяйки и без тёплого дома. Трудно привыкнутьк улице и холоду. От такого стресса неземная красота чуть-чуть померкла. Но если отзовётся новый хозяин и отогреет этого чудо-котика, он обретёт прежнюю красоту. Ему очень нужен тёплый спокойный дом, чуть-чуть еды и немножко душевного тепла и заботы. Ему очень холодно... Он очень ждёт звонка в Вильнюсе по тел.+370 620 25748. "Обзор" Категории: дом и быт Ключевые слова: домашние животные Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1253 — статья прочитана 160 раз Комментарии