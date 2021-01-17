Самоизоляцию проверят и с помощью дронов 🔊 Воспроизвести В целях борьбы с пандемией коронавируса вильнюсские власти продолжают укреплять баррикады, которые усилит и продолжающаяся вакцинация, и кровати для реанимационных отделений, закупленные самоуправлением для Вильнюсской городской клинической больницы.



Отдел общественного порядка самоуправления к тому же начал осуществлять контроль над самоизоляцией горожан, вернувшихся в Литву из-за границы.



Поскольку литовские власти решили, что в условиях бушующей вокруг пандемии и набирающего силу на Британских островах нового штамма коронавируса всё же можно разрешить прилёт самолётов в нашу страну из Великобритании и других зарубежных стран, затронутых Covid-19, Вильнюсское городское самоуправление решило постоянно проверять соблюдение жителями литовской столицы требования десятидневной самоизоляции (если тестирование на Covid-19 не сделано). Отдел общественного порядка самоуправления к тому же начал осуществлять контроль над самоизоляцией горожан, вернувшихся в Литву из-за границы.Поскольку литовские власти решили, что в условиях бушующей вокруг пандемии и набирающего силу на Британских островах нового штамма коронавируса всё же можно разрешить прилёт самолётов в нашу страну из Великобритании и других зарубежных стран, затронутых Covid-19, Вильнюсское городское самоуправление решило постоянно проверять соблюдение жителями литовской столицы требования десятидневной самоизоляции (если тестирование на Covid-19 не сделано).



«Наша цель - предотвратить распространение вируса в случае заражения. И для этого мы будем использовать широкий спектр инструментов - от писем-напоминаний с важнейшими правилами самоизоляции до дронов, с помощью которых мы будем проверять местонахождение людей», - сказал Адомас Бужинскас, заместитель директора администрации Вильнюсского городского самоуправления.



Вернувшимся из-за границы лицам будут звонить представители контролирующих органов, их будут навещать официальные лица. Как и во время первого карантина жителей попросят подойти к окну, а при необходимости для проверки в воздух будет поднят дрон.



Хотя в период самоизоляции можно выйти из дома на прогулку (за исключением прибывших из Великобритании), но всё же запрещается отходить дальше 1 км от места изоляции и посещать места скопления людей, в том числе магазины.



В законе также предусмотрены и другие исключения по ряду причин, но для них требуются разрешения от Национального центра общественного здоровья (NVSC): смерть родственников, планирование свадеб, посещение медицинских учреждений или мобильных пунктов и так далее.



В случае нарушения этого порядка будет принято решение о возможном наказании. Если у вас нет условий для надлежащей изоляции, можно подать заявление городским властям на получение помещения по телефону 1664 или (8 612) 150 92.



Вакцинация



В Вильнюсской городской клинической больнице (VMKL) продолжается вакцинация. На первом этапе, в конце декабря, в соответствии с приоритетами, утверждёнными Минздравом, были вакцинированы 390 специалистов, работающих с больными Covid-19, а сейчас вакцину получили 450 человек.



Вместе с примерно 400 сотрудниками, которые уже переболели Covid-19, можно считать, что около 1300 членов команды VMKL в ближайшем будущем могут быть в безопасности.



Среди вакцинированных не только медперсонал VMKL, но и больницы Миколаса Марцинкявичюса. Вакцинация также доступна для врачей из других учреждений, которые согласились работать в VMKL в последние недели, когда в коронавирусных отделениях ощущалась острая нехватка персонала.



Прививки защитят и неквалифицированных добровольцев, которые в это непростое время согласились стать дополнительными «руками и ногами» этих больниц.



Медицинское оборудование



В обоих подразделениях VMKL - на ул. Антакальнё, 124 и Антакальнё, 57 - сегодня уже установлены новые функциональные кровати, предназначенные для отделений реанимации и интенсивной терапии. Они заменят старые кровати, уже устаревшие, а также одолженные из других больниц.



В каждом блоке будет шесть функциональных кроватей с электроприводом, состоящих из четырёх частей. Стоимость каждой - 2000 евро. Нарушителям грозит штраф в размере от 250 до 1500 евро, при этом уже начались телефонные и физические проверки.«Наша цель - предотвратить распространение вируса в случае заражения. И для этого мы будем использовать широкий спектр инструментов - от писем-напоминаний с важнейшими правилами самоизоляции до дронов, с помощью которых мы будем проверять местонахождение людей», - сказал Адомас Бужинскас, заместитель директора администрации Вильнюсского городского самоуправления.Вернувшимся из-за границы лицам будут звонить представители контролирующих органов, их будут навещать официальные лица. Как и во время первого карантина жителей попросят подойти к окну, а при необходимости для проверки в воздух будет поднят дрон.Хотя в период самоизоляции можно выйти из дома на прогулку (за исключением прибывших из Великобритании), но всё же запрещается отходить дальше 1 км от места изоляции и посещать места скопления людей, в том числе магазины.В законе также предусмотрены и другие исключения по ряду причин, но для них требуются разрешения от Национального центра общественного здоровья (NVSC): смерть родственников, планирование свадеб, посещение медицинских учреждений или мобильных пунктов и так далее.В случае нарушения этого порядка будет принято решение о возможном наказании. Если у вас нет условий для надлежащей изоляции, можно подать заявление городским властям на получение помещения по телефону 1664 или (8 612) 150 92.В Вильнюсской городской клинической больнице (VMKL) продолжается вакцинация. На первом этапе, в конце декабря, в соответствии с приоритетами, утверждёнными Минздравом, были вакцинированы 390 специалистов, работающих с больными Covid-19, а сейчас вакцину получили 450 человек.Вместе с примерно 400 сотрудниками, которые уже переболели Covid-19, можно считать, что около 1300 членов команды VMKL в ближайшем будущем могут быть в безопасности.Среди вакцинированных не только медперсонал VMKL, но и больницы Миколаса Марцинкявичюса. Вакцинация также доступна для врачей из других учреждений, которые согласились работать в VMKL в последние недели, когда в коронавирусных отделениях ощущалась острая нехватка персонала.Прививки защитят и неквалифицированных добровольцев, которые в это непростое время согласились стать дополнительными «руками и ногами» этих больниц.В обоих подразделениях VMKL - на ул. Антакальнё, 124 и Антакальнё, 57 - сегодня уже установлены новые функциональные кровати, предназначенные для отделений реанимации и интенсивной терапии. Они заменят старые кровати, уже устаревшие, а также одолженные из других больниц.В каждом блоке будет шесть функциональных кроватей с электроприводом, состоящих из четырёх частей. Стоимость каждой - 2000 евро. "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Вильнюс Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1253 — статья прочитана 129 раз Комментарии