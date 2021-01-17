Самоизоляцию проверят и с помощью дронов

Отдел общественного порядка самоуправления к тому же начал осуществлять контроль над самоизоляцией горожан, вернувшихся в Литву из-за границы.
Поскольку литовские власти решили, что в условиях бушующей вокруг пандемии и набирающего силу на Британских островах нового штамма коронавируса всё же можно разрешить прилёт самолётов в нашу страну из Великобритании и других зарубежных стран, затронутых Covid-19, Вильнюсское городское самоуправление решило постоянно проверять соблюдение жителями литовской столицы требования десятидневной самоизоляции (если тестирование на Covid-19 не сделано).
Нарушителям грозит штраф в размере от 250 до 1500 евро, при этом уже начались телефонные и физические проверки.
«Наша цель - предотвратить распространение вируса в случае заражения. И для этого мы будем использовать широкий спектр инструментов - от писем-напоминаний с важнейшими правилами самоизоляции до дронов, с помощью которых мы будем проверять местонахождение людей», - сказал Адомас Бужинскас, заместитель директора администрации Вильнюсского городского самоуправления.
Вернувшимся из-за границы лицам будут звонить представители контролирующих органов, их будут навещать официальные лица. Как и во время первого карантина жителей попросят подойти к окну, а при необходимости для проверки в воздух будет поднят дрон.
Хотя в период самоизоляции можно выйти из дома на прогулку (за исключением прибывших из Великобритании), но всё же запрещается отходить дальше 1 км от места изоляции и посещать места скопления людей, в том числе магазины.
В законе также предусмотрены и другие исключения по ряду причин, но для них требуются разрешения от Национального центра общественного здоровья (NVSC): смерть родственников, планирование свадеб, посещение медицинских учреждений или мобильных пунктов и так далее.
В случае нарушения этого порядка будет принято решение о возможном наказании. Если у вас нет условий для надлежащей изоляции, можно подать заявление городским властям на получение помещения по телефону 1664 или (8 612) 150 92.
В Вильнюсской городской клинической больнице (VMKL) продолжается вакцинация. На первом этапе, в конце декабря, в соответствии с приоритетами, утверждёнными Минздравом, были вакцинированы 390 специалистов, работающих с больными Covid-19, а сейчас вакцину получили 450 человек.
Вместе с примерно 400 сотрудниками, которые уже переболели Covid-19, можно считать, что около 1300 членов команды VMKL в ближайшем будущем могут быть в безопасности.
Среди вакцинированных не только медперсонал VMKL, но и больницы Миколаса Марцинкявичюса. Вакцинация также доступна для врачей из других учреждений, которые согласились работать в VMKL в последние недели, когда в коронавирусных отделениях ощущалась острая нехватка персонала.
Прививки защитят и неквалифицированных добровольцев, которые в это непростое время согласились стать дополнительными «руками и ногами» этих больниц.
Медицинское оборудование
В обоих подразделениях VMKL - на ул. Антакальнё, 124 и Антакальнё, 57 - сегодня уже установлены новые функциональные кровати, предназначенные для отделений реанимации и интенсивной терапии. Они заменят старые кровати, уже устаревшие, а также одолженные из других больниц.
В каждом блоке будет шесть функциональных кроватей с электроприводом, состоящих из четырёх частей. Стоимость каждой - 2000 евро.
«Наша цель - предотвратить распространение вируса в случае заражения. И для этого мы будем использовать широкий спектр инструментов - от писем-напоминаний с важнейшими правилами самоизоляции до дронов, с помощью которых мы будем проверять местонахождение людей», - сказал Адомас Бужинскас, заместитель директора администрации Вильнюсского городского самоуправления.
Вернувшимся из-за границы лицам будут звонить представители контролирующих органов, их будут навещать официальные лица. Как и во время первого карантина жителей попросят подойти к окну, а при необходимости для проверки в воздух будет поднят дрон.
Хотя в период самоизоляции можно выйти из дома на прогулку (за исключением прибывших из Великобритании), но всё же запрещается отходить дальше 1 км от места изоляции и посещать места скопления людей, в том числе магазины.
В законе также предусмотрены и другие исключения по ряду причин, но для них требуются разрешения от Национального центра общественного здоровья (NVSC): смерть родственников, планирование свадеб, посещение медицинских учреждений или мобильных пунктов и так далее.
В случае нарушения этого порядка будет принято решение о возможном наказании. Если у вас нет условий для надлежащей изоляции, можно подать заявление городским властям на получение помещения по телефону 1664 или (8 612) 150 92.
В Вильнюсской городской клинической больнице (VMKL) продолжается вакцинация. На первом этапе, в конце декабря, в соответствии с приоритетами, утверждёнными Минздравом, были вакцинированы 390 специалистов, работающих с больными Covid-19, а сейчас вакцину получили 450 человек.
Вместе с примерно 400 сотрудниками, которые уже переболели Covid-19, можно считать, что около 1300 членов команды VMKL в ближайшем будущем могут быть в безопасности.
Среди вакцинированных не только медперсонал VMKL, но и больницы Миколаса Марцинкявичюса. Вакцинация также доступна для врачей из других учреждений, которые согласились работать в VMKL в последние недели, когда в коронавирусных отделениях ощущалась острая нехватка персонала.
Прививки защитят и неквалифицированных добровольцев, которые в это непростое время согласились стать дополнительными «руками и ногами» этих больниц.
Медицинское оборудование
В обоих подразделениях VMKL - на ул. Антакальнё, 124 и Антакальнё, 57 - сегодня уже установлены новые функциональные кровати, предназначенные для отделений реанимации и интенсивной терапии. Они заменят старые кровати, уже устаревшие, а также одолженные из других больниц.
В каждом блоке будет шесть функциональных кроватей с электроприводом, состоящих из четырёх частей. Стоимость каждой - 2000 евро.