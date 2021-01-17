Навстречу юбилею 🔊 Воспроизвести







За два года до того, как литовская столица вступит в восьмой век своей истории, Вильнюс начинает подготовку к юбилею. Жителей и гостей города ждёт конференция, разрушающая самые известные мифы истории Вильнюса, столичные власти приглашают учащихся принять участие в создании видения города будущего, а культурные и художественные организации - поделиться своими идеями, как отпраздновать день рождения с творческим подходом.



Подготовительные работы - уже в этом году



Хотя ещё есть время до 2023 года, когда Вильнюс отметит своё 700-летие, город уже начинает готовиться к своему юбилею. По этому случаю в январе в Вильнюсе организуются специальные мероприятия, которые помогут лучше узнать прошлое города и раскрыть перспективы будущего. Хотя ещё есть время до 2023 года, когда Вильнюс отметит своё 700-летие, город уже начинает готовиться к своему юбилею. По этому случаю в январе в Вильнюсе организуются специальные мероприятия, которые помогут лучше узнать прошлое города и раскрыть перспективы будущего.



Вместе создать день рождения



Городские власти просят организации искусства, науки и культуры предлагать идеи празднования дня рождения Вильнюса. Ещё в октябре прошлого года Вильнюс обратился к общественности с просьбой внести предложения, как можно отметить знаменательный день рождения Вильнюса. Все художественные, научные и культурные организации, у которых есть идеи,



В феврале комиссия из экспертов, представителей различных областей искусства и науки выберет, какие предложения будут реализованы по случаю юбилея.











Город также призывает учащихся присоединиться к процессу создания будущего Вильнюса в рамках конкурса «Вильнюс будущего» (



Заинтересованных проконсультируют профессионалы, знакомые с предлагаемыми инструментами, поэтому конкурс поможет развить творческий потенциал и проверить математические и исторические знания участников конкурса.



История Вильнюса иначе



Чтобы актуализировать и оживить историю в воображении горожан, к юбилею был создан проект «Историческое меню Вильнюса» (



«Историческое меню Вильнюса» можно найти на сайте



Историки страны также отобрали самые известные мифы, связанные с Вильнюсом, чтобы потом разрушить их 21 января во время интерактивного мероприятия «Разрушители мифов Вильнюса».











В прямом эфире зрители вместе с бизнесменом Ильёй Лаурсом заглянут и в будущее Вильнюса - обсудят футуристическое видение и перспективы города.



Всё это можно будет увидеть 21 января (начало в 18.30) на канале LRT PLUS и на портале lrt.lt, а также – на специально созданной к юбилею странице в «История Вильнюса полна ярких личностей, разных народов и множества событий. Готовясь к празднованию 700-летия литовской столицы, мы стараемся, чтобы этот юбилей был близок людям – в рамках специального конкурса мы призываем художественные, научные и культурные организации предложить свои идеи празднования памятных дат, чтобы вместе создать картину будущего города. Рассказывая историю Вильнюса, мы делаем это увлекательно, чтобы она оживала в воображении людей, в зданиях или улицах, которые мы видим каждый день», - говорит Инга Романовскене, руководитель агентства «Go Vilnius».Городские власти просят организации искусства, науки и культуры предлагать идеи празднования дня рождения Вильнюса. Ещё в октябре прошлого года Вильнюс обратился к общественности с просьбой внести предложения, как можно отметить знаменательный день рождения Вильнюса. Все художественные, научные и культурные организации, у которых есть идеи, могут это сделать до 20 января В феврале комиссия из экспертов, представителей различных областей искусства и науки выберет, какие предложения будут реализованы по случаю юбилея.Город также призывает учащихся присоединиться к процессу создания будущего Вильнюса в рамках конкурса «Вильнюс будущего» ( «Ateities Vilnius» ). Учащимся всех возрастов предлагается создать футуристический образ Вильнюса и выиграть призы за самые интересные идеи.Заинтересованных проконсультируют профессионалы, знакомые с предлагаемыми инструментами, поэтому конкурс поможет развить творческий потенциал и проверить математические и исторические знания участников конкурса.Чтобы актуализировать и оживить историю в воображении горожан, к юбилею был создан проект «Историческое меню Вильнюса» ( «Istorinis Vilniaus meniu» ). Это семь тем, отражающих 700-летнюю жизнь города, в том числе легенды и символы Вильнюса, победы и торжества, катастрофы и возрождения. Каждая познавательная тема состоит из коротких исторических рассказов о самых важных для города людях, событиях и идеях.«Историческое меню Вильнюса» можно найти на сайте www.700vilnius.lt , созданном специально ко дню рождения города.Историки страны также отобрали самые известные мифы, связанные с Вильнюсом, чтобы потом разрушить их 21 января во время интерактивного мероприятия «Разрушители мифов Вильнюса».В прямом эфире зрители вместе с бизнесменом Ильёй Лаурсом заглянут и в будущее Вильнюса - обсудят футуристическое видение и перспективы города.Всё это можно будет увидеть 21 января (начало в 18.30) на канале LRT PLUS и на портале lrt.lt, а также – на специально созданной к юбилею странице в соцсети Facebook «Вильнюс 700» , где зрители смогут поделиться своими идеями о том, как отметить 700-летие Вильнюса и выиграть за это различные призы. Инф. «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: Вильнюс, юбилей, 700-летие Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1253 География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 144 раза Комментарии